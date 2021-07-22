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Пьяная автоледи устроила аварию с пострадавшими и сплясала на камеру

Пьяная автоледи устроила аварию с пострадавшими и сплясала на камеру (4 фото + 1 видео)

Автор:
22 июля 2021 15:42
Сообщество : Аварии
Метки: Алкогольное опьянение   Девушка   авария   видео   липецк   пострадавшие   ребенок   
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Владелица BMW нагло врет, заявляя, что за рулем находилась не она. И при этом отказывается от медосвидетельствования.

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Метки: Алкогольное опьянение   Девушка   авария   видео   липецк   пострадавшие   ребенок   
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41  комментарий
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6k
Ф Ив 2 часа назад
Нужно просто приравнять ДТП, возникшее во вине пьяного водителя со смертельным исходом для пострадавшего, к предумышленному убийству с отягчающими; только в этом случае люди начнут думать прежде чем садиться пьяными за руль.
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6k
Neo 23 минуты назад
Одного меня коробит от слова автоледи? Есть просто водитель.
А это шмара какая-то.
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6k
кот базилий Полчаса назад
Это будет продолжаться пока не будут сажать без вариантов - "отсрочек, штрафов" и прочей "отмазни" за деньги. Наш суд - что дышло, верти в любую сторону.
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26k
Jackson-Motor Полчаса назад
От тёплого говна отказывается.
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20k
Добрый Алабай 36 минут назад
Опять быдлобабу назвали леди. Автор, ты разницы не видишь?
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35k
kalinser 39 минут назад
По идее,отказ от медосвидетельствования должен быть приравнен к наркотическому опьянению! Т.е. лишение прав и на учет в наркологию!
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13k
Minos 51 минуту назад
Овцу в клетку с раскаленными углями посадить - пущай там пляшет и песенки поёт, мразота.
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1k
Василий 53 минуты назад
BMW-диагноз. Давно известно
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8k
Rus77 56 минут назад
Пьяная шлюха...
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2k
Алекс Час назад
Сразу сжигать, на месте.
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49k
smakido Час назад
Доколе?!
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993
zenon Час назад
В СССР так было - пьяный за рулём - убийца. Соответствующее наказание.
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34k
Alex Час назад
Убить тварь на месте надо было.
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28k
Кот Баюн Час назад
Почему Леди? Если это ...Лядь
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−112
горби 2 часа назад
скрепненько, пгавославненько
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Какая, на хрен, автоледи? Вместо мягкого знака - и, буква б пропущена, вместо я - е.
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9k
Шурум-бурум 2 часа назад
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6k
КОСТЯН 2 часа назад
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1k
Руслан Новак 2 часа назад
Ребенок явно небыл пристегнут на заднем сиденье. Не могу понять людей которые считают что на заднем сиденье можно не пристёгиваться. Ладно ещё взрослые люди, пускай сами принимают решение о своей безопасности. Но когда сидит твой же ребенок. Вот явный пример когда все могли отделаться легким испугом.
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9k
Шурум-бурум 2 часа назад
еще одна дочка б@яди прославилась в сети...
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26k
Aqueronte 2 часа назад
Автошлюха, так она должна зваться
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