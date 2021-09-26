«Попробовали новое»: голая девушка выпала из окна во время секса и попала на видео

Молодая пара страстно занималась сексом на подоконнике одного из многочисленных домов в тайваньском Тайбэе. Чего уж тут скрывать, кто только так не делает по всему миру. Но этот случай молодые люди запомнят надолго.
Казалось бы, для безопасного секса необходимы только всем известные резиновые изделия, но в данном случае пригодилось бы и альпинистское снаряжение - страховка, проще говоря.
То ли в этот день в Тайбэе было особенно жарко, то ли молодым людям захотелось экстрима. Вот только заниматься этим делом на подоконнике с открытым окном оказалось недальновидно.
В сети уже появился ролик с эффектным падением темпераментной полуголой дамы. Внушающая уважение пятая точка девушки с громким хлопком приземлилась на крышу припаркованной у дома иномарки.
Спустя пару минут на парковку прибежал взволнованный Дон Жуан. Девушку госпитализировали с травмой спины. Покроет ли страховая ремонт автомобиля до сих пор неизвестно.
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