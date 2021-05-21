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20+ питомцев, которые познают искусство селфи

20+ питомцев, которые познают искусство селфи (30 фото)

Автор:
21 мая 2021 10:43
Сообщество : Животные
Метки: животные   кошки   питомцы   подборка   смешно   смешные животные   собаки   фото   
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Селфи - занятие не только для двуногих. Животные тоже успешно осваивают его, и у них получаются милейшие фото - даже если хозяева им немного в этом помогают. Взгляните на эти пушистые мордочки!

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Метки: животные   кошки   питомцы   подборка   смешно   смешные животные   собаки   фото   
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