Братья от разных мам: 20+ животных, очень похожих друг на друга

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Природа - невероятная штука, ведь порой она умеет здорово нас удивить! Иногда мы встречаем похожих друг на друга людей, и поражаемся, насколько удивительно это сходство. А что насчет животных? Сегодня посмотрим на животных, которых природа сделала похожими друг на друга - причем животных совершенно разных видов.
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