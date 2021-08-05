Когда нет ни опыта, ни связей. Пост о тех, кто стал стажёром

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Подборка о тех неудачниках, кто впервые трудоустроился. Всегда нужно с чего-то начинать... Пост как раз о таких людях.
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