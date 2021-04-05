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20+ смешных фото животных, которые надолго зарядят позитивом

20+ смешных фото животных, которые надолго зарядят позитивом (31 фото)

Автор:
05 апреля 2021 21:11
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   кошки   питомцы   подборка   смешные животные   собаки   фото   
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Наши любимые животные - главные звезды интернета. И не просто так - ведь они способны искренне рассмешить нас и повеселить, подарив неподдельную улыбку. На Фейсбуке есть специальная группа, где собирают самые смешные и милые фото домашних самых разных питомцев. Посмотрите и улыбнитесь!

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Метки: домашние животные   животные   кошки   питомцы   подборка   смешные животные   собаки   фото   
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