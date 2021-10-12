В Москве шайка приезжих подростков избила и ограбила мужчину

В ночь на 12 октября на Библиотечной улице в Москве толпа 17-летних мигрантов напала на 33-летнего жителя столицы. Мужчину избили и отобрали все вещи, которые представляли какую-либо ценность - кошелек с наличкой и банковскими картами, украшения и мобильный телефон.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как один из преступников намеренно затевает с прохожим конфликт, а затем к мигранту на помощь подтягиваются подельники, которые избивают мужчину и заводят за угол, чтобы ограбить.