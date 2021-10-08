Бойцовские петухи под Севастополем

Их основным отличительным атрибутом был национальный турецкий головной убор – феска, представляющая собой цилиндрическую красную шапочку с кисточкой.

Однако точно такой же головной убор, как и зуавы, – феску – носили турки. Это являлось частью их национальной и уставной одежды. И турецкий контингент под Севастополем также присутствовал. Если к итальянцам или французам русские не испытывали никакой ненависти и воевали с ними просто в силу необходимости, то к туркам – врагу старому и закоренелому – счетов было гораздо больше. И их образ как врага в национальном сознании закрепился в полной мере.

Поэтому, если другие солдаты Союзников могли рассчитывать на сдачу в плен в безысходной ситуации и даже вполне человеческое отношение со стороны русских солдат, турок обычно в плене не брали, уничтожая безжалостно и сразу. Фески по факту мешали «жить» зуавам, от них надо было как-то по возможности избавиться.

Итальянские элитные стрелки

Дела под Севастополем складывались неважно, и Союзники были вынуждены перебрасывать новые части, в том числе, одной из их составных частей стали элитные подразделения армии будущей Италии (а на тот момент Сардинского королевства). А именно – «боевые петухи», берсальеры.

Хотя для современного российского сознания словосочетание «боевые петухи» ничего, кроме гомерического смеха, не вызывает, ребятами они были весьма серьезными и прекрасно подготовленными. Правда, они не успели осознать местные реалии. Зато солдатская смекалка сработала в полной мере у марокканских зуавов. Они, недолго думая, махнулись шапками с берсальерами после сражения у Черной реки в 1855 г., обставив это как признание их боевых заслуг, высказывание уважение и, в целом, предложение боевого братства.