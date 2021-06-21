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На портале Pornhub незаконно выложили домашнее видео футболистки

На портале Pornhub незаконно выложили домашнее видео футболистки (4 фото)

Автор:
21 июня 2021 14:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Девушка   видео   мир   новости   преступление   суд   
2406
4
Ли Николь, которая играет за английский клуб "Кристал Пэлас" начинает судебную тяжбу с компанией MindGeek, которая без ее ведома опубликовала хоум-видео девушки и теперь она боится, что никогда не выйдет замуж.
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Метки: Девушка   видео   мир   новости   преступление   суд   
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38  комментариев
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1k
Денис 2 часа назад
Ссылка где?
Друг спрашивает.
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1k
DarkMan666 2 минуты назад
Решительно непонятно:
1. Зачем снимать прон с собой?
2. Зачем хранить прон с собой?
3. Почему ее нужно жалеть. Если человек не закрыли дверь в квартиру и ее обнесли пока человека небыло дома - кто виноват?

Со-со на камеру ей было не стыдно, а теперь стыдно и отвращение... Ну-ну.
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27k
Slonyash 3 минуты назад
Занятный футбол получился...
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36k
Андрей 8 минут назад
Все любят гаджеты, все любят снимать видосики...
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7k
Dabus 15 минут назад
"Мне кажется, что никто и никогда не захочет стать моим мужем из-за этого видео" - на мой взгляд, тут как раз всё ровно наоборот :) Отбоя теперь от "желающих" не будет
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4k
Иван 15 минут назад
А тот писюн, который она теребила на камеру, не хочешь на ней жениться?
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551
Alex Zx 18 минут назад
так себе пиар акция.
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28k
Кот Баюн 21 минуту назад
Ага, всех их "взламывают" :) так может претензии к взломщику тогда, а не к компании, которая какой-то ролик из интернета взяла из свободного доступа?
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3k
aleksander Полчаса назад
Им надо с Дзюбой совместное видео снять
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3
Лучший Друг Полчаса назад
Где ссылка на видео? Без этого пост не завершен
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30k
russger 37 минут назад
втор, пилишь пост - пили и ссылки. Иначе захлебнись в минусах
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1k
Александр Сергеевич 51 минуту назад
https://adult.noodlemagazine.com/watch/-166351268_456239635https://adult.noodlemagazine.com/watch/-166351268_456239635

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1k
зак Час назад
Ссылку в студию
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9k
Andrey Час назад
Так в чем проблема, девочка???
Напиши Дзюбе, вы же оба футболисты, общий язык найдете)_))))
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425
antonnesterov Час назад
Тааак, друг прям заинтересовался и просит видео ему показать, я не себе, дайте ссыль
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14k
vikklu Час назад
Это что, защита продырявленной чести?
Кто им, дурам, доктор?
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2k
Kozlodoev Час назад
Тема не раскрыта.
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4k
Борис Карабанов Час назад
О, да, теперь честь этой невинной скромной "девушки" попрана.
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3k
Валерий Викторович Час назад
Т. е, чпокаться под запись, будучи, несовершеннолетними, их не смущало?
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