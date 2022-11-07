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20+ любопытных изобретений для наших любимых животных

20+ любопытных изобретений для наших любимых животных

Автор:
07 ноября 2022 15:40
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   изобретения   кошки   любимцы   подборка   полезно   собаки   фото   
654
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Животные наполняют нашу жизнь позитивом и добром. Поэтому взамен мы делаем для наших пушистых компаньонов всё самое лучшее! Способов побаловать пушистиков, или сделать их жизнь ярче, к счастью, предостаточно. Посмотрим на интересные идеи, задумки и изобретения для животных.
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Источник:

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   изобретения   кошки   любимцы   подборка   полезно   собаки   фото   
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3  комментария
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24k
Сибиряк 2 часа назад
Я позвоню, если шо.
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51
KE2646 44 минуты назад
Комментарий к фото
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26k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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