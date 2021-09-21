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Люди, которым сегодня не повезло

Люди, которым сегодня не повезло (25 фото)

Автор:
21 сентября 2021 18:24
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Юмор   жизнь   забавно   невезучие   неудачи   ну вы даете!   происшествия   смешно   
691
25
Признаемся честно: еще со времен немого кино людям весело смотреть на неудачи ближнего. Истории о том, как кому-то повезло еще меньше, чем тебе, поднимают настроение и помогают смотреть на мир с оптимизмом. А раз так - давайте заряжаться позитивом!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   жизнь   забавно   невезучие   неудачи   ну вы даете!   происшествия   смешно   
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3  комментария
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6k
Regerald Час назад
Хорошие картинки. Я некорорые из них ещё в 2008-м видел. Поностальгировал какой я молодой тогда был...
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11k
Bill 55 минут назад
Короче, за 20 лет ничего не изменилось.
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63k
Доктор Джонс Час назад
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Пермь. Из тихого мальчика - в убийцу. Когда проморгали? Пермь. Из тихого мальчика - в убийцу. Когда проморгали? Люди, у которых день не задался Люди, у которых день не задался Когда сегодня явно не твой день Когда сегодня явно не твой день Отсутствие вкуса не скрыть даже безупречным исполнением Отсутствие вкуса не скрыть даже безупречным исполнением 25 человек, у которых день явно не задался 25 человек, у которых день явно не задался Люди, у которых день не задался Люди, у которых день не задался
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