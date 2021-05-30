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Обнаженный оператор угодила в эфир с заместителем главреда "Дождя"

Обнаженный оператор угодила в эфир с заместителем главреда "Дождя" (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 мая 2021 20:04
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Россия   видео   интервью   неловкость   приколы   случайность   смешное   
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Крайне пикантная ситуация произошла в эфире телеканала "Украина".

Источник:

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Метки: Девушка   Россия   видео   интервью   неловкость   приколы   случайность   смешное   
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22  комментария
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20k
Седой Бегемот 2 часа назад
Расходимся. Обнаженка тут мелькнула 0.5 секунды.
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41k
Андрей Бертон 8 минут назад
Заместитель главного редактора канала «Дождь» Дмитрий Еловский объяснил, почему в его прямой эфир попала голая девушка, и раскрыл ее личность.

- Обнаженная девушка в кадре его подруга, которая помогала ему снимать. Он подключился к прямому эфиру по телефону через Skype в свой выходной, находясь за городом, и никаких профессиональных операторов и техники у него не было.

Как задолбали эти эксгибиционисты, один без трусов сидит и во время эфира - встаёт, другой ссыт перед камерой в чашку, третий камеру на голую девушку поворачивает.
Если вы в прямом эфире, потрудитесь одеться подобающе.
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18k
BiZ 14 минут назад
да постанова же.. все эти новостные приколы. новости уже наьуй никому не нужны. показывают повторы из инета..
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3k
Севастьян 20 минут назад
Сначала эротика,потом новости, потом снова съёмки эротики.Не одеваться же каждый раз.
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1k
Александр Сергеевич 38 минут назад
Зато гетеро. Мужик!
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3k
Urlauber 38 минут назад
Что же они там до прямого включения снимали?))))))
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5k
Vadim 42 минуты назад
Ну это конечно получше, чем генеральские трусы.
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564
дункан 50 минут назад
Кто я такой, чтобы осуждать маленькие сиски? Мне они нравятся.
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3k
sailor_cool 53 минуты назад
будем надеяться, что он все-таки не гей
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411
робт Час назад
очень странно
где "дождь" и где бабы
уж не гетеросексуал у них там в ряды затесался, глядишь так вообще агент кремля внедрённый
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2k
Frank Borman Час назад
Жинка хороша. А где сиськи бандеровские?
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37k
dima423 Час назад
тема не раскрыта...
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2k
Mellivora Час назад
О политике вещать при голой операторше. Успевает и бабу трахать и о высоком поговорить.
АНАЛитика высший класс.
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28k
Acu900 Час назад
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19k
Matrosskin 2 часа назад
Твою мать, ну что за страна, даже сиськи нормально засветить не могут...
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1k
sedoisever 2 часа назад
Бля... У них тот, кто захватывает власть и развязывает гражданскую войну – не диктатор нихрена...
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6k
Дед Пихто 2 часа назад
Снимали порно,но "Дождь"прервался на эфир
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2k
александр 2 часа назад
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631
Сергей 2 часа назад
Тема сисек не раскрыта
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Не дали Диме спокойно пое@баться
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28k
Fat Lynx 2 часа назад
По ходу зрителей больше никак привлечь не могут... в следующий раз мохнатку засветят.
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