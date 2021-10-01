В Грузии задержан экс-президент Саакашвили

По уточняемым данным в результате скоординированной работы МГБ и МВД Грузии, оптимальным местом для задержания экс-президента был выбран один из ресторанов Батуми.





Ранее Саакашвили заочно приговорили к девяти годам колонии за убийство банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорён к трём годам лишения свободы, по второму — к шести.





Напомним, ранее сообщалось, что экс-президент Франции Николя Саркози получил реальный срок за коррупцию.