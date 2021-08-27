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Царь склада, суетолог и другие убойные профессии: 20 супер-работников, которых следует нанять

Царь склада, суетолог и другие убойные профессии: 20 супер-работников, которых следует нанять (23 фото)

Автор:
27 августа 2021 12:25
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   авито   вакансии   объявления   профессии   работа   работники   
1600
23

Люди хотят работать. Ну может не обязательно работать, но денег точно хотят. И предлагают любые умения, идут на любые условия, активизируют фантазию и креативность, лишь бы их заметили. И иногда это работает. Мы же заметили, правда?

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Метки: Юмор   авито   вакансии   объявления   профессии   работа   работники   
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Игорь 56 минут назад
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