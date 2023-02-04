Почему в Древнем Египте правителя называли фараоном, а не императором или королём?

Для египтян фараон отожествлялся с божественностью сущностью, считался сыном богом солнца Ра, его слово было законом, поэтому египтяне поклонялись ему как при жизни, так и после смерти.

В Древнем Египте власть фараонов была практически безгранична, схожа с властью европейских царей и императоров.

Однако, знаете ли вы, откуда вообще взялось слово "фараон"? И почему в Древнем Египте правителя называли не царём, королем или императором, а просто фараоном?

Сейчас постараемся подробнее ответить на все эти вопросы:

Небольшой экскурс в историю