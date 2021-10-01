Обезьяна с гранатой нервно курит в сторонке: россиянин пытался распилить снаряд болгаркой

Пытливый читатель, должно быть спросит, а причём в заголовке обезьяна с гранатой? Отвечаю: в запасе у примата была всего одна граната, в то время, как, по сообщению Telegram-канала "Mash", из гаража пострадавшего сапёры вынесли ещё с десяток снарядов времён ВОВ.