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Обезьяна с гранатой нервно курит в сторонке: россиянин пытался распилить снаряд болгаркой

Обезьяна с гранатой нервно курит в сторонке: россиянин пытался распилить снаряд болгаркой (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2021 07:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ВОВ   Россия   болгарка   взрыв   видео   выборг   пострадавший   снаряд   
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Ленобласти, под Выборгом житель Перово попытался располовинить старый артиллерийский у собственного гаража при помощи отрезной машинки.

Надо сказать, что мужчине это удалось. Правда, снаряд развалился не на две половинки, а на множество разящих кусков. Взрывной волной ему отрывает обе руки по локоть — в крайне тяжёлом состоянии пострадавшего доставили в больницу.

Пытливый читатель, должно быть спросит, а причём в заголовке обезьяна с гранатой? Отвечаю: в запасе у примата была всего одна граната, в то время, как, по сообщению Telegram-канала "Mash", из гаража пострадавшего сапёры вынесли ещё с десяток снарядов времён ВОВ.

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Метки: ВОВ   Россия   болгарка   взрыв   видео   выборг   пострадавший   снаряд   
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8k
Кенвуд 51 минуту назад
Таджикфильм Юнуса Юсупова "Заложник"(1983).
- Ты что делаешь?
- Табакерку.
- А если взорвётся?
- У меня ещё есть.
Ссылка www.youtube.com
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9k
Касьян Пуздой 12 минут назад
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28k
Кот Баюн Полчаса назад
ПОЛНОЕ отсутствие каких либо знаний и инстинкта самосохранения... животное...
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28k
Кот Баюн Полчаса назад
Страшно даже представить, что у него в башке...
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12k
Великий Кормчий Полчаса назад
Как до таких лет то он смог дожить?
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13k
Владислав Грецов Полчаса назад
в 70-х на берегу Невы в районе Невского пятачка лежал здоровенный снаряд...его замывало песком,потом размывало...вода в Неве стояла то высоко ,то низко ,видел его каждый год...видимо он ждал героя и герои нашлись...оттащили его подальше от воды и попытались разобрать...разнесло их в мелкие клочья....
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1k
Александр 36 минут назад
ГГ - Премия Дарвина!!!
Вообще то, после ВОВ этого добра было ...
В кастрюле с водой доведя до кипения выплавляли ВВ, а уж потом болванку пили сколько и как хочешь.
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11k
Типа граф 38 минут назад
Он бы ещё газовым резаком вскрывал .
Ему наверное в интернете посоветовали так сделать диванные специалисты , которые ещё рекомендуют мобилы в микроволновке заряжать
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461
Mazter Типа граф 16 минут назад
А что мобилы то... конечно это вредно для телефона, но когда на работу опаздываешь, самое оно по-быстрому подзарядить
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47k
noName 50 минут назад
Очередной любитель покопать металлом, считающий что покупка хорошего металлоискателя заменяет мозги и деактивирует взрывчатые вещества
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159
Liberman 50 минут назад
с таким интеллектом инвалидность - вопрос времени.
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Ничего,скоро выпишут из больницы,будет еще один снаряд распиливать,только уже ногами
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21k
pssst Час назад
То есть, мужику взрыв снаряда в упор только руки оторвал? Экспериментальный бронемужик, епт...
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2k
Илья Час назад
Как можно было столько прожить и не знать, что ВОП нельзя трогать, а уж тем более пилить болгаркой!
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−191
Александр 2 часа назад
Даже жалко мужика- инвалид на всю жизнь - без рук хуже жизни не придумать (((
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147
Flexx U 2 часа назад
Конечно грешно смеяться над чужим горем
Но один вопрос накуя......
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