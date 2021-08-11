30 снимков, на которые придется посмотреть дважды

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Предлагаем немного отвлечься и оценить фотоколлекцию, в которой собраны интересные и смешные картинки - тут и оптические иллюзии, и то, что называется парейдолией, и просто какие-то вещи, которые непонятны с первого взгляда, поэтому приходится взглянуть на них повнимательнее. Поехали!
1. "Кто-то сказал, что этот кран похож на белку из "Ледникового периода", и теперь я вижу исключительно ее"
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: забавные снимки оптическая иллюзия оптические иллюзии парейдолия придется посмотреть дважды смешные картинки
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