Столичные скрытые патрули ДПС получили крутые седаны BMW

Комментаторы заметили, что такие автомобили не могут преследовать нарушителей, а нужны лишь для того, чтобы фиксировать нарушения. Другими словами, эта крутая тачка догонит нарушителя, сфотографирует и передаст инфу другому автомобилю ГИБДД, который уже сможет преследовать злодея.

Даже во время преследования водители этого BMW не имеют права нарушать ПДД, согласно пункту 3,2, где сказано, что приоритет в движении предоставляется транспорту, у которого:

на наружных поверхностях нанесены цветографические схемы;

включен проблесковый маячок синего и красного цвета;

включен звуковой сигнал.

Только при соблюдении всех трех условий водители обязаны пропускать спецтранспорт.

Внимание, вопрос! Зачем ГИБДД такие крутые и дорогие тачки без цветовых схем? Запугивание? Или просто правила перепишут?