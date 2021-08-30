15 интересных фактов о фильме "Мистер и миссис Смит"

Сценарий фильма написал Саймон Кинберг, который работал над такой известной серией кинокомиксов как "Люди Икс". Собственно первоначальная идея пришла в голову во время просмотра знаменитого боевика "Правдивая ложь" с Арнольдом Шварценеггером. А что если бы тайным агентом в семье был не только муж, но и жена? И работали они на разные агентства, и не знали бы о тайной работе друг друга? Работа над сценарием закипела...

Режиссером проекта был назначен Даг Лайман, у которого в фильмографии есть пара фильмов о Борне, так что шпионская тема этому голливудскому специалисту понятна и близка.