Как медведь попал на гербы знаковых городов России

Шутки иностранцев о том, что по улицам нашей страны ходят медведи, — порой повод для раздражения, а порой причина основательно посмеяться над подобной нелепостью.
Но нельзя отрицать, что косолапый грозный хищник занимает особое место в нашей истории, и это даже заметно по многочисленным гербам, где не обошлось без Михайло Потапыча. Так почему же русские настолько уважительно относятся именно к медведям?
У коренных народов, населявших территории Сибири и Дальнего Востока, медведь всегда был особенно почитаемым животным. Такого с виду вальяжного, но беспощадного в своей агрессии хищника уважали и за немаленькие габариты, и за небывалую силу. А еще тот факт, что все мишки всегда просыпались весной, заставлял думать, что он как-то связан с духами и божествами, «ответственными» за природу и погоду. Так что культ медведя был силен и объясним на основе верований. Кстати, называть медведя медведем, простите за тавтологию, никак не годилось. Нужно было непременно подобрать какой-то благозвучный синоним, например, «хозяин», «Михайло Потапович», «косолапый». Только при таком косвенном, а не прямом обращении бурый хищник, как считалось, будет милостив и не нашлет на невежду, не так его величавшего, какую-нибудь беду.
Великий Новгород
Ну а теперь ближе к нашей теме. Самых старых гербов с медведями три, и один из них — знак Новгорода, прообраз которого был придуман еще в 1565 году. Помимо бурого хозяина тайги, на печати новгородского наместника имелась также рысь и две рыбины. Предполагалось, что это будет символизировать защиту двух свирепых хищников от врагов, рыба же символизировала изобилие и богатство города. Впоследствии герб изменился, и теперь на современной его версии медведей уже два. Кстати, такая яркая и запоминающаяся вариация герба Новгорода была зафиксирована очень давно — еще при царе Михаиле Романове.
Ярославль
Также интересным примером «медвежьего» герба является ярославский. На нем изображен медведь с оружием на плече, и связано это с одной красивой легендой. Согласной ей, когда князь Ярослав вошел в поселение язычников, те не просто выказали свое неудовольствие его визитом, а взяли и выпустили ему навстречу очень агрессивного медведя (или медведицу). Разъяренный хищник тем не менее был побежден в схватке, точно так же, как было «побеждено» язычество в данной местности. Действительно, город, который был возведен там, стал поистине христианским оплотом. А медведь с оружием на плече, что интересно, является данью уважения прежнему культу язычников.
Пермь
Еще одним эффектным гербом с участием медведя является пермский. На нем изображен медведь, который на своей спине несет Евангелие. Таким образом на одном изображении опять-таки удается сосуществовать христианским ценностям и животному, который был основой множества языческим культов. Дело в том, что, согласно верованиям народа коми, медведь был не просто героем местного фольклора, а героем любимым. Потому что запросто мог обращаться в человека и обратно, умел мыслить.
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