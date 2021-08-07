Нет - это не Марс: на видео попала посадка самолёта в аэропорту "Мирный"

Илон Маск может спать спокойно - это не русские, вперёд него, пока дрых, начали колонизировать красную планету. Это всего лишь кадры приземления летательного аппарата в клубах красно-жёлтого смога от лесных пожарищ снятые через иллюминатор в Якутии.
На видео, размещённом Telegram-каналом "Mash", в Якутском городе Мирный, самолёты садятся и взлетают окутанные красным туманом.
На канале шутят, что антураж вполне пригоден для продолжения съёмок "Красной Планеты".
Вот только режиссёр Энтони Хоффман не враг своему здоровью - в Якутию не полетит.
Но корреспонденты "Mash" не иностранные режиссёры - съездили в Республику Саха для съёмок документального фильма — почему пожары не утихают и кто их тушит. С тех пор ситуация мало изменилась: ликвидированы 19 очагов. Из 101. На данный момент, по сообщению МЧС, пылает 1 091 000 гектаров.
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P.S.
Честно говоря, уважаемые читатели - это уже не дно и даже не пробитое днище, такого цинизма трудно себе вообразить.
В то время, как добровольцы со всей России приезжают и тушат якутские леса за свой счёт, а власти республики в добровольно-принудительном порядке собирают с бюджетников по 350-500 рублей на ликвидацию возгораний, пожарная авиация МО и МЧС РФ за бюджетные (в том числе и наши с вами, читатели, денюжки) средства доблестно тушит пожары где? А в Греции, ну и, конечно, в Турции - надо спасать курорты.
"ТАСС уполномочен заявить", что в только для помощи друзьям из Турции: "В канцелярии турецкого президента по итогам его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным сообщили, что Россия выделила Турции ещё (ранее уже задействованы три российских самолёта-амфибии Бе-200) пять пожарных самолётов Ил-76 и три пожарных вертолёта Ми-8".
Следует отметить, что тушение, как наверно уже догадались читатели, далеко не бескорыстно. Как сообщалось в агентстве РИА Новости: "В Турции довольны работой российского Бе-200 в районе Антальи", - это означает, что довольны и управляющие счетами, на которые капает валюта. А добровольцы и жители Якутии продолжают ликвидировать поджоги на местах разведанных месторождений лопатами и баграми. Нет, читатели - здесь нет описки, Канал Сталинград в фильме: "КТО СЖИГАЕТ ЯКУТИЮ?", - рассказывает и показывает (5:40), что поджоги умышленны.
Остаётся резюмировать изложенное словами из песни Игоря Талькова "Глобус":
"Не вращайте глобус, вы не найдёте,
На планете Земля стран таких не отыскать,
Кроме той роковой, в которой вы все не живёте,
Не живёте, потому что нельзя это жизнью назвать".
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А Китай за тушение Якутских - нет.
Вот и вся разница.
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Заипали тупые вбросы от безмозглых "экологов" и "правозащитников". Автор опуса наверное предлагает за 12000 км. БЕ-200 гнать в Якутию? А главное для чего? Ими пожары все равно не потушить. Все контрпалы, защитные вспашки и др. мероприятия делаются руками обычных десантников. И ничего лучше во всем мире еще не придумано. Достаточно посмотреть на пожары в США и Австралии. Где ничего не остановили. Только пожарные машины и пожарных угробили.
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Именно сука так, и только так тайгу и можно потушить, особенно, если рядом аэродромов подскока нет.
А потом неделю лежишь в лежку, обезболиваясь спиртом, выкашливаешь продымленные легкие, ждешь пока затянутся кровавые мозоли на руках и ногах, протираешь перекисью изъеденное мошкой лицо. Но счастливо улыбаешься и весело обмениваешься впечатлениями и случаями с такими-же коллегами. Тушили Красноярский край, знаем как оно в реале. А не истеричное вранье из статьи.
Про добровольцев за свой счет тушащих насмешили. 99% из них регистрируются в координационных центрах МЧС , и встают на полное довольствие.
Башку-бы оторвать писакам этой статьи, и уродам, распространяющим этот бред.
Зато в Калифорнии целый город сгорел! В 40 домов