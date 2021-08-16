Несколько афганцев упали с взлетевшего американского самолета в Кабуле

Некоторые жители и особенно те, кто сотрудничал с американцами, настолько боятся оставаться в стране, что рискуют собственными жизнями, "штурмуя" аэропорт и цепляясь за шасси взлетающих бортов.
В Афганистане погибли четверо мужчин, зацепившись за фюзеляж взлетающего американского транспортного самолета С-17. После известий о том, что запрещенное в России движение Талибан захватило столицу Афганистана в городе началась паника. Многие жители ринулись в аэропорт в надежде улететь из страны. Афганцы буквально штурмовали воздушную гавань Кабула.
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У некоторых афганцев страх перед новой властью был настолько силен, что они забрались на выступ отсека для шасси взлетающего американского транспортника. Но буквально через минуту после взлета борта они рухнули вниз...
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На этих кадрах можно увидеть, где расположились четверо погибших людей
Больше всех за свои жизни опасаются жители, которые сотрудничали с американскими властями. Они уверены, что их ждет жестокая месть.
Афганцы пытаются остановить разгоняющийся самолёт:
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Американским военным пришлось задействовать вертолеты, чтобы отогнать местных жителей с ВПП:
Впрочем, из Кабула бегут всеми возможными способами:
Что касается президента Афганистана Ашрафа Гани, то по сведениям российского посольства, он сбежал из страны в вертолете, набитом деньгами. Предположительно, в соседний Таджикистан.
Единственный маршал Афганистана Абдул-Рашид Дустум также в спешке улетел в Узбекистан.
Несколько афганских военных летчиков разбились в горах Узбекистана. Им негде было приземлиться и они катапультировались. Они живы и находятся в больнице.
Что касается российского посольства, то его периметр взяли под охрану талибы. Российские власти считают запрещенное движение более договороспособным, чем бывшие афганские власти. Хотелось бы в это верить.
Американцы с собой забрали даже собак, но для афганцев места не нашлось...
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Понравилось201
Слушал сегодня выступление российского посла в исламской республике Афганистан в передаче "Время покажет". Такое нарочито дружелюбное интервью. Практически комплиментарное. Интервью по поводу ситуации в Афганистане в связи с приходом группировки Талибан (запрещенной на теретории РФ террорестической организации). Так вот, это не поможет. Религиозному фанатику ваши комплименты к одному месту. У него цель одна - прожить правдено и побыстрее к гуриям.
А Афганистан это не, преимущественно, равнинная Сирия. Представляю какой страшний флешбек в пустых головах ура-патриотов случится если РФ придется воевать там снова. А если не придется, то прошай Таджикистан и здравствуйте ваххабиты в республиках Кавказа.
"Обученная собака значительно ценнее солдата, на подготовку уходит много времени, их количество очень ограничено. Замену погибшей собаке найти не просто, ещё и рапорты всякие необходимо написать, а за убитого солдата никакого спроса - замена быстро придет."
А под пиндосами вам там лучше жилось, да? Всё поля наркотой засадили, да? Я уже молчу как вы перегрызлись между собой. Мужики в каких-то белых балахонах. Бабы в паранжах...
Теперь вас в Афгане ещё и радикалы будут "иметь"!!
Собаки денег стоят (вложения в селекцию, кормежку и дресстровку), а афганцы бесплатные. Вон их сколько...
Чего? Талибан запрещенная на территории РФ шайка. И то, что они теперь захватили власть в Афганистане - это полная ЖОПА. Ну и то что американцы ушли из Афганистана - это и смех и грех. Смех потому что они проторчали там 20 лет и ни хрена не добились, только триллионы долларов бросили на ветер, а грех это то, что эти бармалеи захватили власть во всей стране.