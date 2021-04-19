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Зачем два бельгийца придумали «бумажный интернет» и стали отвечать на любые вопросы

Зачем два бельгийца придумали «бумажный интернет» и стали отвечать на любые вопросы (6 фото)

Автор:
19 апреля 2021 09:31
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: бумажный интернет   интересно   история   удивительно   факты   фото   
354
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Как обеспечить мир во всем мире и способствовать развитию человечества? Этими глобальными вопросами терзались лучшие умы всех исторических эпох, но с сомнительным успехом.

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Метки: бумажный интернет   интересно   история   удивительно   факты   фото   
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