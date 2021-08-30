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15 интересных фактов о фильме "Мистер и миссис Смит"

15 интересных фактов о фильме "Мистер и миссис Смит" (7 фото)

Автор:
30 августа 2021 09:32
Сообщество : Кино
Метки: Мистер и миссис Смит   актеры   кино   роль   факты   фильм   фото   
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В 2005 году на экраны вышел боевик (с элементами комедии). Лента очень хорошо показала себя в прокате.

Сценарий фильма написал Саймон Кинберг, который работал над такой известной серией кинокомиксов как "Люди Икс". Собственно первоначальная идея пришла в голову во время просмотра знаменитого боевика "Правдивая ложь" с Арнольдом Шварценеггером. А что если бы тайным агентом в семье был не только муж, но и жена? И работали они на разные агентства, и не знали бы о тайной работе друг друга? Работа над сценарием закипела...


Режиссером проекта был назначен Даг Лайман, у которого в фильмографии есть пара фильмов о Борне, так что шпионская тема этому голливудскому специалисту понятна и близка.

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Кто же рассматривался на главные роли? Итак, мистером Смитом могли стать Джонни Депп и Уилл Смит. Но эти известные актеры заинтересовались другими проектами. На роль миссис Смит рассматривались Кетрин Зета-Джонс, Ева Грин и Николь Кидман.


Итак, главные роли получили Бред Питт и Николь Кидман. Но в последний момент Кидман проект покинула, а вслед за ней ушел и Питт. Но узнав, что главную женскую роль получила Анджелина Джоли поспешил вернуться...

Съемки фильма проходила в США (большая часть в штате Калифорния) и в Италии.


Первоначально у фильма был нормальный взрослый рейтинг, как у боевика. Но студия решила получить за кинопрокат побольше денег, и после окончательного монтажа, "Мистер и миссис Смит" получил возрастной рейтинг PG 13. Среди прочего из окончательной версии фильма удалили "особо вкусные" кадры из боевых сцен и любовную сцену между главными персонажами...

Гонорары Анджелины Джоли и Бреда Питта за фильм составили по 20 000 000 долларов. Ну, а общий бюджет "Мистер и миссис Смит" - 110 000 000 долларов.


Роль начальника мистера Смита сыграла актриса Анжела Бассетт. Но сцены с ее участием при окончательным монтаже были вырезаны. Остался только голос, который общается с Питтом в некоторых сценах...

Экранная пара Питт/Джоли были признаны журналом MAXIM самой привлекательной парой в кинофильме.


Сорок три - именно столько "фрагов" было насчитано в фильме "Мистер и миссис Смит".


Вскоре после выхода фильма в прокат, пара Бред Питт и Дженнифер Энистон расстались. Ну, а свадьба Питта и Джоли была в 2014 году, и брак продлился всего пару лет - до 2016 года. Судьба таким образом отомстила парочке за Энистон?

А знаете ли вы, что в 1941 году знаменитый режиссер Альфред Хичкок (ему еще приписывают создание жанра триллер) снял фильм под названием... "Мистер и миссис Смит". Название этих двух фильмов одинаковое, а вот содержание совсем разное...


В 2006 году фильм получил награду от канала MTV в номинации "Лучшая боевая сцена".


Бред Питт на три месяца согласно контракту покинул съемочную площадку "Мистер и миссис Смит", чтобы сняться в другой ленте - "Двенадцать друзей Оушена".

В мировом прокате фильм с бюджетом в 110 000 000 долларов, собрал более 487 000 000 долларов.


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Метки: Мистер и миссис Смит   актеры   кино   роль   факты   фильм   фото   
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Islander 20 минут назад
Отличный фильм!
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Отличный фильм!
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