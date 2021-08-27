По стритрейсингу без глушаков ударят рублём

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ближайшее время в Мосгордуму будет внесён законопроект об установлении ответственности за нарушение тишины водителями авто и мотоциклов
Глава столицы на своём сайте поделился размышлениями по вышеозначенной проблеме.
"Отдельные «отмороженные» автомобилисты достали москвичей. Всю ночь напролёт гоняют под окнами на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой. Что делать с автолюбителями, которым ровным счетом наплевать на людей? Как призвать их к порядку?", - написал на своей странице мэр Москвы.
Далее он упомянул, что штраф 500 руб. с учётом доходов таких любителей громкой езды "им как мёртвому припарка", и поделился деталями нового законопроекта:
"Необходимо, во-первых, установить минимальный штраф 5 тыс. руб. и привязать его к мощности машины, как это сделано с транспортным налогом.
Во-вторых, надо эвакуировать мотоциклы и машины нарушителей на штрафстоянку. И там разбираться, почему на технике нет глушителя или он не работает, как требуется", - отметил Собянин.
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