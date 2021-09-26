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В аэропорту Шереметьево цены на фрукты напомнили шуточки из "Спортлото 82"

В аэропорту Шереметьево цены на фрукты напомнили шуточки из "Спортлото 82" (3 фото)

Автор:
26 сентября 2021 14:17
Метки: Шереметьево   аэропорт   фрукты   
593
3

Помните в старой доброй советской комедии ловкие дельцы продавали апельсины на юге по принципу:
"Рубль - штучка, три рубля - кучка. А в кучке три штучки".


Так вот нынешние владельцы общепитов в аэропорту Шереметьево явно черпали вдохновение из этого фильма.


Посмотрите на фото:

Одно зелёное яблоко стоит 150 рублей.

Есть и апельсины:

×

Тоже по 150 рублей за штучку.


Кучками, к сожалению, не продаётся.

Интересно было бы узнать, сколько эти умники сдерут за кучку в "Три штучки".

Вообще, конечно, в аэропортах много "вдохновенные" моментов с ценами.


Можно ещё салат "Цезарь" найти почти за 1000 рублей. Вот пример:

Всего 995 рублей.


Но все таки небольшое яблочко за 150 рублей - это самое впечатляющее, что я видел в аэропортах.

P.S. в комментариях напишут, что это из-за огромной аренды и проблем с доступом персонала в "чистую" зону. Но тут проблема в том, что эти чудесные ценники я сфотографировал до "чистой" зоны. В Шереметьево "вдохновение" у продавцов начинается сразу, как только ты попадаешь в аэропорт.

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Метки: Шереметьево   аэропорт   фрукты   
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1k
Mowgley 2 часа назад
Давно есть решение вопроса

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50k
smakido 12 секунд назад
Ещё в Союзе было такое выражение "хищный оскал капитализма" (это о капстранах), а сейчас это стало реальностью у нас, к сожалению.
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1k
Ловите наркомана! Полчаса назад
В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») сообщили, что получили предупреждение от ФАС, в котором служба предписывает привести цену на пшеничную муку и хлеб «Красная цена» в магазине «Пятерочка» по адресу городской округ Клин, деревня Малеевка д. 95 в соответствие с ценой на те же позиции в магазине по адресу город Одинцово, ул. Чистяковой д. 1. Также служба требует снизить стоимость белого хлеба в магазине на ул. Молодежная д. 35 в селе Борисово Московской области до уровня цен в магазине на ул. Чистяковой в Одинцово.
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5k
kleyman 56 минут назад
Я не понимаю, ты в аэропорт за яблоками, апельсинами что ли ходишь? У нас свободное ценообразование, если что. Кто сколько хочет, столько и ставит. И раз эти точки существуют, значит кто-то да покупает.
За овощами и фруктами, на рынок ходить надо.
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721
poбт 59 минут назад
"старой доброй советской комедии"
ну так в советских аэропортах цены были такие же, поэтому все таскали хавчик с собой как в поездах
а еще была супер популярная платная услуга - завертывания багажа, чтоб грузчики ничего не с3.14здили
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35k
Alex Час назад
Да просто не покупать у этих упырей ничего и все. Сами засохнут.
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15k
Теуш Алексей Час назад
Этот, как его - капитализьм!!!
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3k
Горожанин Час назад
А в чем проблема? Бегите в аэропорт и продавайте яблоки, богатейте. Ведь за эти ценности либерденыши стонут. Высокая цена на рынках - развитие для свободной либеральной экономики и барыши для предпринимателей. Что не так? Или снова у либерды шиза, как обычно?
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766
Сергей Ковалев Час назад
Ну,что за маркетинг то такой???
На ценнике нужно писать "Яблоки молодильные"
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53k
parallax Час назад
Пока есть долбодятлы, которые там покупают, цены будут расти.
Я бы просто из принципа ничего там не купил., чтоьы не обогащать хапугу владельца.
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21
Шурман 2 часа назад
Видать автор не бывал в других странах и не видел цены за продукты или за банку пива 5 евро , это маленькая а 0.5 стоит 8-10 евро . Кофе 4 евро и поперло , я летаю с своими продуктами , ручную ни кто не отменял , напитки ладно купил воды и чай .
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21
Шурман 2 часа назад
Летаю кстати каждые 2-4 недели , мои знакомые или друзья когда звонят сразу спрашивают ты в какой точке мира . Это не выепон просто работа у меня тупая , еще лет 20 назад я спать не мог в самолете теперь я засыпаю как младенец , 2 недели назад меня просто будили .
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12k
Вася 2 часа назад
международные аэропорты дерут маржу около 70 процентов с продажи за место под точку. Многие бренды держат места только для имиджа, часто в минусовом балансе. Единственные, кто неплохо устраивается, это дьютики, но там принцип, с миру по нитке. Остальные бутики и всякие закусочные обычно прогорают за год и место занимают новые кандидаты
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32k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
У них там и вода дороже бензина.
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
Большое количество иностранцев и наших кошелей, так что купят у них меньше, а заработают они больше, чем обычные овощняки в городе, имхо
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