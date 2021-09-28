Новое стекло для лазеров будущего - новая гордость нашей науки

В Москве установили пешеходный переход, скрестив его с лежачим полицейским

Столичные скрытые патрули ДПС получили крутые седаны BMW

По Новосибирску парни прокатились на крыше автомобиля и нарвались на штраф

Посетитель автомойки чуть не утонул в смотровой яме

Москвичи не смогли вылететь в Китай из-за 190 одинаковых тестов на коронавирус