Москвичи не смогли вылететь в Китай из-за 190 одинаковых тестов на коронавирус

Пассажиры авиакомпании "Икар" так и не смогли вылететь из Москвы в Чжэнчжоу. Виной всему подозрительные тесты на коронавирус. 190 людей предоставили одинаковые результаты теста на наличие антител к коронавирусу.
Пресс-служба Посольства Китая в России сообщила, что пассажиры авиакомпании "Икар" не смогли вылететь в Чжэнчжоу из-за результатов теста на коронавирус. Оказалось, что у всех 190 пассажиров одинаковые тесты на наличие антител к коронавирусу, сообщает Life.
— Эти результаты не гарантируют достоверность тестов, поэтому пассажиры не смогли получить необходимый для полёта "код здоровья", — говорится в сообщении.
Тестирование и забор проб проводила авиакомпания, но представители так и не смогли объяснить, как так получилось.
Китайцев можно понять
Китайцы в "Шереметьево" pic.twitter.com/0S2IRVIE9Z— Дикая Москва (@WildWildMoscow) November 25, 2020
25 ноября в сети появилась фотография, на которой пассажиры из Китая в столичном аэропорту Шереметьево ждут своего рейса. Китайцы, одетые в защитные костюмы, расположились на багаже, на полу и даже на детской горке. Похоже, что в Китае явно какие-то репрессии за положительный тест на коронавирус.
Источник:
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Ну и кто тут у нас орал, что статистику не занижают? А в авиакомпании, не думаю, что вообще тестировали, деньги списали, а тесты - продали....я так думаю)))
Да была бы эпидемия ,передающаяся воздушно-капельным путём и государства РЕАЛЬНО бы хотели защитить своих граждан - позволили они ходит в любой тряпке на моде лица ,не имеющей отношения к защите
Комиссия коллегии адвокатов Германии, сделала предварительный вывод, что коронавирусная пандемия преступление против человечества и у неё имеются конкретные организаторы, заслуживающие уголовного наказания в соответствии с параграфом 7 Международного уголовного кодекса.