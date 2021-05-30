Обнаженный оператор угодила в эфир с заместителем главреда "Дождя"

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Крайне пикантная ситуация произошла в эфире телеканала "Украина".
Ведущие телеканала планировали обсудить встречу руководителей России и Белоруссии, но поскольку случились технические неполадки замглавы редактора Дмитрий Еловский не услышал вопроса. И ровно в этот момент девушка, что выступала в роли оператора, навела камеру на себя.
Выяснилось, что девушка ведет съемку обнаженной.
"Это довольно банальная ошибка при приеме сигнала, не скоммутировали звук. Лето начинается, становится тепло, я за городом сейчас, и в нашем доме не совсем хорошо отлажена система отопления. Я и мои домашние иногда пренебрегаем какими-то деталями гардероба.
Я не понял, что это все было в эфире. Это шок, конечно, был. Это был самый страшный сценарий. Я думал, будет много слов неодобрения и шейминга, но многие писали довольно приятные комменты, вроде: "Если ваш оператор не похож на этого, даже не пытайтесь позвать меня на интервью", - рассказал Еловский.
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- Обнаженная девушка в кадре его подруга, которая помогала ему снимать. Он подключился к прямому эфиру по телефону через Skype в свой выходной, находясь за городом, и никаких профессиональных операторов и техники у него не было.
Как задолбали эти эксгибиционисты, один без трусов сидит и во время эфира - встаёт, другой ссыт перед камерой в чашку, третий камеру на голую девушку поворачивает.
Если вы в прямом эфире, потрудитесь одеться подобающе.
АНАЛитика высший класс.