3621
4
Видимо, политическая дискуссия была такой накалённой, что пришлось выпускать пар при помощи кулаков.
Телеграмм-канал Baza сообщил, что 12 апреля около 23 часов в аэропорту Внуково состоялась эпичная битва. Её главным участником стал сын бывшего главы Северной Осетии Зелимхан Битаров, отец которого был отправлен в отставку Владимиром Путиным 9 апреля. Другой участник (он же потерпевший) – Олег Эйдельштейн, внебрачный сын Владимира Жириновского и осетинской женщины.
По словам очевидцев, Олег Эйдельштейн, подойдя к Битарову, сказал: "Ваше время закончилось, еб***ь вас будем". После этих слов Зелимхан взбесился и начал наносить удары в голову обидчика. Потерпевший насчитал не менее 4 ударов. Сейчас Эйдельштейн написал заявление в полицию. Сам же он рассказал, что просто подошёл к Зелимхану поинтересоваться, как дела у его отца.
По словам очевидцев, Олег Эйдельштейн, подойдя к Битарову, сказал: "Ваше время закончилось, еб***ь вас будем". После этих слов Зелимхан взбесился и начал наносить удары в голову обидчика. Потерпевший насчитал не менее 4 ударов. Сейчас Эйдельштейн написал заявление в полицию. Сам же он рассказал, что просто подошёл к Зелимхану поинтересоваться, как дела у его отца.
×
Драку разнимали Арсен Фадзаев и Таймураз Мамсуров – члены Совета Федерации.
Интересно, что в 2017 году Олег Эйдельштейн боролся за место в парламенте республики с помощью Жириновского, но проиграл. Во время предвыборной кампании он обвинял власти во всех грехах, а через пару лет официально извинился перед главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым.
Интересно, что в 2017 году Олег Эйдельштейн боролся за место в парламенте республики с помощью Жириновского, но проиграл. Во время предвыборной кампании он обвинял власти во всех грехах, а через пару лет официально извинился перед главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым.
Источник:
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- Издание "Проект" рассказало о полигамности Кадырова и показало его вторую жену
- Что думают за рубежом об обнулении президентских сроков
- "Миссис мира" арестована за драку с другой красавицей
- Высокопоставленного единоросса исключили из партии за выброшенный на дорогу мусор
- Черные активисты украли памятник президенту Конфедерации и угрожают превратить его в уличный туалет
35
Понравилось35
Новости партнёров
Загрузка...
Драку разнимали Арсен Фадзаев и Таймураз Мамсуров.
Олег Эйдельштейн, Зелимхан Битаров.
Куда катимся? Россияне уже в правительстве. Трутни не желающие трудиться.
Получаются 2 неуиноуных Рафика. Но заявление подано.
Вопрос: кто будет назначен виновником инцидента?
Теперь дошло...
Бедная моя Россия.
Кино все это. Для одного актера.