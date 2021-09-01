Братья от разных мам: 20+ животных, очень похожих друг на друга

Природа - невероятная штука, ведь порой она умеет здорово нас удивить! Иногда мы встречаем похожих друг на друга людей, и поражаемся, насколько удивительно это сходство. А что насчет животных? Сегодня посмотрим на животных, которых природа сделала похожими друг на друга - причем животных совершенно разных видов.