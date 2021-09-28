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Что стало с родными Павлика Морозова, убившими пионера-героя

Что стало с родными Павлика Морозова, убившими пионера-героя (4 фото)

Автор:
28 сентября 2021 09:52
Сообщество : Исторические факты
Метки: Павлик Морозов   Пионер   интересно   история   факты   фото   
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В сентябре 1932 года на Урале были зверски убиты братья 13-летний школьник Паша Морозов и его 8-летний брат Федя. Этот случай был использован советской пропагандой, чтобы показать, что «кулаки» не останавливаются даже перед убийством детей, причём своих родственников.


Отец и семья Павлика

Убийство было совершенно действительно теми, кто по нему был обвинён. Другое дело – какие выводы из этого были сделаны…

В частности, Павлик Морозов никогда не был пионером. В его деревенской школе просто ещё не было пионерской организации! Но его сразу же объявили «пионером-героем».

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Само же убийство было совершено на чисто бытовой почве.

Отношения в семье Морозовых были непростыми. Отец Павлика – Трофим Морозов – до 1931 года был председателем сельсовета. Достигалось это за счёт запугивания односельчан. Сергей – отец Трофима и дед Павлика – был бывшим жандармом, а бабка Ксения – конокрадкой. Семейка была «кулацкой» по местным меркам и буквально терроризировала жителей деревни Герасимовка. Односельчане их страшно боялись. Сам Трофим Морозов пьянствовал, бил жену и детей, а в 1931 году ушёл к другой женщине.

В том же году на Трофима Морозова завели уголовное дело. Он, используя положение председателя сельсовета, торговал поддельными справками для раскулаченных переселенцев, а также наживался на присвоении имущества раскулаченных. С должности председателя сельсовета Трофима Морозова сняли и назначили над ним суд.

Жена Трофима и сын Павлик использовали ситуацию, чтобы засадить ненавистного главу семейства подальше и подольше. Тогда-то Павлик и выступил в суде со своим смешным заявлением, что его отец «готовил контрреволюцию», за что некоторые «историки» уже в наше время обозвали Павлика «доносчиком».


Суд приговорил Трофима Морозова к 10 годам тюрьмы. Оттуда он был досрочно освобождён в 1938 году и поселился в Тюменской области, где и провёл остаток жизни, не афишируя, понятное дело, своего родства с «пионером-героем».


Но это было потом. А тогда родня Трофима возненавидела его жену – Татьяну Семёновну Байдакову – и его старшего сына Павлика и решила отомстить. У них был ещё один мотив – корыстный. После осуждения Трофима земельный участок перешёл на имя Павла как наследника (колхоз в деревне также удалось создать только после «дела Павлика Морозова»). Родня Павлика по отцу рассчитывала забрать себе участок после гибели Павла.


Ликвидированная семья

В ноябре 1932 года суд приговорил расстрелять непосредственных исполнителей убийства – дядю Павлика Арсения Кулакова и 19-летнего двоюродного брата Павлика Данилу.

Сергей и Ксения Морозовы, как организаторы, получили по 10 лет тюрьмы, но оттуда уже не вышли – умерли там.

Ещё один обвиняемый – другой дядя Павлика Арсений Силин – был оправдан в ходе суда.

Итак, родные Павлика, признанные виновными в его убийстве, были ликвидированы.

Интересна также судьба оставшихся в живых братьев Павлика.

Мать, Байдакова, после трагических событий навсегда уехала из Герасимовки. Дальнейшая её судьба неизвестна.


Роман Морозов был несколько раз ранен на Великой Отечественной войне и умер уже после её окончания.

Алексей Морозов, невзирая на кровное родство с «пионером-героем», был осуждён как «враг народа» и хлебнул лагерной баланды. Реабилитировали его, как всех, только в 1956 году. Алексей Морозов дожил до «перестройки» с её скандальными «разоблачениями» и хлебнул также яда клеветы в адрес своих покойных братьев, да и в свой собственный.



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Метки: Павлик Морозов   Пионер   интересно   история   факты   фото   
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8k
antonium 38 минут назад
Пропаганда режима - зло!
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3k
OLDer 22 минуты назад
дед Павлика – был бывшим жандармом, а бабка Ксения – конокрадкой
интересная семейка ))
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