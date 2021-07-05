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Столичные скрытые патрули ДПС получили крутые седаны BMW

Столичные скрытые патрули ДПС получили крутые седаны BMW (3 фото)

Автор:
05 июля 2021 12:28
Сообщество : Автомир
Метки: bmw   авто   гибдд   дорога   дпс   интересное   скрытый патруль   фото   
2283
3

На дрогах Москвы скоро можно будет встретить BMW 530d xDrive, за рулём которого будут сотрудники ДПС. Внешне этот автомобиль ничем не отличается от других, но заметив нарушителя проблесковый маячок загорится за лобовым стеклом.

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Метки: bmw   авто   гибдд   дорога   дпс   интересное   скрытый патруль   фото   
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36  комментариев
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32k
Опаньки 2 часа назад
А чего не ламбоджини урус ?
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15k
Serg2001 4 минуты назад
Ну и правильно! Столица как никак! Отдельное государство. Что мы беднее Дубаёв что ли? А то что у народа газа нет, так ихние бедуины тоже без кондеев по пустыням рассекают... )
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655
drinkingteam 20 минут назад
Прямо загадка века зачем же нужны гибдд авто со скрытой установкой маячков, премиальные и упакованные, с 250 сильными моторами. Ну конечно же, это же очевидно, для скрытого патрулирования.
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38
Иван Полчаса назад
Кто то сомневается кто на этих машинах будет ездить?
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28k
Aleks Полчаса назад
Внимание, вопрос! Зачем ГИБДД такие крутые и дорогие тачки без цветовых схем? Запугивание? Или просто правила перепишут? Отвечаю. Видя рядом такую тачку любой понторез решить жахнуть газку. А тут опачки и штраф прилетел
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3k
Mikhail 56 минут назад
Безопасность дорожного движения нужно предупреждать и упреждать, а не как крысы в засаде сидеть ожидая нарушения
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3k
Джордж. Вашингтон. Час назад
Спалятся, если поворотники будут включать
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1k
The Dude Час назад
Ну в общем BMW продолжают поддерживать педерастов.
Теперь в рядах столичных дэпэсов.
"BMW поддержала гей-сообщество радужным логотипом и шокировала россиян
Немецкая автомобильная марка BMW присоединилась к акции Pride Month (рус. «Месяц гордости») в поддержку ЛГБТ. Компания опубликовала в соцсетях логотип с радужным флагом. "
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506
Миша 2 часа назад
Для народа ничего не жалко! Пусть вам лучше живется дорогие россияне!
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19k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
на наружных поверхностях нанесены цветографические схемы; включен проблесковый маячок синего и красного цвета; включен звуковой сигнал.
____
То есть чОрные мерсы с номерами АМР по факту вне закона? Никаких «цветографических» схем же у них нет
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3k
Нескучный сад 2 часа назад
Неплохой распил вышел...
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4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
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4k
Shtoppi 2 часа назад
А разве скрытность не подразумевает незаметность или в столице все сплошь на роскошных седанах разъезжают? Да от их скрытности уже через три-четыре месяца и следа не останется. Короче, дяди снова грамотно бабло освоили, а авто через год спишут с баланса и по своим гаражам поставят.
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9k
Kostick 2 часа назад
пятак? а харя у барбосов не трэснет? гранта-спорт! и скрепно, и стремительно) 99% времени будут жопы начальственные возить.
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1k
K_II_T 2 часа назад
а в NFS the Run
полицейские на Lamborghini Gallardo катались
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591
kan35 2 часа назад
Но есть вопросы:
1. Прозрачность конкурса, это аренда или покупка, все таки авто стоит 4+ милиона рублей.
2. В принципе есть другие быстрые машины и дешевле, почему именно премиальный класс автомобилей нужен?
3 Импортозамещение и поддержка отечественного производителя где?
4. Законность самой идеи ездить без опознавательных знаков.
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26k
Aqueronte 2 часа назад
Давно пора, патрулей разогнали, все на камеры спихнули.
Только машины надо было разные, и модели и цвета.
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13k
Михаил Гривин 2 часа назад
То есть, стоящий рядом мерен с символикой ГИБДД никого не смущает? А БМВ им да, в тему
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6k
кот базилий 2 часа назад
Эта "затея" уже была лет пять назад и почему то не заработала, т.е ее по тихому свернули.
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11k
Евгений 2 часа назад
Из попова журналист, как из бузовой - певица.
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8k
kaboza 2 часа назад
до полицейских рублевки далеко там ламбы сжигают, а это лошарики . сарказм.
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