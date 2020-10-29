Уморительные фото животных с конкурса 2020 Comedy Wildlife Photography Awards

Дикая природа может нас удивить, а иногда - до слез рассмешить! Фотоконкурс Comedy Wildlife Photography Awards, собирающий самые смешные фотографии диких животных, показал свежую порцию снимков-победителей этого года. В конкурсе участвуют фотографы со всего мира, которые словили самые забавные моменты из мира дикой природы на камеру. Посмотрите и улыбнитесь!

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Победитель - "Черепаха Терри и неприличный жест", фотограф Mark Fitzpatrick 0 Источник:

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"Улыбочку", Arthur Telle Thiemenn 0 Источник:

"Веселье для всех возрастов", Thomas Vijayan 0 Источник:

"О соле мио!", Roland Kranitz 0 Источник:

"Непростые переговоры", Ayala Fishaimer 0 Источник:

"Соблюдайте дистанцию", Petr Sochman 0 Источник:

"Пересмешник" (надпись "Рыбалка запрещена"), Sally Lloyd-Jones 0 Источник:

"Пук", Daisy Gilardini 0 Источник:

"Прятки", Tim Hearn 0 Источник:

"Поделишься?", Krisztina Scheeff 0 Источник:

"Я просто задержался на работе", Luis Burgueño 0 Источник:

"Дела семейные", Megan Lorenz 0 Источник:

"Пришло время потягушек", Charlie Davidson 0 Источник:

"Приветствие солнцу", Sue Hollis 0 Источник:

"Гонка", Yevhen Samuchenko 0 Источник: