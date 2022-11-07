20+ любопытных изобретений для наших любимых животных

Животные наполняют нашу жизнь позитивом и добром. Поэтому взамен мы делаем для наших пушистых компаньонов всё самое лучшее! Способов побаловать пушистиков, или сделать их жизнь ярче, к счастью, предостаточно. Посмотрим на интересные идеи, задумки и изобретения для животных.

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Мини-домики для бездомных собак в Таиланде, сделанные из переработанных материалов 0 Источник:

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Хозяин сделал этот шедевр для собаки, любящей спать на его ногах 0 Источник:

Автомат в Турции, который выдаёт корм для бездомных собак в обмен на бутылки на переработку 0 Источник:

Череп этого котика сформирован неправильно, и врачи сделали для него специальный шлем, который защищает голову 0 Источник:

Мужчина переделывает старые переносные холодильники в домики для бездомных кошек на зиму 0 Источник:

Возле Икеи сделали специальные комфортные местечки для собак, где хозяева могут спокойно оставить их, пока они делают покупки 0 Источник:

"Жена начала подкармливать бездомного кота.. Я аллергик, и взять его мы не можем. Решили сделать для него персональный домик с электрическим отоплением" 0 Источник:

Пункт для наблюдения 0 Источник:

Хозяева сделали мостик для кошки - по нему она может добраться до окна, в которое всегда смотрела издалека 0 Источник:

В супермаркете есть тележки с клеткой для собак, чтобы ходить по магазину с питомцем 0 Источник:

Палатка для котов, где они могут погулять и подышать свежим воздухом 0 Источник:

Когда вы пользуетесь этим питьевым фонтанчиком, остатки воды стекают в миску для собак 0 Источник:

Мини-лестница для маленькой собаки 0 Источник:

Два хороших мальчика наслаждаются поездкой 0 Источник:

Собачий домик с шумоподавлением, который может успокоить питомца во время грозы и фейерверков 0 Источник:

Компания Samsung теперь выпускает для своих товаров коробки, из которых можно легко собрать кошачий домик 0 Источник:

"Библиотека палочек для собак" в одном парке 0 Источник:

Владелец магазина переделал потолок, чтобы кошкам было веселее 0 Источник:

А для этого парня сделали отдельную комнатку 0 Источник:

А вот - комната для кота. По "телевизору" показывают птичек 0 Источник:

Совместное наблюдение за птичками из коляски 0 Источник:

Из-за недуга пес не может есть как все собаки. Хозяин упростил ему этот процесс, и заказал специальный стульчик 0 Источник:

Лодка для собаки 0 Источник:

Коту очень хотелось смотреть за тем, что происходит во дворе - и хозяин сделал для него пункт наблюдения 0 Источник:

Бесплатная зелень для питомцев в супермаркете 0 Источник:

Форма служебных собак береговой охраны 0 Источник:

Идеальная лежанка 0 Источник:

Диван со встроенным собачьим домиком 0 Источник: