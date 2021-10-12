"Еще раз крикнешь!": десантник из Питера отоварил лопатой скандировавших "Слава Украине"

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Компания из трех человек была напрочь деморализована напором защитника русского мира, вооруженного садово-огородным инструментом.
В Петербурге житель города не стал терпеть выкрики пьяной компании и пошел разбираться, прихватив с собой лопату. Мужчину возмутил провокационный лозунг "Слава Украине!", и он при помощи огородного инструмента объяснил кричавшим, что в российском городе следует вести себя потише.
Ударив кричавшего лопатой, он пытается донести до компашки, что их поведение вступает в диссонанс с ментальностью русских людей. Деморализованные напором смельчаки оправдываются, что все это было шуткой. На этом видео с воспитательным процессом заканчивается. И хотя эта история произошла в конце сентября, похожие ситуации случаются регулярно.
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика
Мораль: Санкт-Петербург - столица культурная. А ведь мог и убить.
Более полная версия конфликта
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Военнопленные, что ль? Или Штирлицы? Но штирлицы так не палятся, а военнопленные в лагерях сидят, а не на улицах бухают.
А, может, это - зрадники? Неньку в трудный час бросили и экономику агрессора поднимать поехали? И их на родину просто рвет?
Думаю, это как раз такой случай.
Говоря серьезно, за выкрикивания лозунгов пособников фашистов в городе, где на Пискаревском кладбище лежат сотни тысяч заморенных голодом блокадников, надо было лопату поломать о хари недоумков! Правда на это не каждый решится, потому-как посадят как за людей!