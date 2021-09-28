Что стало с родными Павлика Морозова, убившими пионера-героя

Жена Трофима и сын Павлик использовали ситуацию, чтобы засадить ненавистного главу семейства подальше и подольше. Тогда-то Павлик и выступил в суде со своим смешным заявлением, что его отец «готовил контрреволюцию», за что некоторые «историки» уже в наше время обозвали Павлика «доносчиком».

Суд приговорил Трофима Морозова к 10 годам тюрьмы. Оттуда он был досрочно освобождён в 1938 году и поселился в Тюменской области, где и провёл остаток жизни, не афишируя, понятное дело, своего родства с «пионером-героем».

Но это было потом. А тогда родня Трофима возненавидела его жену – Татьяну Семёновну Байдакову – и его старшего сына Павлика и решила отомстить. У них был ещё один мотив – корыстный. После осуждения Трофима земельный участок перешёл на имя Павла как наследника (колхоз в деревне также удалось создать только после «дела Павлика Морозова»). Родня Павлика по отцу рассчитывала забрать себе участок после гибели Павла.

Ликвидированная семья

В ноябре 1932 года суд приговорил расстрелять непосредственных исполнителей убийства – дядю Павлика Арсения Кулакова и 19-летнего двоюродного брата Павлика Данилу.