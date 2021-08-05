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Когда нет ни опыта, ни связей. Пост о тех, кто стал стажёром

Когда нет ни опыта, ни связей. Пост о тех, кто стал стажёром (14 фото)

Автор:
05 августа 2021 07:56
Сообщество : Юмор
Метки: офис   подборка   поиск работы   прикол   стажёры   трудоустройство   
1919
14

Подборка о тех неудачниках, кто впервые трудоустроился. Всегда нужно с чего-то начинать... Пост как раз о таких людях.

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Метки: офис   подборка   поиск работы   прикол   стажёры   трудоустройство   
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4  комментария
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44k
doker 19 минут назад
Мы здесь, на Земле, все стажёры - учимся, работаем и них@я не понимаем - правильно живём или нет.
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6k
sivanov1079 5 минут назад
Стажерство это одно, а вот когда тебе с успешным опытом работы более 10 лет по направлению, предлагают испытательный срок с зп 2/3, это наедалово полное.
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34k
Лесли 🥰 6 минут назад
Чем этот не устраивает?)))))
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898
Irenne Mustafina 56 минут назад
Единственная компания, которая предложила мне "побыть" стажером - это мэйлрушечка, без зарплаты, но с печеньками
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