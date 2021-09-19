Детские оконные клетки и 13 других интересных изобретений из прошлого

В 1960-х годах японцы осовременили всем известное устройство - мышеловку. Они оснастили ее 2-ваттным двигателем и украсили механической кошачьей головой, которая мяукала десять раз в минуту, и глаза ее вспыхивали. Неизвестно, какое действие это устройство производило на грызунов, но люди точно убегали из дома - лишь бы не слышать эти инфернальные звуки.