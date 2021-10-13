Улыбающийся фараон, он же ближайший друг Александра Македонского: Птолемей

В Британском музее хранится примечательный древний бюст египетского происхождения. Он изображает фараона с характерными атрибутами его статуса — головным убором и коброй на лбу, с большими ушами.
Однако лицо изображенного выбивается из канонического образа царя, как их изображали в Древнем Египте — неизменно величественными, с минимумом эмоций. Здесь же явно живое выражение лица - фараон улыбается, и это не официальная легкая улыбка властителя, а выражение искреннего чувства.
Такое ощущение, что он еле сдерживает смех. Нельзя не заметить иронию во взгляде каменных глаз, и это притом, что самих-то глаз нет.
Что за странный фараон?! Можно понять выражение его лица, если знать, что он на самом деле только примеряет на себя роль фараона, но не является им. Этот человек вообще даже не был египтянином, хотя и правил Египтом. Он был эллином, а конкретно — македонцем, и звали его Птолемеем. Жизнь преподнесла сыну рядового племенного вождя сказочный подарок, когда в детстве он оказался в окружении юного македонского царевича Александра. Мальчики стали лучшими друзьями, вместе росли, были неразлучны. Александр сохранил эту дружбу и когда стал царем.
Птолемей стал одним из ближайших приближенных Александра Македонского.
Поскольку царь всецело доверял ему, именно Птолемей стал поначалу его телохранителем. Затем Александр начал привлекать его к военному делу, и уже в битве при Иссе, где Македонский столкнулся с персидским царем Дарием, Птолемей был в числе военачальников. После этого Александр уже выделил ему часть войска, и Птолемей самостоятельно руководил военными операциями. Сложно сказать, насколько он был талантлив как полководец, но, во всяком случае, не хуже остальных.
В чем ему точно нельзя было отказать, так это в доблести, храбрости и преданности Александру. Он без колебаний умер бы за своего друга и царя.
Интересно, что все сохранившиеся изображения Птолемея показывают совершенно разную внешность. Точно ли это портреты одного и того же человека?! Но приходится верить историкам и искусствоведам, атрибутировавшим эти бюсты. Возможно, ближе всего к истине бюст, хранящийся в Лувре, где Птолемей показан полноватым мужчиной с капризными губками бантиком, типично эллинской внешности. Но мне хочется видеть его ироничным мужчиной с фараонского бюста.
Точно неизвестно, за что именно Птолемей получил свое прозвище Сотер — "Спаситель". Есть разные версии, но сам факт наличия этого прозвища неоспорим.
Став полководцем, Птолемей не оставил заботы об Александре, продолжая охранять его. Несколько раз он реально спас ему жизнь, в частности, раскрыв заговор. Александр же отвечал взаимной дружбой. Есть версия, что они были единокровными братьями, то есть настоящим отцом Птолемея был царь Филипп. Вполне допускаю. Это объясняет тот факт, что мальчики с детства воспитывались вместе. Как бы то ни было, их дружба была настоящей, крепкой. Александр, склонный никого не слушать, мог слушать только Птолемея.
После смерти Александра империю поделили на сатрапии, и Египет достался Птолемею. Он прибыл сюда как сатрап, но стал царем, основав новую династию — Птолемеев. Кстати, династия правила недурно, сделав Александрию интеллектуальным и культурным центром древнего мира. Именно Птолемей I основал тут Мусейон. А последней царицей династии стала известная всем Клеопатра.
Источник:
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