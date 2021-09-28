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В Москве мужчина нёсся на моноколесе по дороге со скоростью около 60&nbsp;км/ч

В Москве мужчина нёсся на моноколесе по дороге со скоростью около 60 км/ч (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2021 10:48
Сообщество : Автомир
Метки: ynews   Москва   Россия   авто   дорога   интересное   лихач   моноколесо   фото   
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Москвичи засняли мужчину, который на моноколесе ехал по Леромонтовскому проспект со скоростью около 60 км/ч. Водители попросили лихача съехать на тротуар, но он лишь отмахнулся.

Бесстрашный гонщик сильно возмутил водителей. Мужчина ехал на моноколесе по правой полосе на высокой скорости. Водители отметили, что его скорость составила около 60 км/ч. Проезжавший мимо мужчина попытался образумить лихача и попросил съехать на тротуар. Однако, тот лишь отмахнулся.

"Вот он, из-за которого люди попадают в ДТП", — сказал недовольный автовладелец. Ролик выложил в сеть телеграм-канал SHOT. В комментариях люди нелестно выразились об этом безумце.

Источник:

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Метки: ynews   Москва   Россия   авто   дорога   интересное   лихач   моноколесо   фото   
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158k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
))
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2k
Illuminat 2 минуты назад
Этот хотя бы в каске и налокотниках каких-то. Немного себя ценит. Я видал электросамокатчика, который шпарил около 70 (я специально поравнялся, чтобы скорость засечь). Без всего, одной рукой руль держит, в другой пиво открытое. Шпарит.
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0
Вальдемар 4 минуты назад
ДА хрен с этим имбицилом, самое опасное, что любой водитель, особенно неопытный, создав ДТП с ним со смертельным исходом получит уголовку и вся семья от этого страдать будет, и на работу, например на госслужбу никто не устроится, а если уже работают - то уволят их за такой проступок родственника, который просто сдавал задом например! Ужасно, что таких людей становиться все больше. Если ты экстремал - едь на кольцевые гонки, если спешишь на работу - возьми такси на крайний случай, но не так! Плюсуйте...
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222
Сигизмунд Лазаревич 12 минут назад
обычная электромразь. Похолодает и станет лучше.
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82
Шурман 12 минут назад
Это еще херня , я пол года назад видел придурка на кольцевой Брюсселя который ехал на эелектровелике , скорость была примерно 80 км .
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5k
Ruk 13 минут назад
ну конечно - на тротуаре с такой скоростью он очень нужен
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3k
Brataxe 19 минут назад
А потом из-за таких муд*ков другие муд*аки пытаются запретить абсолютно все электрические средства передвижения,
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355
Иван Стреляев 20 минут назад
Таких крайне мало)))
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844
Ян 20 минут назад
Это же просто донор органов какой то
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614
Миша Полчаса назад
Со скоростью этого ездеца около 60 км/ч предложить ему по тротуару ехать - это мог только такой же крикоцапнутый на всю голову как и он.
Ссылка youtu.be
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228
Дмитрий Самохин Полчаса назад
Естественный отбор должен вмешаться и не дать ему яиц для разможения!
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5k
kleyman 41 минуту назад
Он еще не знает, но что является просто
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1k
анатолий горленко 43 минуты назад
Срочная доставка органов в центр трансплантации.
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17k
babuby 45 минут назад
А "советчик" ещё больший долбоед чем этот одноколёсный камиказя!
Типа едь пешеходов убивай, но машинки не поцарапай!
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9k
☾ Атеист ☽ 49 минут назад
небольшая ямка, камень и этот олень перейдет в режим полета с жестким приземлением.
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7k
кот базилий 57 минут назад
Это недолго, ждем.
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9k
Lev Asriev 58 минут назад
Я этого камикадзе уже раза три встречал, один раз чуть не сбил. Едет из области в центр, по Лермонтовскому, потом по Рязанскому проспекту. Поражает слабоумие и отвага, он едет минимум во второй полосе всегда.
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2k
sniper72 59 минут назад
чем больше самоубийц - тем меньше самоубийц...
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17k
Serg2001 Час назад
Пусть уж лучше там феерит на такой скорости, чем на тротуаре... На дороге, по крайней мере, все вокруг него железные.
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4k
Петрович Час назад
Хорошие органы нынче в цене
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2k
Sergius SPb Час назад
В морге ему прогулы ставят.
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