Фотограф показал свои лучшие фото дикой природы за 15 лет работы

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Животный мир нашей планеты потрясает своим разнообразием и великолепием. У нас есть возможность прикоснуться к нему благодаря фотографам дикой природы - особенно таким мастерам своего дела, как Горан Анастасовски (Goran Anastasovski). Фотограф из Македонии обожает съемки дикой природы, это его настоящая страсть, которой он посвятил уже 15 лет жизни. Взглянем на 30 лучших работ фотографа за все время.
Горан рассказывает, что фотография животных сначала была для него простым хобби, а затем стала профессиональной деятельностью. Он часами может сидеть, замаскировавшись в кустах, ради удачного снимка животных в их естественной среде обитания - но это того стоит! Ведь его потрясающие работы - всегда вне конкуренции. За годы работы он успел посотрудничать с именитыми изданиями: National Geographic, Reuters, Nature's Best Photography, Forbes, Telegraph, New York Post, China Daily, CNN, BBC, и другими.
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Вот работы, отобранные лично фотографом среди всех его снимков дикой природы. Взгляните на эту красоту:
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