FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11584 поста • 2554 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
"Мозг перевешивает?": наглядное различие мужской и женской анатомии

"Мозг перевешивает?": наглядное различие мужской и женской анатомии (2 фото)

Автор:
05 февраля 2021 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   анатомия   видео   йога   смешно   упражнение   
1410
2
Девушка попросила своего парня принять участие в эксперименте, чтобы доказать на практике теорию о том, что одно из упражнений мужчины выполнить не в состоянии.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Девушка   Юмор   анатомия   видео   йога   смешно   упражнение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Ям 56 минут назад
стоять раком это не для мужиков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
−100
20 cm 2 минуты назад
московская коротконогая низкосрущая - эта порода создана, в принципе, для такой позы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Опаньки 11 минут назад
О чем видео? Я что-то увлекся и пропустил все
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
DumDum 11 минут назад
У женщины попа относительно тела тяжелее, чем у мужчины, а плечи легче. Подтверждение очевидного в экспериментах не нуждается...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11
Лёха Полчаса назад
признавайтесь, кто сейчас стоит раком перед компом.
так сказать, экспериментирует
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Роман Гамзалиев Полчаса назад
Это природа дает намек, что как только мужик становиться раком сразу получает по #бальнику.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Вепс Полчаса назад
Весь прикол в строении скелета. Если ноги сведены вместе то мужик падает лицом вниз, а вот если колени немного расставить то без проблем убираются руки назад.

Подозреваю что, женщины с узкими бедрами тоже упадут лицом в подушку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Антон Семёныч 43 минуты назад
Когда в школе вместо физики, думала о членах. Она жопу отклячила и сместила центр тяжести назад, нет прямых углов в местах сгиба. А клиторолиз решил ей подыграть и встал как положено, у него углы более прямые и центр тяжести смещен вперед. Причем она специально загородила его на переднем плане. Диагноз: тик-ток головного мозга.
Пусть попробует встать как на картинке ниже, не отклячивая сраку и убрать руки за спину.

<{smallbegin}>Когда в школе вместо физики, думала о членах. Она жопу отклячила и сместила центр тяжести назад, нет прямых углов в местах сгиба. А клиторолиз решил ей подыграть и встал как положено, у него углы более прямые и центр тяжести смещен вперед. Причем она специально загородила его на переднем плане. Диагноз: тик-ток головного мозга. Пусть попробует встать как на картинке ниже, не отклячивая сраку и убрать руки за спину.<{smallend}>
<{smallbegin}>Когда в школе вместо физики, думала о членах. Она жопу отклячила и сместила центр тяжести назад, нет прямых углов в местах сгиба. А клиторолиз решил ей подыграть и встал как положено, у него углы более прямые и центр тяжести смещен вперед. Причем она специально загородила его на переднем плане. Диагноз: тик-ток головного мозга. Пусть попробует встать как на картинке ниже, не отклячивая сраку и убрать руки за спину.<{smallend}>
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Игорь Антон Семёныч Полчаса назад
А я хотел в пейнте это на скриншоте нарисовать. Но у вас тоже понятно. Хотя этим курицам по любому не объяснишь. Пусть их.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vadim 50 минут назад
Просто у кого-то жопа то больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Егор 55 минут назад
Лампочку в рот засунуть и вынуть могут только женщины. Можете проверить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
newegg Егор 36 минут назад
Много раз вставлял и вынимал лампочку изо рта.
Важно не забыть потом закрутить её обратно в фонарик, а то потеряется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Женщины, посадившие Навального: что известно о прокуроре и судье (8 фото + видео) Женщины, посадившие Навального: что известно о прокуроре и судье (8 фото + видео) "Я очень уважаю старших, поэтому только после вас": казахстанец обратился к президенту и министрам "Я очень уважаю старших, поэтому только после вас": казахстанец обратился к президенту и министрам 35 крутейших фото, которые были сделаны в самый нужный момент 35 крутейших фото, которые были сделаны в самый нужный момент "Как сделать предложение мужчине?": откровенная дичь с женских форумов "Как сделать предложение мужчине?": откровенная дичь с женских форумов Каменные эмоции: 20 разрезов, которые сгодятся для мемов Каменные эмоции: 20 разрезов, которые сгодятся для мемов Как теперь выражать эмоции: в соцсетях предложили эквивалентную замену мата Как теперь выражать эмоции: в соцсетях предложили эквивалентную замену мата
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

651600



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
50 знаковых и редких исторических снимков
2
64
50 знаковых и редких исторических снимков
Ремонт обернулся провалом: маразмы от горе-строителей
3
76
Ремонт обернулся провалом: маразмы от горе-строителей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Только 1% людей может назвать, что изображено на фото
0
17
Только 1% людей может назвать, что изображено на фото
Коровы вредят экологии больше, чем автомобили
0
28
Коровы вредят экологии больше, чем автомобили
Женщины, посадившие Навального: что известно о прокуроре и судье (8 фото + видео)
Женщины, посадившие Навального: что известно о прокуроре и судье (8 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересное#прикол#аварии#приколы#подборка#новости#авария дня#навальный#Разное
#фото#история#дтп#кино#СССР#позитив#сша#шоу бизнес#познавательно#фейл
#факты#интересно#животные#люди#авто аварии#картинки#природа#автомир#война#Душевное

На что жалуетесь?

Вернуться