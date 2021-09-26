В аэропорту Шереметьево цены на фрукты напомнили шуточки из "Спортлото 82"

Помните в старой доброй советской комедии ловкие дельцы продавали апельсины на юге по принципу:

"Рубль - штучка, три рубля - кучка. А в кучке три штучки".



Так вот нынешние владельцы общепитов в аэропорту Шереметьево явно черпали вдохновение из этого фильма.



Посмотрите на фото: