Кенгуру показал туристам австралийское гостеприимство

"О нет, только не вегемит! - сказал мужчина на видео. - Приятель, уходи, ты же все здесь разрушишь". Но любые попытки вежливо попросить кенгуру уйти были тщетны. Затем гость направился дальше, и засунул голову в пачку из-под чипсов, чтобы найти еду хоть где-то. В итоге гость был вынужден покинуть домик.