Не верь глазам своим: 25 вещей, которые выглядят как что-то совершенно другое

Оптические иллюзии, с которыми мы сталкиваемся в обычной жизни, - тема просто неисчерпаемая. Это может случиться с каждым - и неизвестно, в какой момент разум просто решит подшутить над тобой. Вот множество примеров того, как это происходит.

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1. "Я сфотографировал окно во время дождя. Выглядит как планета, окруженная миллионами звезд" 0 Источник:

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2. "Галька на этом пляже очень похожа на яйца" 0 Источник:

3. "Луна выглядит как Сатурн" 0 Источник:

4. "Окно в доме, который я арендовал, похоже на картину" 0 Источник:

5. "Это всего лишь верхушка деревянного столба от забора" 1 Источник:

6. "Моя черная кошка похожа на тень моей белой кошки" 1 Источник:

7. "Я нашел узор на скалах в Швеции, немного похожий на "Звездную ночь" Ван Гога" 0 Источник:

8. "Выглядит так, будто кошку только что посетила великолепная идея" 1 Источник:

9. "Замороженная паутина, которая похожа на вязаную салфетку" 0 Источник:

10. "Детеныш каймановой черепахи выглядит как маленький динозавр" 1 Источник:

11. "Закатные облака похожи на лаву" 0 Источник:

12. "Чуть не умер. Сидел за столом у мамы, нашел ее новый usb-хаб" 0 Источник:

13. "Снег на машине выглядит как скомканное белое покрывало" 1 Источник:

14. "Крылья павлиноглазки атлас похожи на змей" 0 Источник:

15. "Это лужа" 1 Источник:

16. "Это моховой агат из Индонезии. На самом деле "мох" - это включения железа и других минералов, из-за которых кажется, будто внутри камня есть секретный лес" 0 Источник:

17. "Эта печка похожа на голову статуи с острова Пасхи" 0 Источник:

18. "Зубная паста выдавилась из тюбика в виде носа" 0 Источник:

19. "Эта маленькая птичка похожа на сосновую шишку" 0 Источник:

20. "Эта паэлья выглядит как толпа людей в грязном бассейне" 0 Источник:

21. "Охладающие системы у нас в компании под снегом превращаются в гигантские детали ЛЕГО" 0 Источник:

22. "Железная цепь, заржавевшая от соли так, что выглядит деревянной" 0 Источник:

23. "Ночной снимок с фестиваля Burning Man, который напоминает Солнечную систему" 0 Источник:

24. "Вы увидите это однажды - и больше никогда" 0 Источник: