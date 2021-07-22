Пьяная автоледи устроила аварию с пострадавшими и сплясала на камеру

Владелица BMW нагло врет, заявляя, что за рулем находилась не она. И при этом отказывается от медосвидетельствования.
Не успела утихнуть история с 18-летней студенткой Валерией Башкировой, убившей двух детей на пешеходном переходе в Москве, как в Липецке очередная мадам устраивает резонансную аварию и тяжело травмирует 8-летнего ребенка. При этом отказывается признавать вину и откровенно изгаляется на камеру на фоне лежащих на обочине пострадавших.
Вечером 21 июля на Краснозаводской улице черная BMW под управлением 31-летней липчанки вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем "Сузуки", в котором находилась молодая семья из трех человек.
Больше всех в ДТП пострадал мальчик Артем. Он получил черепно-мозговую травму и сейчас находится в реанимации. Медики говорят, что состояние у ребенка стабильно тяжелое. Его родители, как и виновница аварии, получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.
Источник:
В ролике видно, как владелица BMW "летящей походкой" приближается к автору видео, пританцовывает, двигая бедрами, и комментирует ДТП, заявляя, что на момент аварии за рулем находилась не она. Свидетели аварии при этом не сомневаются, кто был за рулем, и утверждают, что женщина была еще и пьяна. От медосвидетельствования она отказалась.
Пока неизвестно, какое наказание ожидает владелицу иномарки. Но местные жители уже готовы устроить самосуд...
Отличие в том, что она была в алкогольном опьянении - это отягчающее обстоятельство. Да и не убила никого. У девушки сбившей детей - убийство по неосторожности.— Евгений Дементьев (@dementevem) July 22, 2021
под веществами наверное. отказалась от медосвидетельствования— Дмитрий Липецкий (@dmitryWolfhound) July 22, 2021
Источник:
- Поездка ценой в 20 миллионов: в Сочи разбили дорогой Lamborghini
- Жан Алези разбил болид Ferrari Ники Лауды во время исторической гонки в Монако
- Киевлянка дважды врезалась в одно и то же авто, потому что волновалась
- В сеть слили видео из последней поездки моделей перед тем, как машина упала с моста
- Испугалась и забыла про "ручник": как за несколько минут устроить две аварии
Понравилось55
А это шмара какая-то.