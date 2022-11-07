20+ любопытных изобретений для наших любимых животных

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Животные наполняют нашу жизнь позитивом и добром. Поэтому взамен мы делаем для наших пушистых компаньонов всё самое лучшее! Способов побаловать пушистиков, или сделать их жизнь ярче, к счастью, предостаточно. Посмотрим на интересные идеи, задумки и изобретения для животных.
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Автомат в Турции, который выдаёт корм для бездомных собак в обмен на бутылки на переработку
Череп этого котика сформирован неправильно, и врачи сделали для него специальный шлем, который защищает голову
Возле Икеи сделали специальные комфортные местечки для собак, где хозяева могут спокойно оставить их, пока они делают покупки
"Жена начала подкармливать бездомного кота.. Я аллергик, и взять его мы не можем. Решили сделать для него персональный домик с электрическим отоплением"
Хозяева сделали мостик для кошки - по нему она может добраться до окна, в которое всегда смотрела издалека
Собачий домик с шумоподавлением, который может успокоить питомца во время грозы и фейерверков
Компания Samsung теперь выпускает для своих товаров коробки, из которых можно легко собрать кошачий домик
Из-за недуга пес не может есть как все собаки. Хозяин упростил ему этот процесс, и заказал специальный стульчик
Коту очень хотелось смотреть за тем, что происходит во дворе - и хозяин сделал для него пункт наблюдения
Источник:
АНТИФИШКИ
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