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30 снимков, на которые придется посмотреть дважды

30 снимков, на которые придется посмотреть дважды (31 фото)

Автор:
11 августа 2021 12:14
Сообщество : Юмор
Метки: забавные снимки   оптическая иллюзия   оптические иллюзии   парейдолия   придется посмотреть дважды   смешные картинки   
1496
31
Предлагаем немного отвлечься и оценить фотоколлекцию, в которой собраны интересные и смешные картинки - тут и оптические иллюзии, и то, что называется парейдолией, и просто какие-то вещи, которые непонятны с первого взгляда, поэтому приходится взглянуть на них повнимательнее. Поехали!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавные снимки   оптическая иллюзия   оптические иллюзии   парейдолия   придется посмотреть дважды   смешные картинки   
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Uron 2 часа назад
бутылку держит крайний справа
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420
WadDad Час назад
С хвостом на 23-й не понял.
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