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Сын бывшего главы Северной Осетии и сын Жириновского завершили диалог мордобоем

Сын бывшего главы Северной Осетии и сын Жириновского завершили диалог мордобоем (4 фото)

Автор:
13 апреля 2021 18:17
Сообщество : Политика
Метки: Владимир Жириновский   Зелимхан Битаров   аэропорт   драка   олег эйдельштейн   политика   
3621
4
Видимо, политическая дискуссия была такой накалённой, что пришлось выпускать пар при помощи кулаков.
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Метки: Владимир Жириновский   Зелимхан Битаров   аэропорт   драка   олег эйдельштейн   политика   
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45k
Нанук Паналык 3 часа назад
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5k
Андрей Крылов 19 минут назад
Бурление говн. Оба - те ещё "чучелоиды".
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11k
Евгений 21 минуту назад
Вот ничего толком эти депутаны сделать не могут - даже *бальник друг другу расквасить.
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21k
dna72 Полчаса назад
Из жизни животных.
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3k
Роман Полчаса назад
Евреи с черножопыми устроили цирковое представление ради места у кормушки, которая доит русского мужика, его детей, его семью. Эпично, йать.
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3k
Maikie Полчаса назад
Где инкассатор из пятёрочки..?)
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1k
GUSAR Maikie Полчаса назад
Аааааааххххааахххаа
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1k
Анатолий 58 минут назад
я думаю если бы они убили друг друга, лайков у этой новости было бы в 1 000 000 больше.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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4k
Shtoppi Час назад
Тема махача не раскрыта. Слышны только гоповские вопли.
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2k
OLDer Час назад
Лишний раз убеждаешься в мудрости русских пословиц - яблоко от яблони...
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46
super.kkk-2016 OLDer Час назад
там ни разу русских нет.
Драку разнимали Арсен Фадзаев и Таймураз Мамсуров.
Олег Эйдельштейн, Зелимхан Битаров.
Куда катимся? Россияне уже в правительстве. Трутни не желающие трудиться.
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449
Юрий Час назад
Жаль, что не особо сильно и редко такое зрелище. И еще, на всякий случай их бы отгородить как то, для безопасности населения.
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3k
Свирепый Бамбр Час назад
Никогда не понимал, почему практически у всех СЫНОВЕЙ каких-то знаменитых личностей другие фамилии?
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13k
Toxictofa Свирепый Бамбр 12 минут назад
Чтоб скомунижженное имущество проще шифровать)
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1k
Ertin Час назад
Вводные: осетин и "сын осетинской женщины", оба - сыновья "пап" (в смысле "ты знаешь, кто у меня папа?").

Получаются 2 неуиноуных Рафика. Но заявление подано.

Вопрос: кто будет назначен виновником инцидента?
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271
Bhaal 2 часа назад
Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда г*вно собачье, решил ко мне лезть? Ты, заср*нец вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня тр*хнуть, я тебя сам тр*хну ублюдок, онанист чертов, будь ты проклят, иди идиот, тр*хать тебя и всю семью, г*вно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, с*ка, падла, иди сюда, мерзавец, негодяй, гад, иди сюда ты - г*вно, Ж*ПА!
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25k
Павел Bhaal Час назад
и прочитать это гнусавым голосом
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19k
Альберт Павел 59 минут назад
Спасибо.
Теперь дошло...
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1k
GUSAR 2 часа назад
Одни чурки и жиды. Элита б.л.я.т.ь.
Бедная моя Россия.
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271
Bhaal GUSAR 2 часа назад
Ну так народ голосует за это уже 20 лет
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1k
GUSAR Bhaal Час назад
В России «Важно не как голосуют, а как считают»
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21
марина каверина GUSAR 45 минут назад
Вольфович,если что,сын юриста
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13k
Toxictofa Bhaal 8 минут назад
У меня друг в 2016 году в составе комиссии принимал участие в "подсчете" голосов.
Кино все это. Для одного актера.
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39k
parallax 2 часа назад
Шизанутый сынок жирика весь в папу.
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9k
fire fly 2 часа назад
Даг и еврей поспорили кто Россию больше любит
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3k
Tuskub 2 часа назад
Забавно! Этот гнилой спектакль еще кому-то и нравится??
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6k
klop Tuskub 2 часа назад
Ну раз ты сюда зашёл значит тебе нравится
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3k
Tuskub klop Час назад
...вот кто Вас учил? В какой школе? Вы до сих пор не знаете как обращаться к незнакомому человеку?

Ссылка youtu.be
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16k
Ал 2 часа назад
Без видео схватки не зачет !
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5k
Али Ди 2 часа назад
Наследники жирика во власть лезут. Один уже в думе, этот еще самоутверждается, методы как у папаши. Достали уже, вторая волна дармоедов пошла.
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11k
Великий Кормчий 2 часа назад
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