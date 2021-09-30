35 удивительных и причудливых оптических иллюзий с тенью

Автор:
30 сентября 2021 12:15
Ни для кого не секрет, что наш разум часто играет с нами злые шутки. Вот оптические иллюзии, например. Некоторые могут серьезно сбить с толку, а конкретно - иллюзии, создаваемых тенью. Она может быть случайной или намеренной, но суть в том, что выглядеть эта тень будет не так, как создающий ее объект.
1. Редкое оптическое явление, "Брокенский призрак", возникает, когда человек стоит на большой высоте в горах и видит свою тень, отброшенную на облако на более низкой высоте
2. Тени, отбрасываемые деревом во время затмения
3. В Шотландии даже тени - в традиционную шотландскую клетку
5. Тень от окон создает четкую геометрию
6. Эта тень от двух разных деревьев
7. Свет проникает сквозь книжный шкаф, создавая на стене тень городского пейзажа
9. Тень и склон создают впечатление, будто человек парит над землей
10. Тень на лестнице выглядит как еще одна лестница
11. Тень, идеально отделенная от света фонарным столбом
12. Лошади стояли так неподвижно, что их тени все еще покрыты инеем
13. Удивительная тень от паука, плывущего по воде
14. Пряничный человечек всё
15. Высокий парень с головой собаки?
16. Тень от дерева не дала растаять снегу под ним
17. В этом ресторане тени используются для обозначения мужского и женского туалетов
18. Тени между двумя кофейными кружками
19. Тени, создающие 3D-эффект
20. Тень выглядит как рисунок
21. Здесь только 3 спиральных украшения, а остальное - отбрасываемые ими тени
23. Машина будто зависла над парковочным местом
24. Стакан отбрасывает жутковатую тень
25. Тень корейской танцевальной попсы идет за тобой
26. Получился злодей из фильма ужасов
28. Тень, отбрасываемая этой лампой, похожа на радостного паука с мячом
29. Когда ты в душе - Дарт Вейдер
30. У прямой лестницы - изогнутая тень
31. Тень крышки топливного бака похожа на Бэтмена
32. Тень от джинсов похожа на лицо
33. Монстр с головой быка и телом курицы
34. Тень от скамейки выглядит как пиксели
35. Тень от завитка волос на лбу выглядит как шишка
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— переведено специально для fishki.net
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