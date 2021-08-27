Что скрывают недра горы Таврос?

Подземелья горы Таврос скрывались от людских глаз очень долгое время. Однако совсем недавно достояние бухты в Балаклаве стало известно не только политикам правящей партии, но и обычным туристам.
Таинственные богатства, секретные базы, укрытия от ядерных взрывов, говорят даже, что Сталин замуровал в гору пачки советских денег!
Что же из этого правда, а что вымысел?
Историческая ретроспектива
Старинный город Балаклава располагается на территории России, на юго-западном побережье Крыма. Город расположен в пределах административной территории города Севастополь. Балаклава известна горой Таврос и бухтой. Кроме того, в городе в 2003 году был открыт музей, располагающийся в уникальном, секретном подземелье горы.
Сейчас о Балаклаве мы знаем достаточно много информации, но что же было раньше?
Несколько столетий назад Балаклава была обычным посёлком, где люди добывали рыбу. Однако это только на первый взгляд. То, что бухта не видна с моря вовсе не миф. Стратегический объект использовался как военный порт и был желанным для многих стран.
Самое время сказать о ещё одной достопримечательности города — крепости Чемболо. Построили её генуэзцы, которые первыми облюбовали Балаклаву. Позже город был под османским гарнизоном. Самое запоминающееся событие в истории Балаклавы было нападение на неё британской армией. Успехом захват не закончился. Британцы потерпели не удачу.
В общем, место для строительства базы Сталиным было выбрано не случайно. Таинственность горы Таврос представляла большой интерес, ведь в ней можно было спрятать мощное оружие и флот.
Чем же богата история города в советские времена?
Защита от США
Натянутые отношение с США в то время были гораздо опаснее сегодняшних. Ядерная война казалась уже чем-то реальным. Естественно, Сталину нужно было подумать о том, как противостоять Америке и создать противодействие силам соперника. Генералиссимус был обеспокоен своим положением, тогда как США уже преуспели в ядерном оружии. Было сильное напряжение связанное с возможным началом Третьей Мировой войны.
Сталин решил сделать ставку на подводные лодки и флот, а Балаклава отлично подходила под эти задачи. Противник даже не догадывался, где генералиссимус будет держать свой ответ американскому народу.
Сталин приказал в самые сжатые сроки построить атомные подводные лодки и оптимизировать для них убежище в случае начала ядерной войны. Балаклаву объявили закрытым городом, а строящиеся объекты засекретили. Слов «трудно» или «сложно» в отношении боеспособности СССР не признавали. Нужно было найти в себе силы ответить США, а лучше вообще не допустить войны.
Сталин так и не увидел новую базу. Он умер в тот год, когда и началось активное строительство. Объект был грамотно спроектирован и строился с 1953 по 1961 год. За это время из Балаклавы было вывезено более 120 тысяч тонн горной породы, построено около 10 тысяч квадратных метров помещений, а на объекте могли находиться 7 подлодок с атомным оружием на борту. Строительством занимались 370 человек, которые подписали бумаги о неразглашении военной тайны при приёме на работу.
У объекта были грандиозные функциональные задачи. Нужно было защитить свои атомные лодки и в случае атаки и обеспечить их скрытность. Для этого делали всё необходимое и даже немыслимое.
Ядерные двери
Понять, что прячется в горе Таврос было очень трудно. Единственным незащищённым от глаз местом был вход и выход в подземелье для подводных лодок. Для того, чтобы обезопасить базу с внешней стороны было решено установить батопорты, которые весили 150 и 120 тонн.
Тяжелейшая конструкция наполнялась водой и опускалась вниз, закрывая, как дверь, отверстие. Батопорты были очень важным элементом сооружения. Они могли защитить секретную базу, а главное людей, обеспечивающих объект, от угрозы радиации и ядерного взрыва.
Батопорты тоже нужно было как-то прятать. Поэтому было решено покрыть их маскировочной сеткой, которая повторяла рельеф и цвет скалы. Обнаружить вход или выход военного объекта было очень сложно. Даже с близкого расстояния фигуры дверей не были видны.
База ядерного оружия СССР
Ещё одно уникальное сооружение в горе Таврос — это объект №820 или государственная секретная база ядерного оружия. Объект особого назначения располагался внутри горного массива. Арсенал убийственного оружия обладал мощными характеристиками защиты и мог выдержать прямое попадание атомной бомбы.
Уникальная боеготовность арсенальной штольни была обусловлена еще и тем, что нанести ответный удар, даже в самых экстремальных условиях не было исключительной проблемой. Обслуживанием объекта занимались два специальных подразделения, которые, в случае активных действий со стороны врага, могли обеспечить доставку ядерного оружия на подводную лодку.
К счастью, ядерная война не перешла в открытую форму. Главы США и СССР смогли устно договориться, а катастрофа обошла человечество стороной. Хоть секретный объект не показал всю свою мощь в действии, но он всё-таки выполнил поставленную задачу. После развала СССР база стала не нужна и потеряла свою секретность. Объект был закрыт и официально перестал охраняться.
Разграбленная бухта
Девяностые прошлись по бухте не лучшим образом. Военный объект был разграблен, а на его развалинах местные бандиты устраивали "стрелки". Навряд ли люди находили на военной базе сокровища Сталина, скорее шприцы наркоманов и грязные вещи бомжей.
Государство обратило внимание на порт в Балаклаве только в начале 2000-х. И в 2003 году открыло военно-исторический музей на его базе. Сейчас каждый желающий может прикоснуться к памятнику ядерный войны и ощутить его силу и мощь. А может быть даже поискать сокровища, о которых ходят слухи и по сей день.
Источник:
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