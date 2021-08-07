Нет - это не Марс: на видео попала посадка самолёта в аэропорту "Мирный"

P.S.

Честно говоря, уважаемые читатели - это уже не дно и даже не пробитое днище, такого цинизма трудно себе вообразить.

В то время, как добровольцы со всей России приезжают и тушат якутские леса за свой счёт, а власти республики в добровольно-принудительном порядке собирают с бюджетников по 350-500 рублей на ликвидацию возгораний, пожарная авиация МО и МЧС РФ за бюджетные (в том числе и наши с вами, читатели, денюжки) средства доблестно тушит пожары где? А в Греции, ну и, конечно, в Турции - надо спасать курорты.



