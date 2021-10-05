Как медведь попал на гербы знаковых городов России

У коренных народов, населявших территории Сибири и Дальнего Востока, медведь всегда был особенно почитаемым животным. Такого с виду вальяжного, но беспощадного в своей агрессии хищника уважали и за немаленькие габариты, и за небывалую силу. А еще тот факт, что все мишки всегда просыпались весной, заставлял думать, что он как-то связан с духами и божествами, «ответственными» за природу и погоду. Так что культ медведя был силен и объясним на основе верований. Кстати, называть медведя медведем, простите за тавтологию, никак не годилось. Нужно было непременно подобрать какой-то благозвучный синоним, например, «хозяин», «Михайло Потапович», «косолапый». Только при таком косвенном, а не прямом обращении бурый хищник, как считалось, будет милостив и не нашлет на невежду, не так его величавшего, какую-нибудь беду.

Великий Новгород