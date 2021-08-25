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Во Внуково на контрабанде драгоценностей попался сын российского бизнесмена Бабаева

Во Внуково на контрабанде драгоценностей попался сын российского бизнесмена Бабаева (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2021 15:35
Сообщество : Криминал
Метки: Зия Бабаев   аэропорт   внуково   контрабанда   таможня   украшения   
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Сын известного застройщика попытался провести в Россию украшения на десятки миллионов рублей.

В столичном аэропорту Внуково задержали Зию Бабаева, сына российского застройщика Мехраджа Бабаева, попытавшегося тайком провезти из Стамбула в Москву украшения на десятки миллионов рублей.


При осмотре российские таможенники нашли у молодого человека незадекларированные швейцарские часы Breguet за 10 миллионов и 14 разнообразных украшений от "Тиффани" и "Диор" - серьги, браслеты и подвеску стоимостью еще около 16 миллионов рублей.

Украшения у Бабаева изъяли и отправили на экспертизу. Мужчине грозит уголовная статья за уклонение от уплаты таможенных платежей. Вполне возможно, что на него также заведут дело за контрабанду стратегически важных материалов, поскольку некоторые изделия были из платины и титана. Но это вряд ли, богатый отец, скорее всего, снова отмажет сына от наказания.


Как это было в 2009 году в Швейцарии, когда Бабаев на своем "Ламборгини" влетел в Volkswagen Golf во время гонок с сыновьями бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Управлявший "Гольфом" немецкий пенсионер, получил черепно-мозговую травму и попал в реанимацию. Мехрадж Бабаев сразу нанял самого дорогого в Швейцарии адвоката, который добился для его сына условного срока и освобождения под залог в 100 тысяч долларов.

Единственное наказание, которое тогда понес Бабаев младший - исключение из женевского отделения МГУ, где тот учился на маркетолога.

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Метки: Зия Бабаев   аэропорт   внуково   контрабанда   таможня   украшения   
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4  комментария
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Ivan 19 минут назад
Контрабанда-это когда из Китая контейнеры хрен пойми с чем идут и выдаются за отечественные разработки сколково, а провести незадекларированные цацки-никому вреда, кроме жадных таможенников, нет!
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анатолий горленко 14 минут назад
Стратегически важные материалы.. Титан, платина...
Ввозить...
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DHC 15 минут назад
С такой поддержкой им бы заниматься полезными для жизни общества делами - научные открытия, спортивные достижения и тому подобным. А они наоборот - разрушают всё вокруг себя.
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RRK 19 минут назад
Конечно надо наказать. Чего надумал, драгоценности в Россию ввозить. Все чинуши из России тащут, а этот наоборот решил делать. Непорядок)))
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