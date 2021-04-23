Претенденты бывают странными: из опыта менеджеров по персоналу

"Я проводила собеседование с девушкой по телефону. Она претендовала на вакансию старшего разработчика и казалась очень уверенной и компетентной, так что я назначила ей очную встречу. И тут она заявила, что мы должны прислать за ней корпоративную машину, потому что она боится водить в городе, боится ездить на такси и в метро. Я связалась с боссом, и он велел ей отказать: если она не в состоянии справиться с такой задачей, значит, с работой точно не справится".