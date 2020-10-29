Уморительные фото животных с конкурса 2020 Comedy Wildlife Photography Awards

Дикая природа может нас удивить, а иногда - до слез рассмешить! Фотоконкурс Comedy Wildlife Photography Awards, собирающий самые смешные фотографии диких животных, показал свежую порцию снимков-победителей этого года. В конкурсе участвуют фотографы со всего мира, которые словили самые забавные моменты из мира дикой природы на камеру. Посмотрите и улыбнитесь!
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