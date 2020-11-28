Милота: малыш обезьяны катается верхом на тигренке

В китайском парке дикой природы Хэншуй засняли милейшую сцену - детеныш обезьяны катался верхом на маленьком тигренке. Эти малыши родились примерно в одно время, и чудесным образом сдружились. Смотрители впервые стали свидетелями такой необычной дружбы.
Смотрители парка дикой природы Hengshui Wildlife Park в китайском округе Хэншуй засняли на видео милоту - детеныша обезьяны верхом на тигренке. 3-месячный малыш макаки по кличке Бан Джин (Ban Jin) родился примерно в одно время со своим другом-тигренком.
"Сначала Бан Джин побаивался тигренка, но затем они быстро сдружились. Они любят проводить время вместе, мы иногда позволяем им играть друг с другом. Смотреть на них - одно удовольствие," - рассказывают смотрители зоопарка.
По словам смотрителей, с такой необычной дружбой они встретились впервые. Милейшее видео со зверятами опубликовали в китайской соцсети Douyin, где оно набрало более 200 тысяч просмотров за короткое время.
Какая прелесть:
Источник:
Ссылки по теме:
- Общительный тюлень приплыл к людям за обнимашками
- Спасенный бобер строит "плотину" в доме опекунши
- Какая милота: малыш альпаки обнимает маму
- Британские супермаркеты отказались от кокосов, собранных обезьянами
- "Ну пустите": медвежонок попросился в гости к американке
27
Понравилось27
Новости партнёров
Загрузка...