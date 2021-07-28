Сказка про Леви Страусса и его джинсы

Когда старик умер от туберкулеза, то мастерская досталась старшему, среднему – небольшой капитал, а дурачку младшенькому братья дали рулон грубой парусины и послали подальше. Аж в Америку.

Уже на корабле честное еврейское имя Лейба Штраус переделали на американский манер – Леви Страусс. Занесло его с рулоном на спине аж в далекую Калифорнию, где как раз началась золотая лихорадка. Но так как Леви сроду ничего тяжелее портняжной иголки в руках не держал, то решил не добывать золото кайлом, а заниматься привычным делом – шить из наследственной парусины палатки.





Но заказчиков не было, и бизнес, не успев начаться, шел к неминуемому краху. И здесь, как положено в сказках, появляется… принц. Правда, это был американский принц – подвыпивший, грязный, бородатый золотоискатель. Он и сказал Леви вошедшую в историю фразу: «В добротных штанах и под деревом переночевать можно». И добавил: «Лучше, парень, сшей мне штаны. Прочные, надежные и обязательно с карманами».