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Москвичи не смогли вылететь в Китай из-за 190 одинаковых тестов на коронавирус

Москвичи не смогли вылететь в Китай из-за 190 одинаковых тестов на коронавирус (3 фото)

Автор:
26 ноября 2020 13:22
Сообщество : Пандемия
Метки: интересное   китай   коронавирус   москва   россия   самолёт   фото   
2208
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Пассажиры авиакомпании "Икар" так и не смогли вылететь из Москвы в Чжэнчжоу. Виной всему подозрительные тесты на коронавирус. 190 людей предоставили одинаковые результаты теста на наличие антител к коронавирусу.

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Метки: интересное   китай   коронавирус   москва   россия   самолёт   фото   
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8  комментариев
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4k
SSD 2 часа назад
Роспотребнадзор приостановил работу двух московских клиник "Чайка", где скрывали результаты тестов на COVID-19. Из проведенных только в ноябре более 2750 исследований выделено 369 положительных результатов, при этом информация в управление Роспотребнадзора по Москве направлена только в трех случаях", - говорится в сообщении. (с)
Ну и кто тут у нас орал, что статистику не занижают? А в авиакомпании, не думаю, что вообще тестировали, деньги списали, а тесты - продали....я так думаю)))
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3k
AlekseiTFS Полчаса назад
Умные дяди развели всю планету на тесты, а стадо дебилов в намордниках и скафандрах ходит.
Да была бы эпидемия ,передающаяся воздушно-капельным путём и государства РЕАЛЬНО бы хотели защитить своих граждан - позволили они ходит в любой тряпке на моде лица ,не имеющей отношения к защите
Умные дяди развели всю планету на тесты, а стадо дебилов в намордниках и скафандрах ходит. Да была бы эпидемия ,передающаяся воздушно-капельным путём и государства РЕАЛЬНО бы хотели защитить своих граждан - позволили они ходит в любой тряпке на моде лица ,не имеющей отношения к защите
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111k
сэмён 47 минут назад
Имеет ли место коронапандемия или это пандемия ПЦР-тестов?Начиная с 10 июля 2020 года комиссия коллегии адвокатов Германии рассматривает свидетельства ученых и экспертов со всего мира с целью получить ответы на вопросы по коронакризису. Выясняется: означает ли положительный результат ПЦР-теста заражением коронавирусом.
Комиссия коллегии адвокатов Германии, сделала предварительный вывод, что коронавирусная пандемия преступление против человечества и у неё имеются конкретные организаторы, заслуживающие уголовного наказания в соответствии с параграфом 7 Международного уголовного кодекса.
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110k
arek14 2 часа назад
Москвичи не смогли вылететь в Китай из-за 190 одинаковых тестов на коронавирус
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7k
Сергей arek14 Час назад
Опять, бедняга, в своей Германии о нас, несчастных, страдаешь. Не переживай ты так. В России и близко нет того, что творилось в Италии.
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549
Nane First NameLast arek14 Час назад
Вернулись на 1-й канал.
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