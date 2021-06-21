На портале Pornhub незаконно выложили домашнее видео футболистки

Девушка была в таком эмоциональном кошмаре от всей ситуации, что ее посещали самые тяжелые мысли. Николь в 2019 году решила на год взять перерыв от футбола, чтобы справиться с психологическим давлением. Она подавлена и боится, что перспективы ее замужества находятся под угрозой.

"Даже в этот момент я смотрю на себя в зеркало - и мне становится плохо, потому что это больше не личное. Потому что большая часть населения видела то, чего не должна была видеть. Есть стыд, есть смущение, есть отвращение, есть сомнения, что я недостаточно хорошая. Мне кажется, что никто и никогда не захочет стать моим мужем из-за этого видео". - говорит Ли Николь.