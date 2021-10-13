Улыбающийся фараон, он же ближайший друг Александра Македонского: Птолемей

Однако лицо изображенного выбивается из канонического образа царя, как их изображали в Древнем Египте — неизменно величественными, с минимумом эмоций. Здесь же явно живое выражение лица - фараон улыбается, и это не официальная легкая улыбка властителя, а выражение искреннего чувства.

Такое ощущение, что он еле сдерживает смех. Нельзя не заметить иронию во взгляде каменных глаз, и это притом, что самих-то глаз нет.

Что за странный фараон?! Можно понять выражение его лица, если знать, что он на самом деле только примеряет на себя роль фараона, но не является им. Этот человек вообще даже не был египтянином, хотя и правил Египтом. Он был эллином, а конкретно — македонцем, и звали его Птолемеем. Жизнь преподнесла сыну рядового племенного вождя сказочный подарок, когда в детстве он оказался в окружении юного македонского царевича Александра. Мальчики стали лучшими друзьями, вместе росли, были неразлучны. Александр сохранил эту дружбу и когда стал царем.

Птолемей стал одним из ближайших приближенных Александра Македонского.