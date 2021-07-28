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Сказка про Леви Страусса и его джинсы

Сказка про Леви Страусса и его джинсы (4 фото)

Автор:
28 июля 2021 08:47
Сообщество : Исторические факты
Метки: братья   джинсы   интересно   история   познавательно   факты   фото   
916
4

Полтора века назад в Баварии жил-был еврей-портной по фамилии Штраус, у которого было три сына, двое умных, а третий Лейба, как и полагается, дурень.

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Метки: братья   джинсы   интересно   история   познавательно   факты   фото   
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7  комментариев
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28k
Игорь Полчаса назад
Покупайте джинсы Левис!
В них епли Анджелу Девис.
И не берите джинсы Ли.
В них Анджелу не ипли.

:-)
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5k
★Lucifer★ 49 секунд назад
На картинке точно НЕ «Levis & Co».

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1k
Hallo FreeSpace 13 минут назад
Интересно ...
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1k
Yus Полчаса назад
Вы вообще читаете, что копируете? Имел зятя, но не обзавелся семьей? Дебилы.
//old.fishki.net/upload/users/2021/07/28/396179/7e9052a6478abaed124bbfe5c4789022.jpg
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235
Андрей @ Yus 2 минуты назад
"муж его сестры Фани, Дэвид Стерн" - муж сестры тоже зять, как и муж дочери.
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