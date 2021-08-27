FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8343 поста • 737 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Автомир 
По стритрейсингу без глушаков ударят рублём

По стритрейсингу без глушаков ударят рублём (2 фото)

Автор:
27 августа 2021 00:36
Сообщество : Автомир
Метки: Москва   Россия   меры   мэр   нарушение   проект   собянин   тишины   
388
2

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ближайшее время в Мосгордуму будет внесён законопроект об установлении ответственности за нарушение тишины водителями авто и мотоциклов

Глава столицы на своём сайте поделился размышлениями по вышеозначенной проблеме.


"Отдельные «отмороженные» автомобилисты достали москвичей. Всю ночь напролёт гоняют под окнами на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой. Что делать с автолюбителями, которым ровным счетом наплевать на людей? Как призвать их к порядку?", - написал на своей странице мэр Москвы.

Далее он упомянул, что штраф 500 руб. с учётом доходов таких любителей громкой езды "им как мёртвому припарка", и поделился деталями нового законопроекта:


"Необходимо, во-первых, установить минимальный штраф 5 тыс. руб. и привязать его к мощности машины, как это сделано с транспортным налогом.

Во-вторых, надо эвакуировать мотоциклы и машины нарушителей на штрафстоянку. И там разбираться, почему на технике нет глушителя или он не работает, как требуется", - отметил Собянин.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Москва   Россия   меры   мэр   нарушение   проект   собянин   тишины   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Corvus Corax 2 часа назад
Собянин через 11 лет мерства узнал о проблеме... Быстро, ничо не скажешь..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
13k
Александр 49 минут назад
Раздуплился Сергей Семёныч... Более 10 лет не видел/не слышал, а тут выборы на носу, и на тебе - дискомфорт оказывается...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
tamin 2 часа назад
Ура!!!! Сцука ненавижу хрустов потому что они гудят как сцука 100 бензопил одновременно. Ночью. В тишине. А любители музыки-достали. За. Только не 5к а 150к надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
471
Карл Такойто 2 часа назад
Я только за чтобы не шумели под окнами. Но крайне интересная формулировка-,,глушитель не работает как требуется,, Как требуется это как?)) Будет шумомер у каждого гаишника и он будет замерять уровень децибел? Опять же на каких оборотах двигателя он это будет делать? Или оленевод так и напишет в законе ,,как требуется на усмотрение сотрудников ГАИ,, и у москвичей появится интересная такая статья под которую любого можно подтянуть,а тут ведь и 5000 и эвакуация маячит
Скорее всего так и будет ибо измерить крайне проблематично. Сотрудники ГАИ уже в предвкушении новых коррупционных перспектив
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
471
Карл Такойто Е24 2 часа назад
Да я знаю как шумомер выглядит. Это значит что надо установить норму децибел,закупить сертифицированные шумомеры и раздать всем экипажам Москвы,прописать процедуру замера в отличие от типа двигателя(мотоцикл,авто,-бензин или дизель,обороты же везде разные) и расстояние на котором измеряется. Ты всерьёз думаешь что этим кто то будет заниматься?
Или просто Сергей Семёныч ночевал где в резиденции в центре с открытым окном,ему какие то гонщики помешали,ну он зашёл в Твиттер и пи..данул в сердцах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
471
Карл Такойто Е24 Час назад
Я про такую не слышал и сколько там децибел на 3 тыс оборотов разрешено?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol 2 часа назад
на улицах Москвы мало гаишников, их оптимизировали...кто штрафовать-то будет и гоняться за ними?! а, камеры пока этому не научили....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Великий Кормчий 2 часа назад
О, о народе задумался.... А тут проще и без штрафов нужно. Нет глушака? - штатный глушитель за счет родни и плашмя в жопу. "Спортивный" глушитель - плашмя в жопу. Савбуфер - всё равно как, но в жопу и плашмя. И еще обязать рядовых граждан/автовладельцев иметь при себе старые-добрые бейсбольные биты, что бы данных полупедов выпиливать на месте. И премию за это давать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
кира 2 часа назад
+1000 Задолбали!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
История из жизни сильного духом История из жизни сильного духом В столичных барах и кафе могут появиться зоны, свободные от невакцинированных посетителей В столичных барах и кафе могут появиться зоны, свободные от невакцинированных посетителей Укравший 12 миллионов кассир Сбера задержан при попытке удрать за рубеж Укравший 12 миллионов кассир Сбера задержан при попытке удрать за рубеж В Москве ФСБ накрыла нарколабораторию на борту буксира-толкача В Москве ФСБ накрыла нарколабораторию на борту буксира-толкача В прокуратуре взяли на контроль расследование ДТП с гибелью беременной под колёсами байка: видео В прокуратуре взяли на контроль расследование ДТП с гибелью беременной под колёсами байка: видео Гостям неймётся и спокойно не живётся: в Москве опять массовая драка, но уже со стрельбой Гостям неймётся и спокойно не живётся: в Москве опять массовая драка, но уже со стрельбой
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

153978



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Наша реальность сломана полностью и этот пост тому полное подтверждение
1
44
Наша реальность сломана полностью и этот пост тому полное подтверждение
Как мы ждали страшных русских
3
81
Как мы ждали страшных русских
Набирающие популярность в сообществах
Взрывы в Кабуле, речь идёт о 40 погибших, в их числе 4 морпеха США
0
4
Взрывы в Кабуле, речь идёт о 40 погибших, в их числе 4 морпеха США
Спортивные страсти: чем объясняется запрет украинской сборной присутствовать на Паралимпиаде?
0
14
Спортивные страсти: чем объясняется запрет украинской сборной присутствовать на...
Что можно сделать в сети за 1 минуту
Что можно сделать в сети за 1 минуту
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
6
20

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#автомобили#прикол#Россия#животные#СССР#позитив#дети#авария дня
#фото#факты#люди#интересное#аварии#комментарии#подборка#фотографии#сарказм#дикая природа
#интересно#кино#автомир#картинки#дтп#приколы#искусство#авто аварии#ynews#мемы

На что жалуетесь?

Вернуться