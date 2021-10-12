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"Еще раз крикнешь!": десантник из Питера отоварил лопатой скандировавших "Слава Украине"

"Еще раз крикнешь!": десантник из Питера отоварил лопатой скандировавших "Слава Украине" (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2021 10:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Русский мир   видео   лопата   политика   расправа   санкт-петербург   
4448
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Компания из трех человек была напрочь деморализована напором защитника русского мира, вооруженного садово-огородным инструментом.

Более полная версия конфликта

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Метки: Русский мир   видео   лопата   политика   расправа   санкт-петербург   
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423
Aleks Час назад
Как-то мой сын придя домой и от полученных впечатлений от встречи с украинскими подростками (они приезжали к нам в Литву по какому-то там обмену) дома крикнул "Слава Украине!". Я ему такого леща зарядил, что он даже вмятину от головы на холодильнике оставил. Я ему сказал - что бы этой мерзости никогда в жизни от него у себя дома не слышал! Потом пришлось почти целый час рассказывать о том, что украинские бандеровцы из себя представляют и какое зверьё на самом деле они есть. Детей необходимо воспитывать и иногда даже жёстко, что бы они не превратились в такой скот, что мы видим на Украине.
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14k
ВОВЧЕГ 5 минут назад
Ахахаха, красавчег!
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28k
Кот Баюн 9 минут назад
Тских шутников надо депортировать, хай дома шутят
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2k
Romanlt 15 минут назад
Лучше б черножопых бибизян так п*из*ди*ли.....
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17k
nobody® 21 минуту назад
Тикток
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3k
Вова Полчаса назад
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1k
Атомный Крот Полчаса назад
Интересно, как они в "страну-агрессор" -то попали?

Военнопленные, что ль? Или Штирлицы? Но штирлицы так не палятся, а военнопленные в лагерях сидят, а не на улицах бухают.

А, может, это - зрадники? Неньку в трудный час бросили и экономику агрессора поднимать поехали? И их на родину просто рвет?
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3k
Вова 36 минут назад
Никто кроме нас!!!
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4k
RRK 40 минут назад
Они что не знали, что кричать слава украине надо с кастрюлей на голове, тогда бы все обошлось))
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18k
С.В. 43 минуты назад
ДА дикарям с кауказа насрать на ваши запреты
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748
Alex 51 минуту назад
Звук зачетный
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3k
Danya 57 минут назад
Пусть радуются, что не закопали в этом же зелёном островке. Это ж додуматься надо было кричать такое в городе перенёсшем блокаду.
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2k
Точка Час назад
Вот и вся суть этих персонажей. Их друг валяется и никто ему помогать не рванулся....
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5k
Дмитрий Горчилин Час назад
Спрашивается, если он такой патриот- что ж он в клятый Мордор поехал? Дома бы орал круглосуточно!
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8k
krivsan Час назад
все
прекрасно,лопата в руках,"херой"спит
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36k
Лесли 🥰 Час назад
Даже по пакетам не расфасовал. Удивительно))))
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10k
Артем Час назад
скаклы вообще окуели, втоптать в асфальт нужно было мразей
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1k
rider2 Час назад
"Еще раз крикнешь!": десантник из Питера отоварил лопатой скандировавших "Слава Украине"Посмотреть
"Еще раз крикнешь!": десантник из Питера отоварил лопатой скандировавших "Слава Украине"
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27k
Рекламщик Час назад
Мне понравился звук
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10k
Иван Васильевич Час назад
Звонко по хлебальнику лопата зашла!


Говоря серьезно, за выкрикивания лозунгов пособников фашистов в городе, где на Пискаревском кладбище лежат сотни тысяч заморенных голодом блокадников, надо было лопату поломать о хари недоумков! Правда на это не каждый решится, потому-как посадят как за людей!
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2k
Anatoly Shestakov Час назад
Честно говоря, нужно было всех троих отоварить, а не разговоры разговаривать.
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