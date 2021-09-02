Отсутствие вкуса не скрыть даже безупречным исполнением

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У этих людей море креатива и настоящий талант, который позволяет безупречно воплощать в жизнь собственные идеи. Вот только стоят ли они того, чтобы их воплощать?
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Это реальная кухня в пригороде Атланты. Этот дом стоит почти $9 миллионов. А сколько надо заплатить, чтобы это развидеть?
* Медуза признана судом России иноагентом
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Тюремная поделка - тоже не о вкусе, а о другом вообще...
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