Как обеспечить мир во всем мире и способствовать развитию человечества? Этими глобальными вопросами терзались лучшие умы всех исторических эпох, но с сомнительным успехом.
Однако двум бельгийцам в XIX веке пришел в голову очень оригинальный способ решения этой мировой проблемы. Они изобрели «бумажный интернет», который, в отличие от современного, действительно мог бы изменить род людской к лучшему. Но не успел. Рассказываем, почему, как, а главное — что он собой представлял.
Два увлеченных образованных бельгийца
Поль Отле был сыном состоятельного бизнесмена и получил прекрасное образование. Он стал блестящим юристом, но вопреки ожиданиям окружающих посвятил свою жизнь библиографии. Это и понятно: с самого раннего детства Поль находил в книгах отдых и утешение, мудрость и знания, ответы на все вопросы и удовольствие. Именно книги помогали ему не чувствовать себя одиноким после того, как не стало его матери, а это произошло, когда ему было всего три года. Так что наука об управлении информацией, составлении всевозможных каталогов и описаний книг была ему близка, понятна и увлекала, насколько это возможно.
В свои 23 Отле однажды познакомился с Анри Лафонтеном, который, хотя специализировался в области права, больше всего на свете интересовался теорией классификации данных. Встреча двух бельгийцев со столь схожими интересами и воззрениями стала судьбоносной. Оба считали, что войны будут не нужны, если у представителей всех культур будет доступ к любой информации. Ведь тогда знаниями можно будет обмениваться, делиться, без конца совершенствоваться самому и давать такую возможность другим. Светлая прекрасная мысль, которая не казалась ни Отле, ни Лафонтену утопией. И они решили действовать.
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью
Спустя несколько лет после первой встречи, Отле и Лафонтен создали самое большое хранилище данных и поисковую систему под названием Mundaneum. Основной идеей энтузиастов было объединить все знания, которые на тот момент были доступны человеку, в одном месте. Словом, что бы вы ни хотели узнать — рецепт штруделя, курс доллара или погоду в Ирландии — теоретически могли обратиться в Mundaneum и быстро получить нужные вам сведения. Для XIX века идея — революционная, глобальная и достаточно сложная в воплощении.
Правительство Бельгии старалось оказывать новаторам всякую поддержку и даже выделило им обширное помещение. В 1920 году «город знаний» был наконец открыт. Сотрудники этого гигантского архива, где хранился потрясающий объем энциклопедических знаний, подшивок прессы, а также много другой информации, приступили к работе. Они отвечали на письма и телеграммы с запросами и находили ответы на содержащиеся в них вопросы.
Система поиска была хорошо налажена, и хотя работа Mundaneum требовала множества кадров, а также бумаги (для ответов направившим запрос), масштаб и перспективность проекта впечатляла. Отле уже мечтал дальше и описывал прообраз электронного устройства, которое поможет читать тексты нужных страниц, заказанные корреспондентом.
Нужны были и новые схемы хранения возрастающих объемов информации. Позже, в 1934 году, все тот же Отле издал книгу, в которой поистине пророчески описал принципы действия компьютера.
Почему все закончилось так не во время
Но всему хорошему приходит конец. И что обидно, в самый расцвет проекта, когда он привлек международное внимание. Бельгия была оккупирована и здание, используемое для Mundaneum было занято нацистами для выставки, демонтирующей искусство Третьего рейха.
Два бельгийца-энтузиаста не дожили до окончания войны, и проект без их живого участия угас на глазах. Так остатки архива и перевозились с места на место, пока ими не заинтересовался ученный, который защитил диссертацию по деятельности Поля Отле. Он создал музей в память об уникальном проекте Mundaneum. Там и по сей день царит атмосфера, напоминающая ту, что была в XIX веке. Когда сотрудники хранилища верили, что такой «бумажный интернет» действительно сделает человечество лучше, миролюбивее, умнее. И, конечно, счастливее.
Как вы считаете, в нашей современной жизни слишком много интернета или нет? Практикуете ли вы дни так называемого «информационного детокса»?
Источник:
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