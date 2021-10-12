В Южно-Сахалинске что-то пошло не так, точнее - на дорогу рухнула стена

Как сообщает ресурс sakhalin.info, это событие имело место ещё 6 октября, в Южно-Сахалинске.

В районе парка, на улице Детской рабочие демонтировали аварийный деревянный дом. В какой-то момент снос пошёл не по плану и часть конструкции со всего размаху грохнулась на проезжую часть прилегающей дороги, перекрыв одну из полос. К счастью, никто из людей не пострадал, да и машины, которые в этот момент проезжали мимо, каким-то чудом не задело.