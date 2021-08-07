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Нет - это не Марс: на видео попала посадка самолёта в аэропорту "Мирный"

Нет - это не Марс: на видео попала посадка самолёта в аэропорту "Мирный" (4 фото + 2 видео)

Автор:
07 августа 2021 11:20
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Россия   авиация   аэропорт   видео   мирный   смог   якутия   
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Илон Маск может спать спокойно - это не русские, вперёд него, пока дрых, начали колонизировать красную планету. Это всего лишь кадры приземления летательного аппарата в клубах красно-жёлтого смога от лесных пожарищ снятые через иллюминатор в Якутии.

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Метки: ynews   Россия   авиация   аэропорт   видео   мирный   смог   якутия   
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14  комментариев
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2k
Lefterov Час назад
Ну и конечно как же без хлопающих баранов после посадки!!! В автобусах тоже наверное хлопают после каждой остановки)
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485
Карл Такойто 8 минут назад
Ди Каприо предлагал помощь своего фонда в тушении пожаров в Якутии,отказались,сказали всё у них под контролем
Видео юмористическое,но по факту же так и есть-конченые других слов нет.
Ссылка youtu.be
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−44
orys shoshka 11 минут назад
Вот пожар потушат и начнут вставать с колен. А то все некогда, то война, то пожар, то инфляция, то санкции, то допинг
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9k
Максим 16 минут назад
Уже выкладывал... Но для сравнения.
Ссылка youtu.be
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4k
livaneth 18 минут назад
Турция за тушение своих пожаров заплатит.
А Китай за тушение Якутских - нет.
Вот и вся разница.
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4k
Инсулин4ег Полчаса назад
пожарная авиация МО и МЧС РФ за бюджетные (в том числе и наши с вами, читатели, денюжки) средства доблестно тушит пожары где? А в Греции, ну и, конечно, в Турции - надо спасать курорты
-------------------
Заипали тупые вбросы от безмозглых "экологов" и "правозащитников". Автор опуса наверное предлагает за 12000 км. БЕ-200 гнать в Якутию? А главное для чего? Ими пожары все равно не потушить. Все контрпалы, защитные вспашки и др. мероприятия делаются руками обычных десантников. И ничего лучше во всем мире еще не придумано. Достаточно посмотреть на пожары в США и Австралии. Где ничего не остановили. Только пожарные машины и пожарных угробили.
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6k
Vadim 48 минут назад
Ссылка youtu.be
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258
КакогоХу Час назад
Желаю всем хорошего и продолжительного дождика!
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−5
Zlaja ptica Час назад
Да херня всё это и враньё инагентов!

Зато в Калифорнии целый город сгорел! В 40 домов
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