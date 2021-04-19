В свои 23 Отле однажды познакомился с Анри Лафонтеном, который, хотя специализировался в области права, больше всего на свете интересовался теорией классификации данных. Встреча двух бельгийцев со столь схожими интересами и воззрениями стала судьбоносной. Оба считали, что войны будут не нужны, если у представителей всех культур будет доступ к любой информации. Ведь тогда знаниями можно будет обмениваться, делиться, без конца совершенствоваться самому и давать такую возможность другим. Светлая прекрасная мысль, которая не казалась ни Отле, ни Лафонтену утопией. И они решили действовать.

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью

Спустя несколько лет после первой встречи, Отле и Лафонтен создали самое большое хранилище данных и поисковую систему под названием Mundaneum. Основной идеей энтузиастов было объединить все знания, которые на тот момент были доступны человеку, в одном месте. Словом, что бы вы ни хотели узнать — рецепт штруделя, курс доллара или погоду в Ирландии — теоретически могли обратиться в Mundaneum и быстро получить нужные вам сведения. Для XIX века идея — революционная, глобальная и достаточно сложная в воплощении.

Правительство Бельгии старалось оказывать новаторам всякую поддержку и даже выделило им обширное помещение. В 1920 году «город знаний» был наконец открыт. Сотрудники этого гигантского архива, где хранился потрясающий объем энциклопедических знаний, подшивок прессы, а также много другой информации, приступили к работе. Они отвечали на письма и телеграммы с запросами и находили ответы на содержащиеся в них вопросы.