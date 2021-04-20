Фотограф показал свои лучшие фото дикой природы за 15 лет работы

Горан рассказывает, что фотография животных сначала была для него простым хобби, а затем стала профессиональной деятельностью. Он часами может сидеть, замаскировавшись в кустах, ради удачного снимка животных в их естественной среде обитания - но это того стоит! Ведь его потрясающие работы - всегда вне конкуренции. За годы работы он успел посотрудничать с именитыми изданиями: National Geographic, Reuters, Nature's Best Photography, Forbes, Telegraph, New York Post, China Daily, CNN, BBC, и другими.