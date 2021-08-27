По стритрейсингу без глушаков ударят рублём

Далее он упомянул, что штраф 500 руб. с учётом доходов таких любителей громкой езды "им как мёртвому припарка", и поделился деталями нового законопроекта:





"Необходимо, во-первых, установить минимальный штраф 5 тыс. руб. и привязать его к мощности машины, как это сделано с транспортным налогом.

Во-вторых, надо эвакуировать мотоциклы и машины нарушителей на штрафстоянку. И там разбираться, почему на технике нет глушителя или он не работает, как требуется", - отметил Собянин.