Кенгуру показал туристам австралийское гостеприимство

Туристы, которые поселились на Южном побережье Нового Южного Уэльса в Австралии, поделились забавным видео с участием их недавнего гостя. Это был кенгуру, который запрыгнул в открытую дверь пляжного домика, и решил там основательно похозяйничать.
Туристы арендовали домик на австралийском пляже Муррамуранга на Южном побережье Нового Южного Уэльса, и не представляли, кто будет их первым гостем. Это был кенгуру, который запрыгнул в открытую дверь и решил похозяйничать. Отдыхающие могли только в шоке наблюдать, как кенгуру прошел через кухню, обнюхал столешницу и схватил банку с вегемитом (густая паста, национальное блюдо Австралии).
"О нет, только не вегемит! - сказал мужчина на видео. - Приятель, уходи, ты же все здесь разрушишь". Но любые попытки вежливо попросить кенгуру уйти были тщетны. Затем гость направился дальше, и засунул голову в пачку из-под чипсов, чтобы найти еду хоть где-то. В итоге гость был вынужден покинуть домик.
На пляже Муррамаранг восточные серые кенгуру очень распространены, как и в окружающем национальном парке наряду с ящерицами, ромбическими питонами и опоссумами. Ранее местные жители сообщали, что на пляже замечали около 100 кенгуру, которые выпрашивали у туристов еду.
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