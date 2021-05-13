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Все любят животных - ведь они такие милые, невинные и очаровательные создания. Правда, в некоторых случаях они, сами того не ведая, превращаются в демонов или жутких существ, пугая своих хозяев до сердечного приступа. Но даже после пары ночных кошмаров, мы продолжаем любить наших пушистиков еще сильнее. Взгляните на их "темную сторону".
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"Вот одна из причин, по которым курьеры иногда оставляют посылки возле калитки, а не возле крыльца"
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