Сказка про Леви Страусса и его джинсы

Полтора века назад в Баварии жил-был еврей-портной по фамилии Штраус, у которого было три сына, двое умных, а третий Лейба, как и полагается, дурень.
Когда старик умер от туберкулеза, то мастерская досталась старшему, среднему – небольшой капитал, а дурачку младшенькому братья дали рулон грубой парусины и послали подальше. Аж в Америку.
Уже на корабле честное еврейское имя Лейба Штраус переделали на американский манер – Леви Страусс. Занесло его с рулоном на спине аж в далекую Калифорнию, где как раз началась золотая лихорадка. Но так как Леви сроду ничего тяжелее портняжной иголки в руках не держал, то решил не добывать золото кайлом, а заниматься привычным делом – шить из наследственной парусины палатки.
Но заказчиков не было, и бизнес, не успев начаться, шел к неминуемому краху. И здесь, как положено в сказках, появляется… принц. Правда, это был американский принц – подвыпивший, грязный, бородатый золотоискатель. Он и сказал Леви вошедшую в историю фразу: «В добротных штанах и под деревом переночевать можно». И добавил: «Лучше, парень, сшей мне штаны. Прочные, надежные и обязательно с карманами».
Леви принялся за работу. Так как материала у него кроме наследственной парусины не было, пришлось шить из нее. Но штаны получились на славу – прочные, удобные, для крепости, прошитые двойной строчкой, с петлями для ремня. И карманов было не два, как обычно, а целых четыре – два больших спереди, один сзади и один маленький карманчик-пистон для золотых самородков. Принц-золотоискатель был доволен и осыпал портного баснословными деньгами – 1 доллар 46 центов. Кроме того, привел к портному своих сотоварищей по ремеслу.
Заказы на крепкие штаны посыпались со всех сторон. Папин рулон парусины быстро закончился. В гавани Сан-Франциско стояло без дела 700 кораблей – экипажи бросили их и отправились мыть золотишко. Леви скупил всю парусину, но и она быстро подошла к концу. И тут муж его сестры Фани, Дэвид Стерн, привозит новый материал, более мягкий, чем парусина, но такой же прочный – саржу «gene», что значило «из итальянской Генуи». Леви стал шить свои чудо-штаны из этой грубой, но прочной ткани. Правда, американцы опять переделали слово «gene» на свой манер – «jane». Так и появились первые джинсы. Белая ткань быстро загрязнялась, поэтому Леви Страус и Дэвид Стерн решили ее красить. Самым стойким на тот момент красителем был темно-синий индиго, производимый во французском городе Ним. Отсюда и второе название – «деним», что значит «из Нима».
Джинсы понравились простому трудовому люду – старателям, фермерам, ковбоям и прочим работягам. Они стали неизменной одеждой рабочего класса.
Дела Леви Страусса идут превосходно, уже через год в 1853 году он открывает в Сан-Франциско собственную мастерскую. А еще через несколько лет к преуспевающему портному, заискивающе улыбаясь, заявляются два старших братца, вконец разорившиеся и обнищавшие. Добрый Леви их прощает и нанимает на работу. Правда, простыми мастерами. Заместителем и помощником Страусса по-прежнему остается его зятек Дэвид Стерн, он же Давид Штерн.
Все вроде бы хорошо, джинсы Леви нравятся народу, но вот только у них есть большой недостаток – карманы часто рвутся, не выдерживая веса тяжелых рабочих инструментов или золотых самородков. Но на то и сказка, чтобы быть счастливой – в 1872 году Леви знакомится с эмигрантом-портным из Риги по имени Якоб Дэвис. Тот был очень беден, не имел за душой и доллара, зато у него была великолепная идея – укреплять карманы при помощи заклепок от конской сбруи. Леви и Якоб стали партнерами и совместными обладателями патента на заклепки. 20 мая 1872 года они выпустили новые, «оригинальные проклепанные джинсы Ливайс». Фирма теперь стала называться «Levis & Co», причем бедолаге-клепальщику Дэвису досталось малопочетное «Со».
Фирма процветала. Цена к 1886 году на джинсы возросла до 22 долларов. Моделей было столько много, что пришла пора их систематизировать. Леви Страусс предложил по-простому их пронумеровать. Дэвис схватился за голову: «Да я этих моделей, наверное, штук пятьсот придумал». «Тогда пусть эта будет пятьсот первой», – засмеялся в ответ Леви. Так возникла популярнейшая и знаменитая модель джинсов «Levis 501».
Долго думали над лейблом – товарным знаком. Но тут случилась забавная история, рассмешившая всю Америку. У одного поезда сломалась сцепка между вагонами. И машинист паровоза, недолго думая, связал вагоны джинсами. Так и доехал до станции – без штанов, но с полным составом. Услышав эту историю, компаньоны заказали художнику кожаный лейбл с изображением двух лошадей, в безуспешных потугах пытающихся разорвать джинсы.
Умер Леви Страусс в 1902 году, в возрасте 73 лет. К тому времени он стал одним из богатейших людей Америки, а его фирма, начавшаяся в маленькой мастерской Сан-Франциско, стала гигантской корпорацией. Как положено в хороших сказках, став известным и богатым, герой по-прежнему остался добрым, простым и отзывчивым. Предпочитал, чтобы к нему обращались не господин Страусс, а просто Леви, тратил много денег на благотворительность – до сих пор в университете Беркли существует учрежденная им стипендия. Правда, сам основатель, занимаясь бизнесом, семьей так и не обзавелся, и фирма перешла к четверым его племянникам – потомкам верного Дэвида Стерна.
Но сказка на этом не закончилась. Рабочие штаны победоносно завоевывали весь мир, становясь самой популярной одеждой. Но это уже другая история.
Источник:
- Люди явно не ожидали таких подлянок от природы!
- В какой стране дороги хуже? Да во всех!
- Дичь, которую творят бывшие
- История "дикого" Питера, который был развлечением в королевском дворце
- Мультфильм "Бременские музыканты'-шедевр без наград
Понравилось42
В них епли Анджелу Девис.
И не берите джинсы Ли.
В них Анджелу не ипли.
:-)
//old.fishki.net/upload/users/2021/07/28/396179/7e9052a6478abaed124bbfe5c4789022.jpg
https://ru.wiktionary.org/wiki/зятьhttps://ru.wiktionary.org/wiki/зять