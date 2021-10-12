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В Москве шайка приезжих подростков избила и ограбила мужчину

В Москве шайка приезжих подростков избила и ограбила мужчину (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2021 16:09
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   видео   грабеж   задержание   мигранты   полиция   
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"Дорогим гостям" светит до 7 лет заключения за грабеж и депортация на родину.

В ночь на 12 октября на Библиотечной улице в Москве толпа 17-летних мигрантов напала на 33-летнего жителя столицы. Мужчину избили и отобрали все вещи, которые представляли какую-либо ценность - кошелек с наличкой и банковскими картами, украшения и мобильный телефон.


На кадрах с камеры наблюдения видно, как один из преступников намеренно затевает с прохожим конфликт, а затем к мигранту на помощь подтягиваются подельники, которые избивают мужчину и заводят за угол, чтобы ограбить.

Полицейские вычислили и оперативно задержали двух нападавших. На вопрос "За что задержаны?" один из налетчиков ответил: "За то, что избили русского".


Допрос начинается с 1:04

Впрочем, задержанные своей вины не отрицают и, конечно, глубоко раскаиваются в содеянном. Но вряд ли им это особенно поможет. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК ("Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору"). "Трудолюбивым" мигрантам грозит до семи лет заключения и депортация на солнечную родину с последующим запретом на въезд в Россию. Полиция продолжает розыск троих соучастников преступления.

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Метки: Москва   видео   грабеж   задержание   мигранты   полиция   
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45
VasyaN Час назад
Шакалы [мат]
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3k
umorist 10 минут назад
Надо как в Бразилии, отстреливать шакалов при первой попытке наезда. Завалил бы первого, у остальных героизм резко бы поубавился.
P.S. Что касается теории, что у преступников нет национальности, то доля правды в этом есть. Среди коренного населения центра России тоже подобных уродов хватало во все времена. Вопрос в другом: Н.А.Х.У.Я нам ещё привозные уроды?
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1k
Фрэнд Полчаса назад
Выловить этих скотов, ошкурить и депортировать. Вместе с ними, прицепом, с любой стройки ещё по 100 человек за каждого ублюдка. И так каждый раз, когда косоглазие и носатое гавно будет нарушать закон. И делать так до тер пор, пока они не начнут вести себя как люди. Если к тому времени ещё хоть кто-то из них останется на территории РФ.
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393
konstantinkaz2016 Полчаса назад
Мастурбеки в шоке, что их нашли))) в их кишлаке камер то нет.
Интересно посмотреть национальной состав подмосковных тюрьм, наверняка русские уже в меньшинстве
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770
zenon Полчаса назад
Был такой парень по росту невысок и скромный. Ехал из молдавского городка домой. Уже вечерело и ему надо было пройти метров сто, может чуть больше до паромной переправы через реку. Завернул в переулок, который вёл в паромную переправу. Тут выходят несколько здоровых молдаван и требуют у него деньги. А у него остался трояк и десять копеек для парома на переправу. Он вынимает из кармана трояк и отдаёт. Они ему говорят и то, что купил отдай. Отдаёт он им авоську с колбасой, помидоры и сыр. Эти раз охотились - отдавай всё. Так мне нужно десять копеек для парома. Они рассмеялись и один врезал Владика в ухо. Владик озверел. Врезал тому, что ближе в грудь, потом ещё двоих уложил и один смылся орал на всё село что-то по молдавски. В общем Владик добрался домой сложил покупки и решил прогуляться. В общем на улице Ленинская его забрали. До пытали его и он рассказал, что было. Потом был суд и тут судья его спрашивает - чего вы их так зверски избили с такой силой. А Владик говорит - я не знал, что я могу так сильно бить, но это всё от злости, что они хотели всё. Дали ему десять суток, он оборонялся. А документы суда и прочее передали в Молдавию. В общем пришло вежливое письмо из Молдавии с просьбой придти на суд, как пострадавший. Те, которые были повыше и крепче получили по три года тюрьмы. Послабее по два года тюрьмы, а совсем сопляки их было двое получили 18 месяцев тюрьмы.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Э, брат! Москвабад - это наш кишлак! Нас Вова пригласил! А россиянинц, пускай езжает в свой Магадан и Колыма.
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145
Мы Ул 37 минут назад
Почему все гордые черножопые и косоглазые становятся такими мямлями сопливыми в ментовке?
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2k
Чучело Мяучело 44 минуты назад
Да у нас в тюрьме лучше чем у них в кишлаке. Тепло, кормят и Бай тебя не ибай. Сцуко, скинхедов нужно назад подымать. Я так думаю.
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26k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 45 минут назад
"молодцы пацанчики" !! всё больше настраивают настироения против эмигрантов.
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768
Hypnosis 48 минут назад
По этому я всегда ношу с собой нож, лучше отсидеть, чем остаться инвалидом или вообще сдохнуть.
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291
Ager Hypnosis 43 минуты назад
скорее сядешь на лет 8
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5k
Ya 51 минуту назад
Ну во первых сразу минус говноблохеру и тому кто снимал, ХАРИ подонков надо показывать крупным планом. Во вторых надо забыть про евро3,14дорскую толерантность-она прямым путем ведет к бандитизму. Уголовную ответственность надо ввести с 12 лет, а за групповуху с 10 лет. Этих подонков сначала отправить в лагерь за полярный круг лет на пять минимум, а потом обязательная химическая или лучше физическая кастрация, тогда возможно и смертная казнь не понадобится, особенный результат будет для нерусских народов.
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7k
КОСТЯН 51 минуту назад
Давно пора с этими горными козлами что то делать. Они уже заепали всех своими козлиными выходками
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1k
Колесо 56 минут назад
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18k
sanchesS80 59 минут назад
У меня один вопрос: почему грабёж, а не разбой?

УК РФ Статья 162. Разбой
1. Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, -

Избивал = насилие опасное для здоровья было. Значит это скорее разбой.
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4k
Владимир Час назад
гиены в своём амплуа,как всегда толпой на одного.
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9k
Евгений Час назад
Расстрелять н.а.х.у.й,примитивные косорылые животные, опасные для социума!!!
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14k
SpoiltNail Час назад
Депортировать
После расстрела
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964
Хозяин Богданы Час назад
Было бы круто, если бы таких чмошников после осуждения и вынесения приговора содержали бы в российских тюрьмах, но с одним ВАЖНЫМ условием: их содержание целиком оплачивала бы страна, из которой эти тараканы приползли. А после отбытия заключения - пинок под жопу и на Родину (тоже за счёт казны их государств). Думаю, было бы зело.
Возможно, многие немножька бащька включяль бы
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1k
Сергей Сергеев Час назад
Начинаю думать, что Тесака посадили и убили зря и скинхеды были не так уж неправы.
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209
Вальдемар Сергей Сергеев 13 минут назад
в КупчинЕ?

Ты серьёзно?
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6k
Shade116 Час назад
Это паразиты общества, их нужно истреблять
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147
Максим Максимов Час назад
и нам наш "гарант прав и свобод" что то рассказывает о толерантности?
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