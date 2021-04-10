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Иногда мы даже и не представляем, насколько нас любят наши животные. Их любовь молчалива, но ее можно почувствовать - в ласке, доверии, преданности и даже взгляде. Животные из этой подборки души не чают в своих любимых двуногих - только взгляните, как они смотрят на хозяев!
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"Отчим запрещал заводить собаку. Он до сих пор называет ее гремлином, но любит больше жизни"
"Взяла этого парня из приюта пару недель назад. С тех пор не оставляет меня одну ни на минуту"
"Когда-то я спасла ее с улицы в ужасном состоянии. С тех пор не перестает смотреть на меня таким любящим взглядом"
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