Люди, которым сегодня не повезло

Пермь. Из тихого мальчика - в убийцу. Когда проморгали?

Люди, у которых день не задался

Когда сегодня явно не твой день

Отсутствие вкуса не скрыть даже безупречным исполнением

25 человек, у которых день явно не задался

Люди, у которых день не задался