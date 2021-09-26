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«Попробовали новое»: голая девушка выпала из окна во время секса и попала на видео

«Попробовали новое»: голая девушка выпала из окна во время секса и попала на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 сентября 2021 17:42
Метки: Девушка   видео   выпала из окна   
714
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Молодая пара страстно занималась сексом на подоконнике одного из многочисленных домов в тайваньском Тайбэе. Чего уж тут скрывать, кто только так не делает по всему миру. Но этот случай молодые люди запомнят надолго.

Казалось бы, для безопасного секса необходимы только всем известные резиновые изделия, но в данном случае пригодилось бы и альпинистское снаряжение - страховка, проще говоря.


То ли в этот день в Тайбэе было особенно жарко, то ли молодым людям захотелось экстрима. Вот только заниматься этим делом на подоконнике с открытым окном оказалось недальновидно.


В сети уже появился ролик с эффектным падением темпераментной полуголой дамы. Внушающая уважение пятая точка девушки с громким хлопком приземлилась на крышу припаркованной у дома иномарки.


Спустя пару минут на парковку прибежал взволнованный Дон Жуан. Девушку госпитализировали с травмой спины. Покроет ли страховая ремонт автомобиля до сих пор неизвестно.


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Метки: Девушка   видео   выпала из окна   
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Шурман Час назад
Я все понимаю , но в время сэйкса и в трусах ? . Мне анекдот сразу вспомнился , милая ты что девственница ? ДУРАК СНЕМИ КОЛГОТКИ :)
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4k
Двестиграмм Полчаса назад
кто нибудь сможет во время полёта надеть трусы что бы не стыдно было?
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3k
Горожанин 39 минут назад
Жир с амортизировал.
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1k
Андрей Еделькин 40 минут назад
Улетный секс.
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46k
doker 47 минут назад
Мало ли, какие случаи бывают... Муж (жена) вернулись, а высоковато...

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35k
Alex 50 минут назад
Вот тебе и потр**лись
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14k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Залетела в буквальном смысле слова.
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1k
Mowgley Час назад
Сначала выбросил, потом решил, что еще попользоваться можно, и выбежал забрать
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1k
azuver Час назад
Потрахалась и полетала.
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