Все любят животных - ведь они такие милые, невинные и очаровательные создания. Правда, в некоторых случаях они, сами того не ведая, превращаются в демонов или жутких существ, пугая своих хозяев до сердечного приступа. Но даже после пары ночных кошмаров, мы продолжаем любить наших пушистиков еще сильнее. Взгляните на их "темную сторону".