Претенденты бывают странными: из опыта менеджеров по персоналу

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Работа менеджера по персоналу полна неприятных, а подчас и опасных неожиданностей не меньше, чем работа полицейского или пожарного. Не верите? Тогда послушайте истории, которые рассказывают менеджеры по персоналу о самых странных соискателях, которые приходили к ним на собеседование.
"Спросила у соискателя, какое у него хобби. Он ответил, что коллекционирует вещички, которые выбрасывают женщины. Я попрощалась с ним - и тут же пересала его анкету в полицию".
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"Спросила о других участниках проекта, с которыми он работал. Он наговорил кучу комплиментов мужчине, а о женщинах тзывался исключительно с презрительной усмешкой. Я женщина, и мне всю дорогу было непонятно: неужели так трудно сдержать свой мужской шовинизм хотя бы на полчаса, которые длится собеседование?"
"Она перечислила по именам всех своих экс-бойфрендов, которые работают у нас, и добавила, что ей не терпится увидеть их вытянувшиеся рожи при встрече с ней".
"Ко мне приходил парень, который заявил, что Бог выбрал его для этой работы. Но я его не выбрал".
"Я проводила собеседование с девушкой по телефону. Она претендовала на вакансию старшего разработчика и казалась очень уверенной и компетентной, так что я назначила ей очную встречу. И тут она заявила, что мы должны прислать за ней корпоративную машину, потому что она боится водить в городе, боится ездить на такси и в метро. Я связалась с боссом, и он велел ей отказать: если она не в состоянии справиться с такой задачей, значит, с работой точно не справится".
"Соискатель написал в резюме, что умеет делать сальто назад. Прийдя ко мне в кабинет, он первым делом продемонстрировал мне свое сальто".
"Выпускник вуза прислал резюме с отличными академическими характеристиками. Я пригласила его на интервью - и он пришел... с мамой и папой".
"Соискатель, парень лет 18-20, все интервьтьсю ковырялся в носу, залезая туда чуть ли не по локоть. Я постаралась побыстрее закруглиться и, конечно, отказала ему".
"Ожидая интервью в приемной, соискатель зашел в кабинет к директору. Она говорила по телефону, а он просто стоял и смотрел на нее".
"В сопроводительном письме соискательница указала, что надеется "поднять на новый уровень визуальные аспекты работы нашей компании". Это хорошо, вот только мы юридическая фирма, и никаких визуальных аспектов в нашей работе нет".
"В ответ на вопрос о своих слабых сторонах претендент рассказал, что у него неодолимая тяга к насилию".
"Соискатель ждал интервью у меня в приемной. Едва войдя, он спросил, одинока ли моя секретарша и ходит ли она по пятницам в клубы".
"Мы интервьюировали соискателя, претендовавшего на работу в школе. В разговоре он пожаловался на то, как неблагодарны современные дети, и заявил, что вряд ли кто-нибудь из них сумел бы выжить в тюрьме. А вот он смог!"
"Я спросил у кандидата на должность водителя, как вышло, что он был арестован за домашнее насилие. Он ответил: "Ну, знаете, у индейцев чероки - свои традиции".
"Во время интервью с генеральным директором кандидат пожаловался, что генеральный задает неправильные вопросы и вообще ведет себя нечестно".
"Он опоздал на интервью, а во время беседы все время умолкал на полуслове, чтобы посмотреть в зеркало на стене и поправить волосы".
"Кандидат написал в резюме, что управлял вегетарианским рестораном. В разговоре выяснилось, что он готовил вегетарианские сэндвичи для большой вечеринки, которую организовала его девушка".
"Чтобы кандидат чувствовал себ комфортнее, я предложила ему в начале интервью коротко рассказать о себе. Его рассказ длился 35 минут".
"В резюме соискатель указал, что у него большой опыт в нашей отрасли. Но когда мы предложили ему заполнить несложный профессиональный тест, он завалил 95% вопросов".
"Кандидат во всех подробностях рассказал мне, как именно проявляются у его матери симптомы болезни Альцгеймера".
"Как-то я получил резюме, где были указаны 20 предыдущих мест работы, в каждом из которых, судя по тому же резюме, кандидат не продержался и трех месяцев".
"Кандидат прямо с порога заявил, что он очень ценный специалист, и что если мы не наймем его, то он прямо отсюда отправится к нашим конкурентам, и мы об этом еще пожалеем".
"Кандидатка пришла в офис в солнечных очках и отказалась их снимать, потому что от ламп дневного света у нее болят глаза. На вопрос о слабостях она сказала, что ненавидит общаться с людьми. И да, она претендовала на должность кассирши в супермаркете".
"При проверке выяснилось, что у соискателя есть судимости. Мы спросили, почему он пытался это скрыть. Он ответил достойно: "Это не считается! Это все было еще под старой фамилией".
"При встрече соискатель, совершенно мне незнакомый, крепко обнял меня и называл на "ты" на протяжении всей встречи".
"Моя жена проводила интервью со студентом, претендовавшим на место практиканта в фармкомпании. Он все интервью неприкрыто пялился на ее грудь".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ага, как же, нет.
"Если Вы хотите стать адвокатом, а я думаю, у Вас это получится, потому что Вы производите хорошее впечатление".
"Производить хорошее впечатление" - это и есть визуальный аспект работы.
Который вполне может помочь юристу уболтать суд в свою пользу. Ибо закон-то один, а вот толкований у него может быть о-очень много. И кто убедительнее выглядит, тот и выигрывает.
Зная HR-ов и как они разбираются в тематике работы претендентов, там были наверняка невероятно важные вопросы - "Сколько зубов у беременной касатки?", "Любимая мантия профессора Даблдора?", "Среднее потребление риса в Китае на душу населения в 1966 году?"
Знакомый искал работу курьера, в пределах страны. Работодатель потребовал CV. Парень коротко расписал где работал, стаж и контакты. Но ответа не получил. Позвонив, неделю спустя, выяснилось, что CV слишком "бедное" и оно не устроило кадровика. Ну так он и не в космонавты записывался, а в обычные водители.
Их работа сравнима с работой пожарного или полицейского. Это как можно поставить эти три профессии в один ряд, сколько для этого надо иметь ума? Это как инженер и бариста, юрист и тренер личностного роста.