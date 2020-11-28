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Милота: малыш обезьяны катается верхом на тигренке

Милота: малыш обезьяны катается верхом на тигренке (3 фото)

Автор:
28 ноября 2020 08:55
Сообщество : Животные
Метки: видео   детеныши   дикая природа   дикие животные   животные   мило   обезьяна   фото   
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В китайском парке дикой природы Хэншуй засняли милейшую сцену - детеныш обезьяны катался верхом на маленьком тигренке. Эти малыши родились примерно в одно время, и чудесным образом сдружились. Смотрители впервые стали свидетелями такой необычной дружбы.

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Метки: видео   детеныши   дикая природа   дикие животные   животные   мило   обезьяна   фото   
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