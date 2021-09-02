Отсутствие вкуса не скрыть даже безупречным исполнением

Бурятский Ник Вуйчич: из доставщика еды в мирового рекордсмена по велогонкам

Идея чудовищна, воплощение гениально!

На этих свадьбах вы бы точно не хотели оказаться!

Когда из ресторана хочется уйти, едва заглянув в меню

Эти золотые руки кое-кому пора бы оборвать!

Мужская мода безумного года