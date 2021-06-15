В московских аэропортах задержали и отменили свыше 20 рейсов

В связи с этим, залы аэропортов переполнены, везде наблюдаются скопления людей и, конечно, ни о какой социальной дистации речи не идет.
Уральские авиалинии довольно неприятная компания. Ни разу не было, чтобы рейс не задержали. Ничего и никогда у них не происходит вовремя, во всяком случае, на моём личном опыте.— 𝓐𝓰𝓲𝓽𝓪𝓽𝓸𝓢𝓸𝓼𝓽𝓮𝓷𝓾𝓽𝓸 (@metelle03) June 13, 2021
В Домодедово 15рейсов задержали 2отменили, а во Внуково и Шереметьево 41 рейс задержали (пипец)— Парень из ЗООпарка (@MSKbarnaul) June 11, 2021
В Домодедово был какой-то адок. Наш рейс задержали, но не потому что рейс опоздал, а потому что у аэропорта не хватило автобусов. 😯😯 картиночка в тему, чтобы понять почему не хватило автобусов pic.twitter.com/FkWtdbxjCc— Ain (@nebo_caelum) June 11, 2021
Из-за длительного ожидания кому-то стало плохо
13 июня(и сейчас) кинули людей в аэропорту Домодедово! Спустя 2 переноса рейса WZ 8971 за сутки держат людей в зоне вылета без информации. Представителя компании нет. Связаться невозможно!— AELinkov (@AELinkov) June 13, 2021
Теперь рейс на 2 часа задержали без объявления войны. Аэрофлот что за дела? pic.twitter.com/xBfYOPyjON— أنطون (@restonweb) June 15, 2021
@Ural_Air_Lines что с вылетами из домодедово? Телефоны молчат, сутрудники плпрятались. Хоть бы заранее предупреждали о задержках, позже бы вылетали— Игорь (@38chelygra) June 14, 2021
Мама собиралась вылететь вчера авиакомпанией "Якутия". Рейс задержали на сутки. Сегодня поехали, снова рейс задержали. В итоге пересели на рейс от S7 на 16 число. Че-то у АК "Якутия" происходит. Они с такими задержками обонкротятся скоро...А ведь все началось со смены руководства— ࣨࣨ Айсен ࣨࣨ (@BtwLifeAndDeath) June 13, 2021
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Фото налергали хз откуда, если Домодедово почему вылет Москва. Из Москвы в Москву летят?
Был в похожей ситуации с Аерофлотом.
7.1.2017 года должен был вылететь из Шереметьево, но вылетели только 9го числа, нас гоняли по всему терминалу каждые полтора два часа меняя выход на посадку, мариновали в очереди и снова меняли выход обещая что вот вот вылетим. Люди возмущались и требовали предоставить места для отдыха так как положено при длительных задержках, представитель Аэрофлота отмораживался обещая что скоро полетим. И так 35 часов, без сна, без возможности норм поесть и без каких-то ваучеров на питание. Когда 9го числа мы всё-таки сели в самолёт, потные, злые, голодные, вымотанные бегатнёй от посадочного выхода к выходу, нам сообщили что самолёт немного задержится... и промариновали ещё 5ть Су ка часов до взлёта.
Это был самый лютый песец в моей практике задержек, с тех пор никогда и ни за что не полечу Аэрофлотом.
* Есть с чем сравнить, была задержка рейса в Турции на 17 часов, так уже через час нам предложили поехать в отель при аэропорте, отвезли привезли, накормили ещё и извинились! А Аэрофлот даже воды не предоставил!!! На н до ны!