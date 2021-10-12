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В Южно-Сахалинске что-то пошло не так, точнее - на дорогу рухнула стена

В Южно-Сахалинске что-то пошло не так, точнее - на дорогу рухнула стена (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2021 06:33
Сообщество : Аварии
Метки: Россия   видео   дорога   обвал   полоса   снос   стена   южно-сахалинск   
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На Сахалине при демонтаже дома обвал стены произошёл не как ожидали - в противоположную сторону. Происшествие запечатлел на видеорегистратор водитель, проезжавшего в этом районе автомобиля.

Как сообщает ресурс sakhalin.info, это событие имело место ещё 6 октября, в Южно-Сахалинске.


В районе парка, на улице Детской рабочие демонтировали аварийный деревянный дом. В какой-то момент снос пошёл не по плану и часть конструкции со всего размаху грохнулась на проезжую часть прилегающей дороги, перекрыв одну из полос. К счастью, никто из людей не пострадал, да и машины, которые в этот момент проезжали мимо, каким-то чудом не задело.

Источник:

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Метки: Россия   видео   дорога   обвал   полоса   снос   стена   южно-сахалинск   
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5  комментариев
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1k
Replicant 3 часа назад
На стройку собирается приехать комиссия. Прораб инструктирует рабочих:
Что бы ни случилось, делайте вид, что так и должно быть.

Комиссия приехала, осматривает. Вдруг рухнула одна стена. Рабочий, радостно посмотрев на часы:
Десять тридцать пять. Точно по графику!
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
Да, исполнение подкачало.
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25k
Батончик с маком 2 часа назад
Повезло что никого не прихлопнуло
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−56
Взрослый мужик 2 часа назад
Это залёт
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6k
Николай 3 часа назад
Ска скажите водителям что уже можно снимать на видеорегистраторы с Full hd а не на вонючку елочку...
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