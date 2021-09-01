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Братья от разных мам: 20+ животных, очень похожих друг на друга

Братья от разных мам: 20+ животных, очень похожих друг на друга (30 фото)

Автор:
01 сентября 2021 16:45
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   кошки   питомцы   подборка   смешные животные   собаки   фото   
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30

Природа - невероятная штука, ведь порой она умеет здорово нас удивить! Иногда мы встречаем похожих друг на друга людей, и поражаемся, насколько удивительно это сходство. А что насчет животных? Сегодня посмотрим на животных, которых природа сделала похожими друг на друга - причем животных совершенно разных видов.

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Метки: домашние животные   животные   кошки   питомцы   подборка   смешные животные   собаки   фото   
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10k
котегRUS 2 часа назад
Милота во плоти!!!
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1k
Константин 45 минут назад
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