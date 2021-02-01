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Кенгуру показал туристам австралийское гостеприимство

Кенгуру показал туристам австралийское гостеприимство (4 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2021 15:07
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикая природа   дикие животные   животные   звери   кенгуру   смешные животные   фото   
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Туристы, которые поселились на Южном побережье Нового Южного Уэльса в Австралии, поделились забавным видео с участием их недавнего гостя. Это был кенгуру, который запрыгнул в открытую дверь пляжного домика, и решил там основательно похозяйничать.

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Метки: видео   дикая природа   дикие животные   животные   звери   кенгуру   смешные животные   фото   
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1  комментарий
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Опиум для народа 2 часа назад
Ага,представляю,приехали туристы,по номеру крыса бегает,а менеджер и говорит-"вот,показывает вам наше гостеприимство"...)))
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Чтобы животик был плоским после шести надо кушать только плоскую еду!
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