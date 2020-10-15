Не верь глазам своим: 25 вещей, которые выглядят как что-то совершенно другое

Оптические иллюзии, с которыми мы сталкиваемся в обычной жизни, - тема просто неисчерпаемая. Это может случиться с каждым - и неизвестно, в какой момент разум просто решит подшутить над тобой. Вот множество примеров того, как это происходит.
1. "Я сфотографировал окно во время дождя. Выглядит как планета, окруженная миллионами звезд"
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16. "Это моховой агат из Индонезии. На самом деле "мох" - это включения железа и других минералов, из-за которых кажется, будто внутри камня есть секретный лес"
21. "Охладающие системы у нас в компании под снегом превращаются в гигантские детали ЛЕГО"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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