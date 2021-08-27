Что скрывают недра горы Таврос?

Самое время сказать о ещё одной достопримечательности города — крепости Чемболо. Построили её генуэзцы, которые первыми облюбовали Балаклаву. Позже город был под османским гарнизоном. Самое запоминающееся событие в истории Балаклавы было нападение на неё британской армией. Успехом захват не закончился. Британцы потерпели не удачу.

В общем, место для строительства базы Сталиным было выбрано не случайно. Таинственность горы Таврос представляла большой интерес, ведь в ней можно было спрятать мощное оружие и флот.





Чем же богата история города в советские времена?





Защита от США

Натянутые отношение с США в то время были гораздо опаснее сегодняшних. Ядерная война казалась уже чем-то реальным. Естественно, Сталину нужно было подумать о том, как противостоять Америке и создать противодействие силам соперника. Генералиссимус был обеспокоен своим положением, тогда как США уже преуспели в ядерном оружии. Было сильное напряжение связанное с возможным началом Третьей Мировой войны.

Сталин решил сделать ставку на подводные лодки и флот, а Балаклава отлично подходила под эти задачи. Противник даже не догадывался, где генералиссимус будет держать свой ответ американскому народу.

Сталин приказал в самые сжатые сроки построить атомные подводные лодки и оптимизировать для них убежище в случае начала ядерной войны. Балаклаву объявили закрытым городом, а строящиеся объекты засекретили. Слов «трудно» или «сложно» в отношении боеспособности СССР не признавали. Нужно было найти в себе силы ответить США, а лучше вообще не допустить войны.

Сталин так и не увидел новую базу. Он умер в тот год, когда и началось активное строительство. Объект был грамотно спроектирован и строился с 1953 по 1961 год. За это время из Балаклавы было вывезено более 120 тысяч тонн горной породы, построено около 10 тысяч квадратных метров помещений, а на объекте могли находиться 7 подлодок с атомным оружием на борту. Строительством занимались 370 человек, которые подписали бумаги о неразглашении военной тайны при приёме на работу.