Столичные скрытые патрули ДПС получили крутые седаны BMW

На дрогах Москвы скоро можно будет встретить BMW 530d xDrive, за рулём которого будут сотрудники ДПС. Внешне этот автомобиль ничем не отличается от других, но заметив нарушителя проблесковый маячок загорится за лобовым стеклом.
Журналист Евгений Попов в своём Instaram показал новенькие 3,0 литровые BMW 530d xDrive c 249-сильным турбодизелем и полным приводом в богатой комплектации с М-пакетом и антихромом. На машину не нанесены никакие цветографические схемы и создана она для скрытного патрулирования. Заметив нарушителя за лобовым стеклом автомобиля есть проблесковые маячки красного и синего цвета.
Наличие проблесковых маячков, по словам начальника столичной Госавтоинспекции, даст возможность останавливать нарушителей.
На сегодняшний день в подразделения Госавтоинспекции поступили автомобили в стандартном исполнении, они у нас работают вместе с автомобилями, которые имеют цветографическую окраску. Когда идет движение потока, наши наряды в этих автомобилях фиксируют нарушения ПДД: пересечение сплошной, выезд на полосу встречного движения, разговор по телефону без специального устройства либо непристегнутый ремень. Оно фиксируется и передается патрульному автомобилю, который осуществляет остановку нарушителя. Мы показываем водителям, что их действия подконтрольны даже тогда, когда рядом нет камер фиксации и патрульного автомобиля, отметил Александр Быков в разговоре с «Вестями».
Комментаторы заметили, что такие автомобили не могут преследовать нарушителей, а нужны лишь для того, чтобы фиксировать нарушения. Другими словами, эта крутая тачка догонит нарушителя, сфотографирует и передаст инфу другому автомобилю ГИБДД, который уже сможет преследовать злодея.
Даже во время преследования водители этого BMW не имеют права нарушать ПДД, согласно пункту 3,2, где сказано, что приоритет в движении предоставляется транспорту, у которого:
- на наружных поверхностях нанесены цветографические схемы;
- включен проблесковый маячок синего и красного цвета;
- включен звуковой сигнал.
Только при соблюдении всех трех условий водители обязаны пропускать спецтранспорт.
Внимание, вопрос! Зачем ГИБДД такие крутые и дорогие тачки без цветовых схем? Запугивание? Или просто правила перепишут?
Источник:
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Теперь в рядах столичных дэпэсов.
"BMW поддержала гей-сообщество радужным логотипом и шокировала россиян
Немецкая автомобильная марка BMW присоединилась к акции Pride Month (рус. «Месяц гордости») в поддержку ЛГБТ. Компания опубликовала в соцсетях логотип с радужным флагом. "
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То есть чОрные мерсы с номерами АМР по факту вне закона? Никаких «цветографических» схем же у них нет
полицейские на Lamborghini Gallardo катались
1. Прозрачность конкурса, это аренда или покупка, все таки авто стоит 4+ милиона рублей.
2. В принципе есть другие быстрые машины и дешевле, почему именно премиальный класс автомобилей нужен?
3 Импортозамещение и поддержка отечественного производителя где?
4. Законность самой идеи ездить без опознавательных знаков.
Первыми появились subaru Impreza wrx, позже добавили škoda superb 4х4 3.6. Последние уже не знаю, не обращал внимания.
Кстати, после саммита ЕС в Таллинне, очень много бэх продавалось с относительно низкой ценой. С маленьким пробегом. Те, что для вип персон были предоставлены.
Только машины надо было разные, и модели и цвета.