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35 удивительных и причудливых оптических иллюзий с тенью

35 удивительных и причудливых оптических иллюзий с тенью (36 фото)

Автор:
30 сентября 2021 12:15
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: игра теней   иллюзии с тенью   не верь глазам   ну и ну   оптическая иллюзия   оптические иллюзии   удивительное рядом   
414
36
Ни для кого не секрет, что наш разум часто играет с нами злые шутки. Вот оптические иллюзии, например. Некоторые могут серьезно сбить с толку, а конкретно - иллюзии, создаваемых тенью. Она может быть случайной или намеренной, но суть в том, что выглядеть эта тень будет не так, как создающий ее объект.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: игра теней   иллюзии с тенью   не верь глазам   ну и ну   оптическая иллюзия   оптические иллюзии   удивительное рядом   
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sandman Час назад

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Ego sum qui sum 55 минут назад
еще прикольнее если бы была всего одна конструкция отбрасывающая тень, и две лампы, одна делала бы тень перевернутой, W M похожи.

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RUSSfan 59 минут назад
Тень от листьев при затмении лично видел. Подофигел, признаюсь)
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