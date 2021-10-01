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В Грузии задержан экс-президент Саакашвили

В Грузии задержан экс-президент Саакашвили (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2021 20:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Мишико   Саакашивили   батуми   видео   грузия   задержание   политика   спецслужбы   
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Михаил Саакашвили знал, что его ждёт, но после долгих бесплодных скитаний на чужбине сердце грузина тосковало по родине...

По информации опубликованной РИА Новости, бывший грузинский президент Михаил Саакашвили задержан в Грузии. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.


"Третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан, он переведён в пенитенциарное учреждение", - заявил премьер в пятницу, во второй половине дня.

"У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии", - отметил Гарибашвили.

По уточняемым данным в результате скоординированной работы МГБ и МВД Грузии, оптимальным местом для задержания экс-президента был выбран один из ресторанов Батуми.


Ранее Саакашвили заочно приговорили к девяти годам колонии за убийство банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорён к трём годам лишения свободы, по второму — к шести.


Напомним, ранее сообщалось, что экс-президент Франции Николя Саркози получил реальный срок за коррупцию.

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Метки: Мишико   Саакашивили   батуми   видео   грузия   задержание   политика   спецслужбы   
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14  комментариев
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
Даже как то не вертится. Но я бы был бы больше рад если бы горбатого ё@нули, и весь род до 13 колена.
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2k
александр 6 минут назад
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1k
Bogdan Krasota 14 минут назад
Приехал чтобы мобилизировать свой электорад. Завтра выборы. Послезавтра волнения и отпустят. Вот и вернулся Михо к власти.
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33k
Опаньки 20 минут назад
на кол!!!
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−1
User_1765947 22 минуты назад
отработка!!!
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−7
Konstantin 23 минуты назад
Главное, его за военные преступления не судят. Бюджетные деньги растратил и превышение полномочии. Кароче цирк все
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18k
KOSTELLO Полчаса назад
Ставка приказала стать сакральной жертвой и агент "мишико" тут же помчался исполнять приказ
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11k
Taximaxi 41 минуту назад
Догнали вшивого за баней.
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5k
Свирепый Бамбр 45 минут назад
Это политический труп. Он больше ни кому не нужен. Пендосам пофиг хохляндию, а хохлам он и так никогда не нужен был, ибо представлял там интересы пендосов. У него нет денег, чтоб где-то залечь на дно, хотя его везде достанут и как Березовского... шарфиком. Так что у него только один вариант - ехать на родину под замок, где у него есть шан остаться живым, а заодно и хайпанет на этом, мол какой он бесстрашный. А по факту - зассал и спасает свою шкуру.
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21
Алексей Маз 54 минуты назад
В Батуми он на плоту из Одессы приплыл?
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10k
Александр Час назад
Барыги
Ссылка coub.com
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14k
Hairy. Час назад
Первый раз вот прям дико интересно, что на это скажут дежурные кремлеботы?
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34k
Антон Час назад
Не подают больше Мишико, решил за казенный счёт пожить.
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