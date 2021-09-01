Этих актёров взяли в фильм, чтобы убить чуть ли не в первой же сцене

Ведь если в титрах фильма значится, например, Брэд Питт (и речь не о фильме 80-х, когда актёр не был ещё мировой звездой), то это означает, что его персонаж должен иметь важное значение для сюжета. Вряд ли же он может появиться в кадре на пару секунд, где его тут же убьют, правда? Но, оказывается, бывает и такое!

Перед вами 13 случаев, когда знаменитых актёров пригласили в фильм исключительно для того, чтобы поместить их на постер, но в самой картине вывести из сюжета за считанные минуты самым внезапным и зачастую беспардонным способом.

И внимание! Предупреждаем вас о спойлерах в каждом пункте!

1. Дрю Бэрримор в фильме «Крик» (1996)