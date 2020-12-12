35 фотографий, на которых можно увидеть совсем не то, что изображено

Человеческий мозг устроен очень непросто, но, тем не менее (или именно поэтому) иногда его можно "обмануть", ввести в заблуждение. Вот интересный пример: на картинках изображено одно, а надпись говорит совершенно другое, и в первый момент действительно кажется, что ты видишь там то, о чем прочитал. На сайте Reddit есть целое сообщество Misleading Thumbnails, посвященному этому феномену.
489 тысяч участников этого сообщества делятся странными, забавными и крутыми фотографиями. Сначала видишь только превью маленького размера и подпись к нему, а когда открывается полноразмерное изображение, вас ждет сюрприз. Мы покажем сразу большие изображения, но сначала читайте подписи к ним.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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