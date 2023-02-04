Почему в Древнем Египте правителя называли фараоном, а не императором или королём?

Фараон являлся древнеегипетским правителем, который был одновременно религиозным лидером и главой государства.
Для египтян фараон отожествлялся с божественностью сущностью, считался сыном богом солнца Ра, его слово было законом, поэтому египтяне поклонялись ему как при жизни, так и после смерти.
В Древнем Египте власть фараонов была практически безгранична, схожа с властью европейских царей и императоров.
Однако, знаете ли вы, откуда вообще взялось слово "фараон"? И почему в Древнем Египте правителя называли не царём, королем или императором, а просто фараоном?
Сейчас постараемся подробнее ответить на все эти вопросы:
Небольшой экскурс в историю
С момента захвата и объединения Верхнего и Нижнего Египта царем Менесом в 3150 г. до н.э. под единым правителем, в Египте образовалась первая династия фараонов. На надписях древних гробниц фараон Менес изображен двумя египетскими коронами, что означает объединение, а само его правление считалось согласующимся с волей богов; но сама должность правителя в то время у египтян не ассоциировалась с чем-то божественным до более позднего времени.
Во времена Второй династии Египта (2890–2670 гг. до н. э.) фараон Ранеб связывал свое имя с божественным, а свое правление — с волей богов.
Вслед за Ранебом правители более поздних династий стали приравниваться к богам и были наделены всей полнотой власти и обязанностями, причитающимися этим богам.
С тех пор Фараон играл особую роль единственного посредника между египтянами и их богами. Ему было доверено священное равновесие поддержание философии маат — гармонии и космического равновесия, которые были установлены богиней Маат и должны соблюдаться, чтобы люди могли жить наилучшей жизнью. Если царь не поддерживал этот баланс, с Египтом могли случиться ужасные вещи.
Титулы египетского царя
Наиболее распространенное выражение божественных прав и легитимности фараона на престол представлено в его титулах. К правителю Египта обращались не словом "фараон", а пятью следующими именами:
- Золотое имя — в честь бога-сокола Гора сидящего на золоте, который является божественным проявлением египетского царствования.
- Хорово имя — в честь фасада дворца фараона на котором также был изображен бог-сокол Гор.
- Имя по Небти — полученное от «двух владычиц», что относится к богиням-покровительницам Верхнего (южного) и Нижнего (северного) Египта, являющимся божествами грифа (Нехбет) и кобры (Уаджит) соответственно. Это имя приравнивалось к фараону из-за роли первого фараона (который для египтян считался одним человеком) в объединении двух регионов, которые ранее были разделены как по географии, так и по культуре.
- Тронное имя фараона — следовало за символом «камыша» и «пчелы» - эмблем долины и дельты Нила, то есть Верхнего и Нижнего Египта соответственно.
- Личное имя фараона — за которым обязательно следовало упоминания как «Сына Ра» всемогущего бога Солнца.
Почему правителей Египта называли фараоном?
Учёные утверждают, что слово «фараон» (парʕоːх) пришло из Библии. Впервые оно было использовано Иосифом и Моисеем во «Второй книге Царств». С тех пор в древнеегипетском языке существовало слово «фараон» обозначаемое двумя символами (pɛr и ꜥꜣ), что переводится как «великий дом». От слов Pɛr - «дом» и ꜥꜣ - «великий» или «высокий».
Важно понимать, что фараон — это современное обозначение монархического титула правителей Древнего Египта. Хотя мы используем это слово по отношению к любому правителю Древнего Египта, на самом же деле оно является анахронизмом, если используется для прямого обозначения египетских царей вплоть до XVIII династии.
Можно сказать, что слово «фараон» до XVIII династии использовалась египтянами как метоним, то есть словом, используемым вместо другого термина. Близкий к этому к этому пример можно привести в современности: «Кремль дал комментарий» вместо «Президент России дал комментарий».
Египтяне вплоть до XII династии указывая на фараона вели речь скорее о здании правительства или правительстве в целом, а не о человеке правящим ими. Для обращения непосредственно к фараону все его подданные использовали одно из 5 имён о которых мы писали выше.
Лишь с XII-й династии обращение: «Великий дом, пусть он живет, процветает и будет здоров» становится более личностным обращением непосредственно к правителю Египта.
Но в качестве отношения к фараону как к царю, слово "фараон" начали применять только ближе к временам Нового Царства (с XVIII-й династии 1539–1292 до н.э.). Самое раннее из сохранившихся до нас случаев использования pr ꜥꜣ для обращения непосредственно к правителю находится в письме к Эхнатону ( ок. 1353–1336 гг.) до н.э., который был расшифрован в древнем (но сохранившемся до наших дней) папирусе Кахуна.
Термин «фараон» для египтян стал синонимом слова царя/короля/императора только в 323—283/282 годах до н. э. Однако, даже тогда он не утрачивал своей божественной природы
В V веке до нашей эры Геродот ввёл официальное слово Φερων (фараон) в официальный греческий язык, которым греки начали именовать всех правителей Египта наравне с привычными им царями.
А когда во главе царской династии Египта стала македонская династия Птолемеев под предводительством Сотера (одного из диадохов/полководцев Александра Македонского), то она приняла официальный титул βασιλεύς Μέγας (Basileus Megas / Великий царь) объединенный с египетским титулом фараона. С тех пор титул фараон для египтян по своему значению был неразрывен с аналогичным титулом царя в древнем мире.
К Клеопатре (последней царице Египта из македонской династии Птолемеев), например, подданные обращались словами βασίλισσα Basilissa / regina, что в переводе с латинского означало «царица», хотя официально она являлась и фараоном (что только подтверждает мнение, что слово фараон и царь/царица в эпоху Клеопатры считались практически синонимами).
Разница была лишь в формальностях.
Многие Птолемеи считались царями Египта, но не короновались как фараоны, чтобы лишний раз не злить Рим, поскольку титул фараона означал приобретение божественного права правителя на владение расширенными территориями Верхнего и Нижнего Египта, которые в тот период так или иначе контролировались Римской Империей.
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