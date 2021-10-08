Бойцовские петухи под Севастополем

Официальная академическая история всегда перемежалась с забавными случаями. Расскажем вам про весьма интересный исторический курьез: на фотографиях времен Крымской войны за Севастополь можно достаточно часто встретить берсальеров, одетых в фески, и, соответственно, зуавов, одетых в шляпы с петушиными перьями. Кто это такие, что тут смешного, и как так вышло?
О зуавах и не только
В ходе Крымской войны за Севастополь Союзники в лице англо-французской коалиции столкнулись с тем, что регулярная армия обоих государств не шибко желала сражаться против России, помня ее многочисленные заслуги в войне с Наполеоном. Прошло сравнительно немного времени, и ветераны той войны как раз занимали главенствующие посты в армии.
Поэтому для ведения войны задействовали части, скомплектованные из иностранцев, которым, в принципе, было абсолютно все равно, за кого воевать. Выглядели они, надо сказать, для мобилизованных в армию России крестьян очень уж экзотично. Французы по мудрому совету Оккама не стали изобретать что-то сверх необходимого и нарядили свои колониальные части под турок. Эти колониальные части назывались зуавами.
Их основным отличительным атрибутом был национальный турецкий головной убор – феска, представляющая собой цилиндрическую красную шапочку с кисточкой.
Однако точно такой же головной убор, как и зуавы, – феску – носили турки. Это являлось частью их национальной и уставной одежды. И турецкий контингент под Севастополем также присутствовал. Если к итальянцам или французам русские не испытывали никакой ненависти и воевали с ними просто в силу необходимости, то к туркам – врагу старому и закоренелому – счетов было гораздо больше. И их образ как врага в национальном сознании закрепился в полной мере.
Поэтому, если другие солдаты Союзников могли рассчитывать на сдачу в плен в безысходной ситуации и даже вполне человеческое отношение со стороны русских солдат, турок обычно в плене не брали, уничтожая безжалостно и сразу. Фески по факту мешали «жить» зуавам, от них надо было как-то по возможности избавиться.
Итальянские элитные стрелки
Дела под Севастополем складывались неважно, и Союзники были вынуждены перебрасывать новые части, в том числе, одной из их составных частей стали элитные подразделения армии будущей Италии (а на тот момент Сардинского королевства). А именно – «боевые петухи», берсальеры.
Хотя для современного российского сознания словосочетание «боевые петухи» ничего, кроме гомерического смеха, не вызывает, ребятами они были весьма серьезными и прекрасно подготовленными. Правда, они не успели осознать местные реалии. Зато солдатская смекалка сработала в полной мере у марокканских зуавов. Они, недолго думая, махнулись шапками с берсальерами после сражения у Черной реки в 1855 г., обставив это как признание их боевых заслуг, высказывание уважение и, в целом, предложение боевого братства.
Итогом Чернореченского сражения стала победна объединенных франко-сардинских войск над русскими.
Солдатам маленького, но очень гордого Сардинского королевства такой подход чрезвычайно понравился, и на протяжении всей кампании они продолжали носить фески вместо своих традиционных шляп, украшенных петушиными перьями. Командование так никогда и не смогло понять, чем вызван резкий всплеск потерь среди берсальеров. Как и сами берсальеры не поняли, насколько изящно их «развели» зуавы, быстрее свыкнувшиеся с местными реалиями.
Это и породило исторический курьез: берсальеры в фесках и зуавы в шляпах с петушиными перьями.
Существует еще один не менее интересный курьез, относящийся к более поздним событиями – Гражданской войне, которая происходила в США. Американские голодранцы, не в силах нормально укомплектовать армию, приобрели множество комплектов формы у французов. Так как с деньгами было крайне туго, выбрали самую дешевую. А самой дешевой оказалась именно форма зуавов. Так ребята в расшитых галунами курточках и фесках оказались аж на берегу Потомака.
А что сейчас?
Берсальеры до сих пор живут, здравствуют и являются национальной гордостью Италии. После событий в Севастополе они неоднократно применялись, в том числе, в ходе Первой Мировой войны, где в составе английского контингента защищали Иерусалим.
В ходе Второй Мировой войны впоследствии они сражались на стороне Гитлеровской Германии и успели побывать в России в районе Сталино. Впрочем, легковооруженные и слабо экипированные для зимы части провоевали в России очень недолго. Элитность им никоим образом не помогла.
Также стоит упомянуть о двух важных нюансах, которые характеризуют берсальеров. В первую очередь, знаменитые петушиные перья (вайра), которые дали им название, используются и по сей день.
Одевается вайра, в том числе, и на полевую форму. В полевых условиях, во время военных действий они просто закрываются специальных чехлом.
А еще берсальеры – единственная часть, которая на парадах не марширует, а бежит в ногу. Поэтому для них написано несколько специальных маршей. Три из восьми исторических батальонов берсальеров, расквартированных в Италии, имеют свои беговые оркестры.
Говоря о сегодняшних реалиях, стоит ли нам знать о берсальерах и их особенностях? Дело в том, что, это объективно одна из лучших частей блока НАТО. Предстоит ли российским воинам встретиться с ними лицом к лицу в случае прямого конфликта России с этим блоков?
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Понравилось24
Если макаронники-петухи - одна из лучших частей блока НАТО, то что тогда преставляют остальные натовцы? В общем, кроме американцев и британцев, России можно не боятсься натовских полчищ.