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В московских аэропортах задержали и отменили свыше 20 рейсов

В московских аэропортах задержали и отменили свыше 20 рейсов (13 фото + 2 видео)

Автор:
15 июня 2021 14:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   аэропорт   видео   домодедово   задержка рейсов   пулково   
3073
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Минувшие выходные для вылетающих из Москвы оказались напряженными. Из-за задержек рейсов в аэропортах столицы скопилось огромное количество пассажиров. Люди нервничали и пытались узнать хотя бы какую-нибудь информацию у представителей компаний-перевозчиков. Зачастую - тщетно.

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Метки: Москва   аэропорт   видео   домодедово   задержка рейсов   пулково   
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9  комментариев
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19k
Ватаку Накомоде 48 минут назад
Кстати забавно, что порой монополист РЖД иногда ведёт себя адекватнее в ж/д перевозках, чем авиакомпании в авиа, которые по идее должны друг с другом конкурировать и предлагать лучший сервис за меньшие деньги. Все эти платные выборы места в салоне, доплаты за каждый чих, билеты без возможности отмены… а чуть что случается то отношение как к куску дерьма. Ты заплатил деньги за невозвратный билет - с этого момента ты авиакомпанию не интересуешь.
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12k
Бляяяястяще! Минуту назад
Каждый день рейсы задерживаются и отменяются. Но кому-то захотелось создать новость на ровном месте.
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4k
Олег Данилов 42 минуты назад
Фигня какая то, во первых если рейс задерживают на пару часов дают сертификат на напитки, вода соки чай, да же кофе можно найти. Если на долго то кормят. Если на сутки то везут в гостиницу.

Фото налергали хз откуда, если Домодедово почему вылет Москва. Из Москвы в Москву летят?
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−1
Anvar Aliyev 57 минут назад
карлик всея руси летит-небо очищают
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14k
ВОВЧЕГ Час назад
Дома надо сидеть или на своей машине на рыбалку ездить, прутся они бацылы раскидывать.
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−78
vova old Час назад
разве это необычно? каждое время в этот сезон такое происходит. если бы были компенсации то они бы точно разорились а так неприятно но терпеть можно
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65k
Добрый человек. 2 часа назад
В обход Белоруссии попробовать надо.
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2k
* You All 2 часа назад
пусть поезда и дороги перекроют,а то вроде ковид,пандемия,а эти [мат] катаются по всей стране и разносят эту погань
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