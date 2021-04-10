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Взгляд вместо слов: 20+ питомцев, которые всей душой любят своих хозяев

Взгляд вместо слов: 20+ питомцев, которые всей душой любят своих хозяев (36 фото)

Автор:
10 апреля 2021 09:00
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   кошки   любимцы   питомцы   подборка   собаки   фото   
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Иногда мы даже и не представляем, насколько нас любят наши животные. Их любовь молчалива, но ее можно почувствовать - в ласке, доверии, преданности и даже взгляде. Животные из этой подборки души не чают в своих любимых двуногих - только взгляните, как они смотрят на хозяев!

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Метки: домашние животные   животные   кошки   любимцы   питомцы   подборка   собаки   фото   
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