В аэропорту Шереметьево цены на фрукты напомнили шуточки из "Спортлото 82"

Помните в старой доброй советской комедии ловкие дельцы продавали апельсины на юге по принципу:
"Рубль - штучка, три рубля - кучка. А в кучке три штучки".
Так вот нынешние владельцы общепитов в аэропорту Шереметьево явно черпали вдохновение из этого фильма.
Посмотрите на фото:
Одно зелёное яблоко стоит 150 рублей.
Есть и апельсины:
Тоже по 150 рублей за штучку.
Кучками, к сожалению, не продаётся.
Интересно было бы узнать, сколько эти умники сдерут за кучку в "Три штучки".
Вообще, конечно, в аэропортах много "вдохновенные" моментов с ценами.
Можно ещё салат "Цезарь" найти почти за 1000 рублей. Вот пример:
Всего 995 рублей.
Но все таки небольшое яблочко за 150 рублей - это самое впечатляющее, что я видел в аэропортах.
P.S. в комментариях напишут, что это из-за огромной аренды и проблем с доступом персонала в "чистую" зону. Но тут проблема в том, что эти чудесные ценники я сфотографировал до "чистой" зоны. В Шереметьево "вдохновение" у продавцов начинается сразу, как только ты попадаешь в аэропорт.
Источник:
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За овощами и фруктами, на рынок ходить надо.
ну так в советских аэропортах цены были такие же, поэтому все таскали хавчик с собой как в поездах а еще была супер популярная платная услуга - завертывания багажа, чтоб грузчики ничего не с3.14здили
Я бы просто из принципа ничего там не купил., чтоьы не обогащать хапугу владельца.
Прогулялись по аэропорту, посмотрели на цены, они очень разные, и наткнулись в терминале D на Макдональдс. Цены абсолютно точно такие же, как и в любом другом московском Макдональдсе.
Мы решили, что в ожидании нашего рейса мы вполне обойдемся без горячих супов, рыбы на пару и свежих фруктов.
Кстати, заплатили «Спасибо от Сбербанка», по сути, совсем не потратив наличных денег.
И так 3 раза за время ожидания.