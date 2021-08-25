Во Внуково на контрабанде драгоценностей попался сын российского бизнесмена Бабаева

Украшения у Бабаева изъяли и отправили на экспертизу. Мужчине грозит уголовная статья за уклонение от уплаты таможенных платежей. Вполне возможно, что на него также заведут дело за контрабанду стратегически важных материалов, поскольку некоторые изделия были из платины и титана. Но это вряд ли, богатый отец, скорее всего, снова отмажет сына от наказания.





Как это было в 2009 году в Швейцарии, когда Бабаев на своем "Ламборгини" влетел в Volkswagen Golf во время гонок с сыновьями бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Управлявший "Гольфом" немецкий пенсионер, получил черепно-мозговую травму и попал в реанимацию. Мехрадж Бабаев сразу нанял самого дорогого в Швейцарии адвоката, который добился для его сына условного срока и освобождения под залог в 100 тысяч долларов.