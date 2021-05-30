Обнаженный оператор угодила в эфир с заместителем главреда "Дождя"

Я не понял, что это все было в эфире. Это шок, конечно, был. Это был самый страшный сценарий. Я думал, будет много слов неодобрения и шейминга, но многие писали довольно приятные комменты, вроде: "Если ваш оператор не похож на этого, даже не пытайтесь позвать меня на интервью", - рассказал Еловский.