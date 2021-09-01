Этих актёров взяли в фильм, чтобы убить чуть ли не в первой же сцене

Сталкивались ли вы когда-нибудь с понятием «нерациональное использование топовых актёров в фильме»? Если нет, то мы как раз решили вспомнить о нескольких случаях.
Ведь если в титрах фильма значится, например, Брэд Питт (и речь не о фильме 80-х, когда актёр не был ещё мировой звездой), то это означает, что его персонаж должен иметь важное значение для сюжета. Вряд ли же он может появиться в кадре на пару секунд, где его тут же убьют, правда? Но, оказывается, бывает и такое!
Перед вами 13 случаев, когда знаменитых актёров пригласили в фильм исключительно для того, чтобы поместить их на постер, но в самой картине вывести из сюжета за считанные минуты самым внезапным и зачастую беспардонным способом.
И внимание! Предупреждаем вас о спойлерах в каждом пункте!
1. Дрю Бэрримор в фильме «Крик» (1996)
Героиня Бэрримор внезапно становится самой первой жертвой маньяка в маске — её убивают во вступительной сцене фильма. Удивительное решение, ведь на тот момент Дрю Бэрримор уже была статусной актрисой, и большая часть зрителей наверняка ожидала, что именно она сыграет главную роль в фильме.
2. Бен Аффлек в фильме «Козырные тузы» (2007)
Джека Дюпри, героя Аффлека, внезапно убивают прямо перед началом основной сюжетной линии фильма, к которой подводился весь сюжет. Хотя по ходу истории казалось, что Дюпри точно окажется важным участником развязки.
3. Брэд Питт в фильме «Дэдпул 2» (2018)
В середине фильма в сюжет вводится таинственный человек-невидимка, который практически тут же неудачным образом приземляется на провода и погибает. Под напряжением персонаж на секунду становится видимым, и мы обнаруживаем, что его играет Брэд Питт.
Говорят, за такую крошечную роль в фильме актёр попросил в качестве гонорара лишь чашку кофе.
4. Брайан Крэнстон в фильме «Годзилла» (2014)
Трейлеры фильма намекали на то, что персонаж Брайана Крэнстона, главной звезды картины, будет важнейшим персонажем, но вместо этого он не дожил даже до середины. Дальнейшее повествование фокусируется на его сыне, что для многих зрителей стало настоящим разочарованием.
5. Юэн Макгрегор в фильме «Громобой» (2006)
Аналогичная предыдущему пункту ситуация. Персонаж Макгрегора агент MI6 Йен Райдер погибает чуть ли не в первой же сцене фильма, и его дело продолжает его молодой воспитанник Алекс. Дальше фильм можно не смотреть.
6. Стивен Сигал в фильме «Приказано уничтожить» (1996)
Персонаж Сигала полковник Остин Трэвис погибает героически, но на удивление рано для героев, сыгранных этим актёром. Казалось бы, кто должен спасти пассажиров захваченного самолёта, если не Сигал? Но полковника внезапно выводят из сюжета перед началом основных событий фильма.
7. Гвинет Пэлтроу в фильме «Заражение» (2011)
В том самом фильме, который в 2011 году частично предсказал пандемию COVID-19, такой статусной актрисе как Гвинет Пэлтроу выдали небольшую роль одной из первых жертв вируса.
8. Мишель Монаган в фильме «Константин: Повелитель тьмы» (2005)
Изначально роль актрисы была гораздо больше, её персонаж по имени Элли должен был стать главным союзником Джона Константина. Сцены с ней были сняты, однако режиссёр принял решения вырезать почти всё с участием Элли, так как по его мнению Константин лучше раскроется будучи одиночкой.
В итоге единственное появление Элли в картине сразу стало последним, так как она попала под ливень святой воды и была уничтожена. Кроме того, до этого героиня Монаган не была представлена зрителю, поэтому она погибла как совершенно неважный для сюжета второстепенный персонаж.
9. Билл Скарсгард в фильме «Дэдпул 2» (2018)
Снова та самая сцена из «Дэдпула 2», где мы на секунду увидели Брэда Питта. Звёздное появление ещё одного актёра Билла Скарсгарда также закончилось нелепой смертью его персонажа Цайтгайста, который попадает в измельчитель.
10. Ума Турман в фильме «Дом, который построил Джек» (2018)
Знаменитая актриса, давно не снимавшаяся в больших проектах, появляется в самом начале фильма Ларса фон Триера, где её героиню практически сразу же убивает тот самый Джек. Довольно внезапная роль для такой заслуженной актрисы.
11. Гай Пирс в фильме «Повелитель бури» (2008)
Сержант Мэтт Томпсон в исполнении Пирса показан опытным военным, что не мешает ему подорваться при обезвреживании взрывного устройства в самом начале фильма. Такой ход сразу даёт понять зрителям, что в этом фильме про войну в Ираке в любой момент может произойти что угодно.
12. Сара Мишель Геллар в фильме «Проклятие 2» (2006)
Нетипичный случай для этого списка, когда речь идёт об актрисе, чья героиня Карен героически переживала все мистические невзгоды первой части фильма, но в сиквеле была убита ещё в первом акте. Слышите звон разбитых сердечек поклонников Сары Мишель Геллар, которые пришли на фильм, чтобы полюбоваться на любимую актрису?
13. Сэмюэл Л. Джексон и Дуэйн Джонсон в фильме «Копы в глубоком запасе» (2010)
Звёздная пара актёров, чьи персонажи представлены самыми крутыми полицейскими города, красуется на экране совсем уж недолго. В завязке сюжета фильма они оба погибают в результате несчастного случая, из-за чего фокус наводится на двух неопытных полицейских из бухгалтерии, чья история и показывается в большей части этой комедии.
Источник:
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