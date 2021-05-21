20+ питомцев, которые познают искусство селфи

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Селфи - занятие не только для двуногих. Животные тоже успешно осваивают его, и у них получаются милейшие фото - даже если хозяева им немного в этом помогают. Взгляните на эти пушистые мордочки!
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