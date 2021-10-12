В Москве шайка приезжих подростков избила и ограбила мужчину

"Дорогим гостям" светит до 7 лет заключения за грабеж и депортация на родину.
В ночь на 12 октября на Библиотечной улице в Москве толпа 17-летних мигрантов напала на 33-летнего жителя столицы. Мужчину избили и отобрали все вещи, которые представляли какую-либо ценность - кошелек с наличкой и банковскими картами, украшения и мобильный телефон.
На кадрах с камеры наблюдения видно, как один из преступников намеренно затевает с прохожим конфликт, а затем к мигранту на помощь подтягиваются подельники, которые избивают мужчину и заводят за угол, чтобы ограбить.
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Полицейские вычислили и оперативно задержали двух нападавших. На вопрос "За что задержаны?" один из налетчиков ответил: "За то, что избили русского".
Допрос начинается с 1:04
Впрочем, задержанные своей вины не отрицают и, конечно, глубоко раскаиваются в содеянном. Но вряд ли им это особенно поможет. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК ("Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору"). "Трудолюбивым" мигрантам грозит до семи лет заключения и депортация на солнечную родину с последующим запретом на въезд в Россию. Полиция продолжает розыск троих соучастников преступления.
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P.S. Что касается теории, что у преступников нет национальности, то доля правды в этом есть. Среди коренного населения центра России тоже подобных уродов хватало во все времена. Вопрос в другом: Н.А.Х.У.Я нам ещё привозные уроды?
Интересно посмотреть национальной состав подмосковных тюрьм, наверняка русские уже в меньшинстве
УК РФ Статья 162. Разбой
1. Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, -
Избивал = насилие опасное для здоровья было. Значит это скорее разбой.
После расстрела
Возможно, многие немножька бащька включяль бы
Ты серьёзно?