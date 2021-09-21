Люди, которым сегодня не повезло

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Признаемся честно: еще со времен немого кино людям весело смотреть на неудачи ближнего. Истории о том, как кому-то повезло еще меньше, чем тебе, поднимают настроение и помогают смотреть на мир с оптимизмом. А раз так - давайте заряжаться позитивом!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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