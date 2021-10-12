"Еще раз крикнешь!": десантник из Питера отоварил лопатой скандировавших "Слава Украине"

Ударив кричавшего лопатой, он пытается донести до компашки, что их поведение вступает в диссонанс с ментальностью русских людей. Деморализованные напором смельчаки оправдываются, что все это было шуткой. На этом видео с воспитательным процессом заканчивается. И хотя эта история произошла в конце сентября, похожие ситуации случаются регулярно.