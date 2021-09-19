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Детские оконные клетки и 13 других интересных изобретений из прошлого

Детские оконные клетки и 13 других интересных изобретений из прошлого (16 фото)

Автор:
19 сентября 2021 14:38
Сообщество : Исторические факты
Метки: вот это да!   изобретения прошлого   ну и ну   ретро изобретения   странные изобретатели   странные изобретения   удивительное рядом   
1752
16
Люди всегда пытаются найти способ облегчить свои повседневные дела или привнести в жизнь немного больше роскоши. Вот 14 причудливых изобретений, которые, как когда-то считали, могут улучшить уровень жизни.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   изобретения прошлого   ну и ну   ретро изобретения   странные изобретатели   странные изобретения   удивительное рядом   
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denis karablev 2 часа назад
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Denis 16 минут назад
Leomax начало
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esb18 43 минуты назад
Револьверы с фотоаппаратом вполне могла использовать полиция, как сейчас - нагрудную видеокамеру.
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7k
Serjio 43 минуты назад
Радио шапка


Сейчас делают радио воротник

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Serjio 45 минут назад
У нее еще и прототип шлемофона?
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