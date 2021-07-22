Пьяная автоледи устроила аварию с пострадавшими и сплясала на камеру

Вечером 21 июля на Краснозаводской улице черная BMW под управлением 31-летней липчанки вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем "Сузуки", в котором находилась молодая семья из трех человек.





Больше всех в ДТП пострадал мальчик Артем. Он получил черепно-мозговую травму и сейчас находится в реанимации. Медики говорят, что состояние у ребенка стабильно тяжелое. Его родители, как и виновница аварии, получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.