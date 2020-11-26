Москвичи не смогли вылететь в Китай из-за 190 одинаковых тестов на коронавирус

Пресс-служба Посольства Китая в России сообщила, что пассажиры авиакомпании "Икар" не смогли вылететь в Чжэнчжоу из-за результатов теста на коронавирус. Оказалось, что у всех 190 пассажиров одинаковые тесты на наличие антител к коронавирусу, сообщает Life.

— Эти результаты не гарантируют достоверность тестов, поэтому пассажиры не смогли получить необходимый для полёта "код здоровья", — говорится в сообщении.

Тестирование и забор проб проводила авиакомпания, но представители так и не смогли объяснить, как так получилось.

Китайцев можно понять