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Несколько афганцев упали с взлетевшего американского самолета в Кабуле

Несколько афганцев упали с взлетевшего американского самолета в Кабуле (7 фото + 10 видео)

Автор:
16 августа 2021 14:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 360подмосковье   афганистан   аэропорт   видео   гибель   кабул   побег   талибан   
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Некоторые жители и особенно те, кто сотрудничал с американцами, настолько боятся оставаться в стране, что рискуют собственными жизнями, "штурмуя" аэропорт и цепляясь за шасси взлетающих бортов.

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Метки: 360подмосковье   афганистан   аэропорт   видео   гибель   кабул   побег   талибан   
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925
Александр 13 часов назад
Ещё одна история оккупации закончена...
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21
Till Lindemann Час назад
Думаю, что восторг в России пролится недолго, как в случае с победой Трампа. Горькое послевкусье придет быстро. Американцы 20 лет держали на привязи радикальный ислам в регионе - теперь нет. Теперь Россия непосредственно, в числе прочих будет хлебать это щастье ситечком.

Слушал сегодня выступление российского посла в исламской республике Афганистан в передаче "Время покажет". Такое нарочито дружелюбное интервью. Практически комплиментарное. Интервью по поводу ситуации в Афганистане в связи с приходом группировки Талибан (запрещенной на теретории РФ террорестической организации). Так вот, это не поможет. Религиозному фанатику ваши комплименты к одному месту. У него цель одна - прожить правдено и побыстрее к гуриям.

А Афганистан это не, преимущественно, равнинная Сирия. Представляю какой страшний флешбек в пустых головах ура-патриотов случится если РФ придется воевать там снова. А если не придется, то прошай Таджикистан и здравствуйте ваххабиты в республиках Кавказа.
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10k
Underwood 3 часа назад
"Американцы с собой забрали даже собак, но для афганцев места не нашлось..." Собаки, в отличие от афганцев, не будут резать горло европейским девушкам.
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13k
Статуя 4 часа назад
И опять среди беженцев одни молодые особи мужского пола и полторы бабы
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6k
Конрад Карлович 4 часа назад
Будущее хохлов тупорылых. Мериканы вас также кинут. У кого сосать будете?
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13
Crazy 4 часа назад
В свое время, командир саперов сказал про собаку примерно так;
"Обученная собака значительно ценнее солдата, на подготовку уходит много времени, их количество очень ограничено. Замену погибшей собаке найти не просто, ещё и рапорты всякие необходимо написать, а за убитого солдата никакого спроса - замена быстро придет."
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107k
Москвичка 5 часов назад
Зато нас, в 80-е гнали из Афгана, обзывали оккупантами. Как вы там нам орали? "Валите, русские, к себе домой!"
А под пиндосами вам там лучше жилось, да? Всё поля наркотой засадили, да? Я уже молчу как вы перегрызлись между собой. Мужики в каких-то белых балахонах. Бабы в паранжах...
Теперь вас в Афгане ещё и радикалы будут "иметь"!!
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11k
info-kozirev 5 часов назад
Эй хохлы,вы ведь так же будете за американским самолетом бежать,спасая ваши поганые шкуры от бойцов ЛДНР,когда люди придут мстить за кровь и предательство России.
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496
да пох info-kozirev 5 часов назад
А сам пойдешь ? Ну или детей своих пошлешь ? Или с дивана громко попердишь
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40
rehbinder да пох 4 часа назад
Что ты тут подпердываешь хохловонь мерзкая?
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496
да пох rehbinder 4 часа назад
Вы что нюхаете у пердяших хохлов ? Ну вы просто так разбираетесь в запахах ....Нет что вы . Что то нос вас подвел. А давайте я еще раз перну а вы хорошенько так понюхаете .Не пропадать же такому таланту .
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3k
Юра Гагарин 5 часов назад
таким запалом они бы лучше свои города защищали бы
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1k
Жэка 5 часов назад
Я бы тоже собак брал
Собаки денег стоят (вложения в селекцию, кормежку и дресстровку), а афганцы бесплатные. Вон их сколько...
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29k
Юр21 6 часов назад
Всё бля, навели демократию - и в бега, Рембы куевы! Хохлы, пиндосы так же и вас бросят, вы бы по команде "Голос" гавкали поаккуратней, то мало ли что - и вам тоже места даже в собачьем ящике не найдётся!
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496
да пох Юр21 5 часов назад
Так пендосы афганцев вооружили .Только те воевать зассали .Им предложили сражаться за свою землю ,они болт забили . Так то виноват ? ..А вот иметь такого соседа как Талибан .Да ну его нах ..Но я думаю вам не страшно ,вы же если что в первых рядах на фронт.
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2k
Carex 6 часов назад
Естественный отбор.
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2k
Lefterov 6 часов назад
Талибаны охраняют Российское посольство)))) По сути получается что Россия за одно с талибанами а они запрещены в РФ))) А на месте США я бы так и сделал что лучше своих овчарок забрать чем афганских мужиков потому что из беженцев там только мужики!! А где же женщины и дети?? Учитывая что Афганцы регулярно устраивают теракты в США то зачем их эвакуировать в страну свою))) А вы сочувствующие и минусующие забыли сколько Афганцы наших ребят там положили? А теперь вы еще обсуждаете как пиндосы своих эвакуируют!!!
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268
Сергей Сергеев Lefterov 5 часов назад
Враг моего врага - мой друг. Талибы с нами не воевали, они появились после вывода советских войск из Афгана. А вот генерал Дустам, который бежал от талибов в Узбекистан, воевал. Был одним из самых влиятельных душманских полевых командиров .
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49k
parallax 6 часов назад
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9k
андрей 6 часов назад
Ссылка youtu.be
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153
Triton 6 часов назад
дождётся ли Украина такого же освобождения от нацистов и правительства, управляемого "вашингтонским обкомом"????
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2k
Vic Twin 6 часов назад
Я так понимаю через полгодика по роств будут говорить "не совсем запрещенное в России исламское движение талибан".
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4k
ScorpioN 7 часов назад
Теперь на этой территории будет второй Иран...
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892
Виталий 7 часов назад
Пусть Россия отправит пару АН-124 возьмёт на борт как можно больше, и отправит самолёт в США.
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124
Гиви 7 часов назад
"Жизнь невозможно повернуть назад. ...."
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1k
Педигри 7 часов назад
Российские власти считают запрещенное движение более договороспособным, чем бывшие афганские власти. Хотелось бы в это верить.

Чего?
Талибан запрещенная на территории РФ шайка. И то, что они теперь захватили власть в Афганистане - это полная ЖОПА. Ну и то что американцы ушли из Афганистана - это и смех и грех. Смех потому что они проторчали там 20 лет и ни хрена не добились, только триллионы долларов бросили на ветер, а грех это то, что эти бармалеи захватили власть во всей стране.
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268
Сергей Сергеев Педигри 5 часов назад
Талибы будут вести себя так же, как ведёт себя сейчас Иран. У которого к России вопросов нет. Есть вопросы к США и Израилю
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