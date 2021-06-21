На портале Pornhub незаконно выложили домашнее видео футболистки

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Ли Николь, которая играет за английский клуб "Кристал Пэлас" начинает судебную тяжбу с компанией MindGeek, которая без ее ведома опубликовала хоум-видео девушки и теперь она боится, что никогда не выйдет замуж.
Когда Николь было 18 лет она сняла, как она занимается сексом. Но несколько лет спустя ее взломали и частное видео, не предназначенное для чужих глаз, было залито на порносайты, принадлежащие компании MindGeek.
Николь заявляет, что она не единожды пыталась удалить ролики с Pornhub (его посещаемость ежедневно - 130 млн человек), но видео снова и снова заливали на сервис.
"Это незаконно. Я ничего не публиковала, но я в тренде на некоторых из крупнейших в мире сайтов для взрослых". - рассказала футболистка.
"Это незаконно. Я ничего не публиковала, но я в тренде на некоторых из крупнейших в мире сайтов для взрослых". - рассказала футболистка.
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Девушка была в таком эмоциональном кошмаре от всей ситуации, что ее посещали самые тяжелые мысли. Николь в 2019 году решила на год взять перерыв от футбола, чтобы справиться с психологическим давлением. Она подавлена и боится, что перспективы ее замужества находятся под угрозой.
"Даже в этот момент я смотрю на себя в зеркало - и мне становится плохо, потому что это больше не личное. Потому что большая часть населения видела то, чего не должна была видеть. Есть стыд, есть смущение, есть отвращение, есть сомнения, что я недостаточно хорошая. Мне кажется, что никто и никогда не захочет стать моим мужем из-за этого видео". - говорит Ли Николь.
"Даже в этот момент я смотрю на себя в зеркало - и мне становится плохо, потому что это больше не личное. Потому что большая часть населения видела то, чего не должна была видеть. Есть стыд, есть смущение, есть отвращение, есть сомнения, что я недостаточно хорошая. Мне кажется, что никто и никогда не захочет стать моим мужем из-за этого видео". - говорит Ли Николь.
Ли не единственная, кто судится с компанией. На данный момент с ней судятся 34 женщины и 14 из них заявляют, что на момент съемок, которые без их ведома разместили на порносайтах, они были несовершеннолетними. А еще 14 были жертвами обвиненных и осужденных за преступления на сексуальной почве.
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Друг спрашивает.
1. Зачем снимать прон с собой?
2. Зачем хранить прон с собой?
3. Почему ее нужно жалеть. Если человек не закрыли дверь в квартиру и ее обнесли пока человека небыло дома - кто виноват?
Со-со на камеру ей было не стыдно, а теперь стыдно и отвращение... Ну-ну.
Напиши Дзюбе, вы же оба футболисты, общий язык найдете)_))))
с учетом того, что, к сожалению, девушкам в подобных ситуациях достаётся в разы больше. Дзюба, на моей памяти, единственный мужчина, кто получил негативную отдачу от ровно такой же ситуации.
И то. Все говорили о том, что наказание для него было ужасным, и что он не сделал ничего такого, и что он не виноват, что его частное видео ушло в сеть. Что абсолютно верно.
Но на эту девушку футболистку накинулись (хотя бы даже здесь в комментариях), хотя ситуация идентична. Частное видео, не предназначенное для чужих глаз, было украдено и опубликовано. Чем она лучше или хуже того же Дзюбы?