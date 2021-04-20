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Фотограф показал свои лучшие фото дикой природы за 15 лет работы

Фотограф показал свои лучшие фото дикой природы за 15 лет работы (31 фото)

Автор:
20 апреля 2021 13:43
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   любовь животных   мило   трогательно   фото   
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31

Животный мир нашей планеты потрясает своим разнообразием и великолепием. У нас есть возможность прикоснуться к нему благодаря фотографам дикой природы - особенно таким мастерам своего дела, как Горан Анастасовски (Goran Anastasovski). Фотограф из Македонии обожает съемки дикой природы, это его настоящая страсть, которой он посвятил уже 15 лет жизни. Взглянем на 30 лучших работ фотографа за все время.

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   любовь животных   мило   трогательно   фото   
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