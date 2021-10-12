В Южно-Сахалинске что-то пошло не так, точнее - на дорогу рухнула стена

На Сахалине при демонтаже дома обвал стены произошёл не как ожидали - в противоположную сторону. Происшествие запечатлел на видеорегистратор водитель, проезжавшего в этом районе автомобиля.
Как сообщает ресурс sakhalin.info, это событие имело место ещё 6 октября, в Южно-Сахалинске.
В районе парка, на улице Детской рабочие демонтировали аварийный деревянный дом. В какой-то момент снос пошёл не по плану и часть конструкции со всего размаху грохнулась на проезжую часть прилегающей дороги, перекрыв одну из полос. К счастью, никто из людей не пострадал, да и машины, которые в этот момент проезжали мимо, каким-то чудом не задело.
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Что бы ни случилось, делайте вид, что так и должно быть.
Комиссия приехала, осматривает. Вдруг рухнула одна стена. Рабочий, радостно посмотрев на часы:
Десять тридцать пять. Точно по графику!