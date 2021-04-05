20+ смешных фото животных, которые надолго зарядят позитивом

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Наши любимые животные - главные звезды интернета. И не просто так - ведь они способны искренне рассмешить нас и повеселить, подарив неподдельную улыбку. На Фейсбуке есть специальная группа, где собирают самые смешные и милые фото домашних самых разных питомцев. Посмотрите и улыбнитесь!
Группа под названием "Самые важные фото животных" на Фейсбуке (Important Animal Images) собирает самые смешные и милые фото животных от пользователей со всего мира. За группой следят 800 тысяч подписчиков, которые регулярно делятся такими кадрами с самыми разными питомцами. Взгляните на эту позитивную подборку лучших фотографий сообщества:
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