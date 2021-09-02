FISHKINET
Сообщество Юмор 12783 поста • 2704 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Отсутствие вкуса не скрыть даже безупречным исполнением

Отсутствие вкуса не скрыть даже безупречным исполнением (36 фото)

Автор:
02 сентября 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Плохой вкус   Юмор   дизапйн   забавно   ну вы даете!   отличное воплощение   приколы   смешно   
2444
36
У этих людей море креатива и настоящий талант, который позволяет безупречно воплощать в жизнь собственные идеи. Вот только стоят ли они того, чтобы их воплощать?
×
* Медуза признана судом России иноагентом

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Плохой вкус   Юмор   дизапйн   забавно   ну вы даете!   отличное воплощение   приколы   смешно   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
38k
dima423 55 минут назад
Автор какой то недалекий сноб по моему) Ко вкусу тут почти ничего не имеет никакого отношения...в основном это все приколы, и учитывая обыденную, скучную и серую жизнь большинства людей, это здорово и прикольно)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Serhio Konyakoff Минуту назад
А кто вообще решает - "вкусно или безвкусно?" Есть ли где-то мерило или шкала,определяющие такое абстрактное понятие,как "вкус"? То же самое касается моды и стиля.Сидит какое-то мурло или "мурлыня" и свысока решает,что модно,а что не модно.Да кто вы такие,чтобы навязывать другим свое никому не нужное мнение!? Человеку удобно и комфортно-значит так тому и быть.Я хожу в джинсах и в футболках и мне насрать на то,что это может быть для кого-то не модно,не стильно или безвкусно.Есть конечно какие-то границы разумного,но в целом каждый сам для себя решает,как ему жить,что и как носить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Snork Snorkoff 13 минут назад
Эльвира прям огонь..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Booka1a 14 минут назад
а чем светит хрустальный светильник?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ветал 15 минут назад
А тапки всё-таки офигенные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Trenzel2003 17 минут назад
-"Солонка и пепельница "Эльвира""
Пепельница?
Автору похоже что перец, что пепел, одно и тоже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Coott 20 минут назад
ммм... а теперь каждое упоминание "медуза" надо помечать такой сноской ?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Aleksandr 23 минуты назад
А что не так с салями, невкусная?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
babuby 24 минуты назад
Ночник просто офигенный!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
doker Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Е-Лена Час назад
Кое-что тут не об отсутствии вкуса говорит. А о насаждении неких "новых ценностей" (на самом деле - очень старых - ещё доисторических). Я о колбасе в виде человеческих рук. Толерантную аудиторию исподволь приучают к мысли о принятии каннибализма.
"Курильщик", ванна и тапочки - нехай будут.
Тюремная поделка - тоже не о вкусе, а о другом вообще...
Кухня в стиле, так сказать, лофт - ну, на любителя. Пестровато, но лучше, чем уже ставшая знаменитой кухня с фасадами "под пуховое одеяло". )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Raush Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Mimik Час назад
Ложки прям фууу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Raush Час назад
Солонка и пепельница? Может перечница?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
fin4all Час назад
А с шахматами что не так? отличная поделка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бурятский Ник Вуйчич: из доставщика еды в мирового рекордсмена по велогонкам Бурятский Ник Вуйчич: из доставщика еды в мирового рекордсмена по велогонкам Идея чудовищна, воплощение гениально! Идея чудовищна, воплощение гениально! На этих свадьбах вы бы точно не хотели оказаться! На этих свадьбах вы бы точно не хотели оказаться! Когда из ресторана хочется уйти, едва заглянув в меню Когда из ресторана хочется уйти, едва заглянув в меню Эти золотые руки кое-кому пора бы оборвать! Эти золотые руки кое-кому пора бы оборвать! Мужская мода безумного года Мужская мода безумного года
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

368263



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Казахский «Союз ветеранов» пообещал «положить в степи» депутатов российской Госдумы
1
427
Казахский «Союз ветеранов» пообещал «положить в степи» депутатов российской Госдумы
Порция упоротого черного юмора, которую оценят лишь настоящие циники
5
107
Порция упоротого черного юмора, которую оценят лишь настоящие циники
Набирающие популярность в сообществах
Такие соседи по комнате — это кара небес
0
1
Такие соседи по комнате — это кара небес
Как я встретил вашу маму: забавные истории как познакомились родители
0
2
Как я встретил вашу маму: забавные истории как познакомились родители
Королева помоек: как заработать тысячи долларов, не ходя на работу (5 фото)
Королева помоек: как заработать тысячи долларов, не ходя на работу (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#Россия#кино#подборка#школа#новости#сша#актеры#девушки
#фото#СССР#люди#фотографии#интересное#1 сентября#позитив#прикольные#страна#забавно
#интересно#история#животные#Разное#прикол#картинки#сатира#ynews#абсурд#путин

На что жалуетесь?

Вернуться