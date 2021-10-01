Обезьяна с гранатой нервно курит в сторонке: россиянин пытался распилить снаряд болгаркой

Ленобласти, под Выборгом житель Перово попытался располовинить старый артиллерийский у собственного гаража при помощи отрезной машинки.
Надо сказать, что мужчине это удалось. Правда, снаряд развалился не на две половинки, а на множество разящих кусков. Взрывной волной ему отрывает обе руки по локоть — в крайне тяжёлом состоянии пострадавшего доставили в больницу.
Пытливый читатель, должно быть спросит, а причём в заголовке обезьяна с гранатой? Отвечаю: в запасе у примата была всего одна граната, в то время, как, по сообщению Telegram-канала "Mash", из гаража пострадавшего сапёры вынесли ещё с десяток снарядов времён ВОВ.
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- Ты что делаешь?
- Табакерку.
- А если взорвётся?
- У меня ещё есть.
Вообще то, после ВОВ этого добра было ...
В кастрюле с водой доведя до кипения выплавляли ВВ, а уж потом болванку пили сколько и как хочешь.
Ему наверное в интернете посоветовали так сделать диванные специалисты , которые ещё рекомендуют мобилы в микроволновке заряжать
Но один вопрос накуя......
И не все могут поехать в Москву и Питер на заработки. У кого-то мать одна останется, у кого-то дети без матерей растут на кого он бросит детей?
Ты своей тупой башкой думай хоть иногда!