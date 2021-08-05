Когда нет ни опыта, ни связей. Пост о тех, кто стал стажёром

От антипрививочников до антиременщиков: люди с запасом неопровержимых аргументов

Пост о самом странном "караоке": всё о проктологии

Вечно актуальный и улыбательный пост о родственниках

От 13 и старше: пост о подростках и тех, кто активно симулирует подростковую деятельность

Вы продоёте рыбов?»: что за мем с котами и рыбой, на котором все разговаривают с ошибками

Нет зрелища печальнее на свете, чем трудоголик без работы