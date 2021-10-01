В Грузии задержан экс-президент Саакашвили

Михаил Саакашвили знал, что его ждёт, но после долгих бесплодных скитаний на чужбине сердце грузина тосковало по родине...
По информации опубликованной РИА Новости, бывший грузинский президент Михаил Саакашвили задержан в Грузии. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
"Третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан, он переведён в пенитенциарное учреждение", - заявил премьер в пятницу, во второй половине дня.
Пресс-конференция в Тбилиси. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили: "правоохранители провели процедуру задержания на высшем уровне".
"У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии", - отметил Гарибашвили.
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По уточняемым данным в результате скоординированной работы МГБ и МВД Грузии, оптимальным местом для задержания экс-президента был выбран один из ресторанов Батуми.
Ранее Саакашвили заочно приговорили к девяти годам колонии за убийство банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорён к трём годам лишения свободы, по второму — к шести.
Напомним, ранее сообщалось, что экс-президент Франции Николя Саркози получил реальный срок за коррупцию.
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