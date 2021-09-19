Детские оконные клетки и 13 других интересных изобретений из прошлого

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Люди всегда пытаются найти способ облегчить свои повседневные дела или привнести в жизнь немного больше роскоши. Вот 14 причудливых изобретений, которые, как когда-то считали, могут улучшить уровень жизни.
1. Заоконная клетка для выгуливания ребенка, 1930-е годы
Такие "детские выгулы" были популярны в 1930-х годах и часто раздавались районными советами или детскими клубами тем, кто жил в многоэтажных домах, чтобы дети могли дышать свежим воздухом и принимать солнечные ванны.
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2. Радио-коляска, 1950-е годы
Если вы хотели послушать музыку в те времена, когда еще не были изобретены персональные стереосистемы, вам нужна была радиоколяска. Идея была в том, что музыка поможет успокоить ребенка. Некоторые из этих колясок поставлялись в комплекте с боковыми зеркалами заднего вида и фонарями безопасности.
3. Механическая вилка для наматывания спагетти, 1955 год
Это ни много ни мало вилка с заводным механизмом. Для особо ленивых.
4. Устройство для макания пончиков, 1930-е годы
В 1930-х годах множество абсурдных и забавных устройств придумал Рассел Э. Оукс, которой прозвали Томасом Эдисоном глупых изобретений. Одно из них - устройство для обмакивания пончиков в сахарной пудре или джеме и последующего их поедания, позволяющее не пачкать руки.
Оукс был не единственным, кому пришлась по душе эта идея, о чем свидетельствует похожее устройство, представленное на Конгрессе американских изобретателей в 1940 году. Устройство позволяло лакомиться сладкими и липкими пончиками, читая утреннюю газету.
5. Устройство для защиты от масла, 1955 год
Рассел Э. Оукс демонстрирует свое изобретение "для защиты рукава". Это устройство, напоминающее паука, которое закрывает кусок масла на столе и исключает возможность испачкаться об него, когда тянешься за чем-то еще.
6. Аппарат для массажа головы с турбонаддувом
Нет времени сходить на массаж в салон? Ничего страшного, ведь можно сделать массаж головы дома, и в процессе насладиться бокалом вина. Очень расслабляет.
7. Аппарат для похудения
Иногда бывает трудно найти время и силы для того, чтобы делать зарядку. Но один южноафриканский врач изобрел электронное устройство, которое позволяло людям худеть, не вставая с кровати. Утверждалось, что один сеанс лечения дает такой же результат, как восемь часов интенсивных физических упражнений. В устройстве использовался слабый электрический ток для стимуляции мышц.
8. Машинка для массового бритья
"Машинка для массового бритья", изобретение девятнадцатого века, могла брить дюжину мужчин одновременно. Эта фотография - реконструкция, созданная специально для документального сериала о необычных изобретениях 19 века. Сериал назывался Brainwaves ("Мозговые волны") и, к сожалению, был снят только пилотный выпуск.
9. Портфель с защитой от грабителей
Изобретатель Джон Х. Ринфрет придумал специальный антибандитский портфель, чтобы бизнесмены чувствовали себе в большей безопасности в городе. В случае попытки ограбления достаточно было потянуть за цепочку в нижней части портфеля, и все его содержимое выбрасывалось наружу.
10. Очки от дождя для автогонщиков, 1930-е годы
В 1930-х годах компания LAC Davoran создала уникальные очки, смоделированные автогонщиком Пэдди Нейсмитом. Над очками сверху крепился вентилятор. Когда скорость ветра достигала 0,5 м/с, вентилятор начинал вращаться, приводя в движение крошечные дворники.
11. Радио-шляпа
Радио-шляпа была разработкой американской корпорации Merri-Lei. В 1949 году она стоила 7,95 долларов и выпускалась в нескольких цветовых гаммах. Для тех, кто хотел слушать музыку во время прогулки.
12. Измеритель высоты голоса, примерно 1925 год
Хотите знать, насколько громко вы умеете исполнять йодль? Тогда Yodel Meter для вас. Он мог измерить высоту человеческого голоса.
13. Фотоаппарат-револьвер
Кто-то решил, что было бы неплохо установить миниатюрную камеру на Colt 38. При нажатии на спусковой крючок камера делает снимок (например, шесть изображений, показанных слева). Было бы великим изобретением, если бы мы могли просто убедить всех потенциальных убийц носить его с собой.
14. Мышеловка Cat-Mew Machine, 1960-е годы
В 1960-х годах японцы осовременили всем известное устройство - мышеловку. Они оснастили ее 2-ваттным двигателем и украсили механической кошачьей головой, которая мяукала десять раз в минуту, и глаза ее вспыхивали. Неизвестно, какое действие это устройство производило на грызунов, но люди точно убегали из дома - лишь бы не слышать эти инфернальные звуки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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