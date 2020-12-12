FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11228 постов • 2487 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
35 фотографий, на которых можно увидеть совсем не то, что изображено

35 фотографий, на которых можно увидеть совсем не то, что изображено (36 фото)

Автор:
12 декабря 2020 13:21
Сообщество : Юмор
Метки: Reddit   забавно   не верь глазам   обман зрения   оптическая иллюзия   оптические иллюзии   юмор   
1403
36
Человеческий мозг устроен очень непросто, но, тем не менее (или именно поэтому) иногда его можно "обмануть", ввести в заблуждение. Вот интересный пример: на картинках изображено одно, а надпись говорит совершенно другое, и в первый момент действительно кажется, что ты видишь там то, о чем прочитал. На сайте Reddit есть целое сообщество Misleading Thumbnails, посвященному этому феномену.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Reddit   забавно   не верь глазам   обман зрения   оптическая иллюзия   оптические иллюзии   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
249
Старичок Полчаса назад
комментарии к фото как то фу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21
i Полчаса назад
просто супер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Volga_34 42 минуты назад
35 фотографий, на которых можно увидеть совсем не то, что изображено
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
евгений 45 минут назад
35 фотографий, на которых можно увидеть совсем не то, что изображено
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов То, что вы видите на этой оптической иллюзии, зависит от вашего возраста То, что вы видите на этой оптической иллюзии, зависит от вашего возраста На невинном свадебном фото разглядели пикантную оптическую иллюзию На невинном свадебном фото разглядели пикантную оптическую иллюзию Новая оптическая иллюзия позабавила пользователей сети Новая оптическая иллюзия позабавила пользователей сети 30 лучших коллажей "Инстаграм и реальность" от девушки из Таиланда 30 лучших коллажей "Инстаграм и реальность" от девушки из Таиланда 17 оптических иллюзий, понять которые так же сложно, как и развидеть 17 оптических иллюзий, понять которые так же сложно, как и развидеть
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

464026



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
«Белка ты, понял?!»: дорожные разборки со стрельбой на глазах у полицейских в Красноярске
3
204
«Белка ты, понял?!»: дорожные разборки со стрельбой на глазах у полицейских в Красноярске
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему вода в океане соленая: причины и теории
1
13
Почему вода в океане соленая: причины и теории
Разрешенные разборки: действительно ли хоккеистам во время матча разрешено драться?
1
29
Разрешенные разборки: действительно ли хоккеистам во время матча разрешено драться?
Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов
Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#факты#подборка#люди#собака#актеры#природа#дтп#знаменитости
#юмор#интересно#интересное#картинки#позитив#авария#комментарии#авто авария#еда#настроение
#прикол#история#россия#китай#смешно#автомобили#кот#в мире#забавно#новый год

На что жалуетесь?

Вернуться