Драку разнимали Арсен Фадзаев и Таймураз Мамсуров – члены Совета Федерации.



Интересно, что в 2017 году Олег Эйдельштейн боролся за место в парламенте республики с помощью Жириновского, но проиграл. Во время предвыборной кампании он обвинял власти во всех грехах, а через пару лет официально извинился перед главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым.