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Претенденты бывают странными: из опыта менеджеров по персоналу

Претенденты бывают странными: из опыта менеджеров по персоналу (31 фото)

Автор:
23 апреля 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: вакансии   интервью   истории   кадровые службы   ну вы даете!   поиск работы   соискатели   странные люди   
2802
31
Работа менеджера по персоналу полна неприятных, а подчас и опасных неожиданностей не меньше, чем работа полицейского или пожарного. Не верите? Тогда послушайте истории, которые рассказывают менеджеры по персоналу о самых странных соискателях, которые приходили к ним на собеседование.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вакансии   интервью   истории   кадровые службы   ну вы даете!   поиск работы   соискатели   странные люди   
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26  комментариев
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44k
zloykoyot 2 часа назад
У меня другой вопрос - кому-нибудь попадался менеджер по персоналу, который хоть что-нибудь понимает в тех профессиях, на которые набирает людей?
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610
Hypnosis 3 минуты назад
Может стоит написать про кадровых работников и потенциальных директоров?
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4k
Дарвин и аморальная премия 10 минут назад
Устраивалчя к нам в офис как-то один менеджер,сожрал,сука все конфеты в приемной,а потом обосрал весь унитаз,его конечно не взяли
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753
Атомный Крот 11 минут назад
"мы юридическая фирма, и никаких визуальных аспектов в нашей работе нет".

Ага, как же, нет.

"Если Вы хотите стать адвокатом, а я думаю, у Вас это получится, потому что Вы производите хорошее впечатление".

"Производить хорошее впечатление" - это и есть визуальный аспект работы.


Который вполне может помочь юристу уболтать суд в свою пользу. Ибо закон-то один, а вот толкований у него может быть о-очень много. И кто убедительнее выглядит, тот и выигрывает.

Ссылка www.youtube.com
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3k
Славик 13 минут назад
"Один из соискателей ответил "не знаю" на все вопросы, которые мы ему задали".

Зная HR-ов и как они разбираются в тематике работы претендентов, там были наверняка невероятно важные вопросы - "Сколько зубов у беременной касатки?", "Любимая мантия профессора Даблдора?", "Среднее потребление риса в Китае на душу населения в 1966 году?"
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6k
Sania 18 минут назад
Сотрудники кадровых отделов тоже клоуны ещё те. Из-за желания работать так, как в "американских фильмах", они выглядят очень глупо.
Знакомый искал работу курьера, в пределах страны. Работодатель потребовал CV. Парень коротко расписал где работал, стаж и контакты. Но ответа не получил. Позвонив, неделю спустя, выяснилось, что CV слишком "бедное" и оно не устроило кадровика. Ну так он и не в космонавты записывался, а в обычные водители.
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1k
Andrey G Полчаса назад
"менеджер по персоналу". Плять, таких должностей нет. Менеджер - это руководитель. Т.е. человек, управляющий персоналом. Речь в статье о сотрудниках отдела кадров.
Их работа сравнима с работой пожарного или полицейского. Это как можно поставить эти три профессии в один ряд, сколько для этого надо иметь ума? Это как инженер и бариста, юрист и тренер личностного роста.
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5k
Владимир Andrey G 3 минуты назад
"менеджер" - это управляющий. А управлять можно и метлой.
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7k
shimpansky 40 минут назад
Наша служба и опасна и трудна...
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552
tuka 52 минуты назад
Прочитал и еще раз убедился, что кадровиков с задвигами на порядок больше. Такое ощущение, что ищут не работника, а мужа.
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1k
fraxinus tuka Полчаса назад
Разница небольшая - ищеш человека с которым будеш больше время проводить, чем с мужем.
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5k
Владимир fraxinus 2 минуты назад
зачем компании сотрудник, который бОльшую часть своего рабочего времени проводит не на работе, а в отделе кадров?
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3k
Chev Chelios 56 минут назад
Есть и обратная сторона, адекватный HR - это большая редкость. Обычно, это самовлюбленные, окуевшие тетки с чрезмерно раздутым эго. У нас именно такая, недавно она рассказывала, что пришел кандидат и у него из соц сетей только одноклассники, типа, как можно вообще без современных соц сетей, это же моветон
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2k
cascha68 Час назад
Я что то не понял, это же пендосский перевод! А там, всегда на "ты".
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5k
Pravednik84 cascha68 54 минуты назад
И там есть свои панибратские словечки, например buddy/приятель, dude/чувак и прочие.
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27k
Fat Lynx Час назад
"Соискатель признался, что не читал описание работы и должностную инструкцию, и слабо себе представляет, в чем будет заключаться работа" - частенько так бывает, что не только соискатели, а и работники не читают должностную инструкцию, и слабо себе представляют, в чем заключается работа... Делают хер пойми чего зачастую за копейки.
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55k
Парагвайский шпион Час назад
Знаком с одной дамой HR. Толковая тетка. Так вот она говорит, что ее главная задача - привести в компанию адекватного специалиста. Просто НЕ психа или социопата. А решение о его проф-пригодности уже принимают специалисты. И говорит, что этот подход позволяет их компании комфортно жить и успешно преодолевать трудности.
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552
tuka Парагвайский шпион 45 минут назад
У многих кадровиков такой же подход, но с небольшим нюансом, типа "только я нормальная, а те кто не разделяет моих интересов психи и идут лесом"
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3k
sergiy123 Парагвайский шпион Полчаса назад
Всё правильно. В правильно поставленном процессе кадровик производит ПЕРВИЧНЫЙ отбор, а потом подключаются линейные руководители для оценки профессиональных качеств.
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