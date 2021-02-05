"Мозг перевешивает?": наглядное различие мужской и женской анатомии

Девушка попросила своего парня принять участие в эксперименте, чтобы доказать на практике теорию о том, что одно из упражнений мужчины выполнить не в состоянии.
Существует мнение, что сохранить равновесие в упражнении стоя на коленях с отведенными назад руками могут только женщины. Девушка решила проверить эту теорию и позвала на помощь своего парня.
Результат удивил в первую очередь экспериментаторшу, которая задается вопросом: что с вами не так, парни? Слишком массивный мозг или смещенный центр тяжести?
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так сказать, экспериментирует
Подозреваю что, женщины с узкими бедрами тоже упадут лицом в подушку.
Пусть попробует встать как на картинке ниже, не отклячивая сраку и убрать руки за спину.
Важно не забыть потом закрутить её обратно в фонарик, а то потеряется.