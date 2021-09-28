Москвичи засняли мужчину, который на моноколесе ехал по Леромонтовскому проспект со скоростью около 60 км/ч. Водители попросили лихача съехать на тротуар, но он лишь отмахнулся.
Бесстрашный гонщик сильно возмутил водителей. Мужчина ехал на моноколесе по правой полосе на высокой скорости. Водители отметили, что его скорость составила около 60 км/ч. Проезжавший мимо мужчина попытался образумить лихача и попросил съехать на тротуар. Однако, тот лишь отмахнулся.
"Вот он, из-за которого люди попадают в ДТП", — сказал недовольный автовладелец. Ролик выложил в сеть телеграм-канал SHOT. В комментариях люди нелестно выразились об этом безумце.
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Типа едь пешеходов убивай, но машинки не поцарапай!
Ему не советуют со скоростью 60 км/ч нестись по тротуару, ему советуют свалить на тротуар и ехать со скоростью не мешающей пешеходам.