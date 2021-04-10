Иногда мы даже и не представляем, насколько нас любят наши животные. Их любовь молчалива, но ее можно почувствовать - в ласке, доверии, преданности и даже взгляде. Животные из этой подборки души не чают в своих любимых двуногих - только взгляните, как они смотрят на хозяев!