15 интересных фактов о фильме "Мистер и миссис Смит"

В 2005 году на экраны вышел боевик (с элементами комедии). Лента очень хорошо показала себя в прокате.
Сценарий фильма написал Саймон Кинберг, который работал над такой известной серией кинокомиксов как "Люди Икс". Собственно первоначальная идея пришла в голову во время просмотра знаменитого боевика "Правдивая ложь" с Арнольдом Шварценеггером. А что если бы тайным агентом в семье был не только муж, но и жена? И работали они на разные агентства, и не знали бы о тайной работе друг друга? Работа над сценарием закипела...
Режиссером проекта был назначен Даг Лайман, у которого в фильмографии есть пара фильмов о Борне, так что шпионская тема этому голливудскому специалисту понятна и близка.
Кто же рассматривался на главные роли? Итак, мистером Смитом могли стать Джонни Депп и Уилл Смит. Но эти известные актеры заинтересовались другими проектами. На роль миссис Смит рассматривались Кетрин Зета-Джонс, Ева Грин и Николь Кидман.
Итак, главные роли получили Бред Питт и Николь Кидман. Но в последний момент Кидман проект покинула, а вслед за ней ушел и Питт. Но узнав, что главную женскую роль получила Анджелина Джоли поспешил вернуться...
Съемки фильма проходила в США (большая часть в штате Калифорния) и в Италии.
Первоначально у фильма был нормальный взрослый рейтинг, как у боевика. Но студия решила получить за кинопрокат побольше денег, и после окончательного монтажа, "Мистер и миссис Смит" получил возрастной рейтинг PG 13. Среди прочего из окончательной версии фильма удалили "особо вкусные" кадры из боевых сцен и любовную сцену между главными персонажами...
Гонорары Анджелины Джоли и Бреда Питта за фильм составили по 20 000 000 долларов. Ну, а общий бюджет "Мистер и миссис Смит" - 110 000 000 долларов.
Роль начальника мистера Смита сыграла актриса Анжела Бассетт. Но сцены с ее участием при окончательным монтаже были вырезаны. Остался только голос, который общается с Питтом в некоторых сценах...
Экранная пара Питт/Джоли были признаны журналом MAXIM самой привлекательной парой в кинофильме.
Сорок три - именно столько "фрагов" было насчитано в фильме "Мистер и миссис Смит".
Вскоре после выхода фильма в прокат, пара Бред Питт и Дженнифер Энистон расстались. Ну, а свадьба Питта и Джоли была в 2014 году, и брак продлился всего пару лет - до 2016 года. Судьба таким образом отомстила парочке за Энистон?
А знаете ли вы, что в 1941 году знаменитый режиссер Альфред Хичкок (ему еще приписывают создание жанра триллер) снял фильм под названием... "Мистер и миссис Смит". Название этих двух фильмов одинаковое, а вот содержание совсем разное...
В 2006 году фильм получил награду от канала MTV в номинации "Лучшая боевая сцена".
Бред Питт на три месяца согласно контракту покинул съемочную площадку "Мистер и миссис Смит", чтобы сняться в другой ленте - "Двенадцать друзей Оушена".
В мировом прокате фильм с бюджетом в 110 000 000 долларов, собрал более 487 000 000 долларов.
Источник:
- Как снимался фильм «Гостья из будущего»
- Фильм "Варкрафт": интересные факты и фото со съёмок
- "Воздушная тюрьма" - 15 интересных фактов о кинобоевике 1997 года
- Как снимали фильм "Молчание ягнят"
- "Великолепная семерка"- 15 интересных фактов о самом популярном вестерне в СССР
Понравилось25