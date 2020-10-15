FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10787 постов • 2422 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Не верь глазам своим: 25 вещей, которые выглядят как что-то совершенно другое

Не верь глазам своим: 25 вещей, которые выглядят как что-то совершенно другое (26 фото)

Автор:
15 октября 2020 11:04
Сообщество : Юмор
Метки: иллюзии   не верь глазам   обман зрения   оптическая иллюзия   оптические иллюзии   показалось   похоже да не то же   приколы   
1955
26
Оптические иллюзии, с которыми мы сталкиваемся в обычной жизни, - тема просто неисчерпаемая. Это может случиться с каждым - и неизвестно, в какой момент разум просто решит подшутить над тобой. Вот множество примеров того, как это происходит.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: иллюзии   не верь глазам   обман зрения   оптическая иллюзия   оптические иллюзии   показалось   похоже да не то же   приколы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Дворняга 2 часа назад
Реальное "заплесневелое" лицо. Открыли коробку, а там такой "Чебурашка".
Реальное "заплесневелое" лицо. Открыли коробку, а там такой "Чебурашка".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Алексей 47 минут назад
мама просто мастер маскировки

мама просто мастер маскировки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду 27 неоднозначных фото в стиле "Показалось", скрывающих подвох 27 неоднозначных фото в стиле "Показалось", скрывающих подвох Что в образе тебе моём: 50 неожиданных примеров парейдолических иллюзий Что в образе тебе моём: 50 неожиданных примеров парейдолических иллюзий 10 животных-качков из серии "Показалось" 10 животных-качков из серии "Показалось" Иллюзорное величие: когда всё не так, как кажется Иллюзорное величие: когда всё не так, как кажется 15 картинок, которые помогут узнать, насколько вы испорчены 15 картинок, которые помогут узнать, насколько вы испорчены
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

447624



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В стиле Джорджа Флойда: в Иркутске полицейские жестко задержали 15-летнюю воровку
2
181
В стиле Джорджа Флойда: в Иркутске полицейские жестко задержали 15-летнюю воровку
Курляндский котёл: о немцах, воевавших с Красной армией после капитуляции Германии
3
32
Курляндский котёл: о немцах, воевавших с Красной армией после капитуляции Германии
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Причины деформации ламината после укладки
5
11
Причины деформации ламината после укладки
Кому на самом деле – армянам или азербайджанцам исторически принадлежит территория Нагорного Карабаха?
1
27
Кому на самом деле – армянам или азербайджанцам исторически принадлежит территория...
Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду
Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
0
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#сша#актеры#автомобили#СССР#картинки#познавательно#дети
#факты#юмор#интересное#россия#позитив#дтп#автомир#медицина#коронавирус#еда
#история#животные#кино#люди#авария#природа#авто авария#новости#в мире#конфликт

На что жалуетесь?

Вернуться